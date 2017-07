Wenn ein Baby auf die Welt kommt, beginnt nicht nur einfach ein neues Leben, sondern eine unfassbar aufregende Reise für Eltern und Kind. Selbst wer schon Kinder hat, wird feststellen, dass es nicht zur Routine wird. Denn ab jetzt beginnt für ein neugeborenes Baby die Zeit der unvergesslichen ersten Momente. Und Mama und Papa sind mittendrin:

Man denkt sofort an die „Klassiker“ – das erste Lächeln, der erste Zahn, der erste Schritt. Wobei die Reise bis zum Krabbeln – oder gar zum Laufen – direkt nach der Geburt noch eine ganze Weile geht. In der Zwischenzeit erlebt man beinahe täglich unzählige Meilensteine in der Entwicklung des Babys. Manche sind so zart, dass man sie fast nur beiläufig entdeckt. Andere schlagen ein wie eine Bombe – so dass man noch über Wochen entzückt davon erzählt.

Im Video: Pampers – Unvergessliche erste Momente

Was dabei jeden Unvergesslichen ersten Moment so einzigartig macht, sind die ganz individuellen Eigenarten eurer Babys. Eine eher drollige Tatsache, die natürlich auch dem Windelhersteller Pampers nicht entgangen ist, hat mittlerweile sogar in den sozialen Netzwerken einen eigenen Hashtag bekommen – das #PampersPooface. Man kann beinahe sicher sein, dass über 90 Prozent aller Eltern den kleinen Stinker in der Windeln schon am Gesichtsausdruck ihres Lieblings erkennen können, bevor die mütterliche (oder väterliche) Nase auch nur den Hauch einer Chance hat!