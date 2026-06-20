Vier Kinder retten Zweijährigen im Freibad

Im Freibad Daaden in Rheinland-Pfalz haben vier Kinder einem zweijährigen Jungen vermutlich das Leben gerettet. Die Gruppe, bestehend aus Sieben- und Achtjährigen, bemerkte den Jungen im Nichtschwimmerbecken. Er trieb regungslos im Wasser.
Die Kinder reagierten sofort. Sie drehten den Zweijährigen um, riefen um Hilfe und ein siebenjähriger Junge trug ihn aus dem Wasser. Kurz darauf übernahmen Erwachsene die Erstversorgung. Der Schwimmmeister und ein zufällig privat anwesender Rettungssanitäter, begannen mit der Wiederbelebung, bis Rettungsdienst und Rettungshubschrauber eintrafen.
Nach ärztlicher Einschätzung ist der Junge inzwischen außer Lebensgefahr. Bleibende Schäden werden nicht erwartet.
Polizei und Rettungskräfte lobten das schnelle Handeln der Kinder ausdrücklich. Und genau das macht diese Meldung so besonders: Vier Grundschulkinder haben in einer gefährlichen Situation nicht gezögert, sondern blitzschnell und richtig reagiert.
Gleichzeitig zeigt der Vorfall, wie schnell es im Wasser ernst werden kann. Auch im Nichtschwimmerbecken, auch wenn viele Menschen in der Nähe sind. Gerade kleine Kinder können innerhalb kurzer Zeit in Not geraten. Ertrinken passiert oft leise und ohne große, auffällige Bewegungen.
Umso wichtiger bleibt es, Kinder im und am Wasser gut im Blick zu behalten. Die Geschichte aus Daaden ist deshalb beides: eine sehr gute Nachricht — und ein Appell daran, wie aufmerksam man im Schwimmbad auch für seine Umgebung sein muss.
Dass der Zweijährige außer Lebensgefahr ist, verdankt er vier unglaublich aufgeweckten Kindern, die genau im richtigen Moment hingeschaut haben. Toll gemacht! 🤗
LESETIPP: Schwimmen ist auch schon für Kinder eine unglaublich wertvolle und ausgleichende Sport- und Spaßaktivität. Wie man dabei Spaß und Sicherheit unter einen Hut bekommt, lest ihr in diesem Ratgeber.
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