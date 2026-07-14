Babyglück auf der A7: Junge kommt auf Rastplatz zur Welt

Bild: © Polizeidirektion Neumünster

Eigentlich waren die werdenden Eltern bereits auf dem Weg ins Krankenhaus. Doch ihr kleiner Sohn hatte offenbar andere Pläne – und vor allem keine Lust mehr zu warten. Auf dem Rastplatz Brokenlande an der A7 kam der Junge kurzerhand zur Welt.

Am Freitagvormittag, dem 10. Juli 2026, war das Paar mit dem Auto in Richtung Krankenhaus unterwegs. Gegen 11:10 Uhr setzte die Geburt jedoch so plötzlich ein, dass für die Weiterfahrt keine Zeit mehr blieb. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte den Rastplatz erreichten, war das Baby bereits geboren.

Für Mutter und Sohn ging es anschließend auf besonders spektakuläre Weise weiter: Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Rastplatz, um beide sicher ins Krankenhaus zu bringen. Die Polizei sperrte den benötigten Bereich ab und sicherte den Start des Hubschraubers.

Das Wichtigste nach diesem ungewöhnlichen Start ins Familienleben: Mutter und Baby sind wohlauf. Auch für die beteiligten Einsatzkräfte dürfte dieser Polizeieinsatz wohl noch lange in schöner Erinnerung bleiben.

Und der kleine Junge? Der hat mit dem Rastplatz Brokenlande schon jetzt einen Geburtsort, zu dem es später garantiert eine ziemlich außergewöhnliche Geschichte zu erzählen gibt.

Quelle: Polizeidirektion Neumünster über Presseportal

Wie häufig kommen Babys ungeplant außerhalb einer Klinik zur Welt?

Solche Geschichten klingen nach einer absoluten Ausnahme – und tatsächlich sind ungeplante Geburten außerhalb einer Klinik selten. Eine eigene bundesweite Statistik für Babys, die im Auto, im Rettungswagen oder auf einem Rastplatz zur Welt kommen, gibt es allerdings nicht. Deshalb lässt sich auch für das vergangene Jahr keine seriöse Gesamtzahl nennen.

Eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Tübingen geht davon aus, dass der Rettungsdienst in Deutschland jährlich rund 1.200 Geburten begleitet. Darin sind jedoch sämtliche ungeplanten außerklinischen Geburten mit einem Rettungsdiensteinsatz enthalten – nicht nur Geburten auf dem Weg ins Krankenhaus.

Insgesamt fanden im Jahr 2020 rund 1,8 Prozent der Geburten in Deutschland außerhalb einer Klinik statt. Dazu gehören aber auch bewusst geplante Hausgeburten und Entbindungen in Geburtshäusern. Babys, die völlig überraschend im Auto, auf einem Parkplatz oder noch zu Hause geboren werden, machen davon nur einen kleinen Teil aus.

Was tun, wenn die Geburt plötzlich schneller voranschreitet?

Geburten halten sich nicht immer an Zeitpläne. Ein deutlicher Pressdrang kann laut dem staatlichen Gesundheitsportal gesund.bund.de darauf hinweisen, dass die Geburt bereits kurz bevorsteht. Sind die Eltern zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Klinik, sollten sie den Rettungsdienst über die 112 verständigen.

Wichtig ist dabei eine möglichst genaue Standortangabe – auf der Autobahn beispielsweise mit Fahrtrichtung, Rastplatz oder der letzten Ausfahrt. Die Rettungsleitstelle stellt anschließend die notwendigen Fragen und kann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte telefonische Anweisungen geben. Im Fall vom Rastplatz Brokenlande ging zum Glück alles gut – und Mutter und Sohn konnten anschließend sicher ins Krankenhaus gebracht werden.

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