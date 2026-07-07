Am 20. November 2026 wird in Deutschland wieder vorgelesen. Dann geht der Bundesweite Vorlesetag in sein 23. Jahr – und steht diesmal unter dem Motto: „Ich lese vor – du auch?“. Ab sofort können Vorleseaktionen angemeldet werden.
Der Aktionstag ist längst ein fester Termin für viele Kitas, Schulen, Horte, Bibliotheken, Vereine, Unternehmen und freiwillig Engagierte. Seit 2004 findet der Bundesweite Vorlesetag jedes Jahr am dritten Freitag im November statt. Ins Leben gerufen wurde er von der Deutsche Bahn Stiftung, der Stiftung Lesen und DIE ZEIT.
Vorlesen als Vorbild: Darum geht es 2026
Mit dem diesjährigen Motto rücken die Initiatorinnen vor allem die Menschen in den Mittelpunkt, die Kindern vorlesen. Denn wer vorliest, schenkt nicht nur einen schönen Moment, sondern wirkt oft weit über diesen Augenblick hinaus.
Ein zentraler Gedanke dahinter: Kinder, denen vorgelesen wird, lesen später mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst vor. Vorlesende sind damit wichtige Vorbilder – für Kinder, aber auch für andere Erwachsene. Das Motto „Ich lese vor – du auch?“ soll deshalb nicht nur Danke sagen, sondern auch Mut machen, weitere Menschen fürs Vorlesen zu begeistern.
Gerade in Familien, Kitas und Schulen kann Vorlesen viel bewegen. Es stärkt Sprache, Konzentration, Fantasie und Nähe. Außerdem unterstützt es Kinder dabei, später selbst besser lesen zu lernen. Auch der Nationale Bildungsbericht verweist darauf, dass sich Unterschiede im Wortschatz schon ab dem zweiten Lebensjahr entwickeln. Vorlesen ist also weit mehr, als nur ein gemütliches Ritual.
Wer kann beim Bundesweiten Vorlesetag mitmachen?
Mitmachen können im Grunde alle, die Kindern Geschichten näherbringen möchten. Vorleseaktionen sind zum Beispiel möglich in:
- Kitas und Schulen
- Horten und Ganztagsschulen
- Bibliotheken
- Vereinen
- Dorfgemeinschaften
- Unternehmen
- Blaulichtorganisationen
- Familien und privaten Gruppen
Ob große Veranstaltung oder kleine Vorleserunde: Jede Aktion zählt. Denn gemeinsam setzen alle Teilnehmenden ein Zeichen dafür, wie wichtig Vorlesen für Kinder ist.
Anmeldung für Vorleseaktionen ist geöffnet
Wer am Bundesweiten Vorlesetag 2026 teilnehmen möchte, kann seine Aktion ab sofort auf der Website vorlesetag.de anmelden. Dort gibt es Informationen, Materialien, Checklisten und Hinweise rund um die eigene Vorleseaktion.
Neu ist außerdem: Bildungseinrichtungen können über das Engagementportal der Stiftung Lesen eigene Gesuche einstellen. So können Kitas, Schulen oder andere Einrichtungen gezielt freiwillig Engagierte für ihre Vorleseaktion finden. Umgekehrt können Freiwillige dort nach einer passenden Einrichtung suchen und sich für ein Engagement melden.
Das ist besonders praktisch für Einrichtungen, die gerne mitmachen möchten, aber noch Unterstützung suchen – und für Menschen, die vorlesen wollen, aber noch nicht wissen, wo ihre Hilfe gebraucht wird.
Neue Website mit mehr Orientierung
Zum Start der Anmeldung wurde auch die Website zum Bundesweiten Vorlesetag überarbeitet. Sie soll künftig stärker auf die unterschiedlichen Teilnehmenden zugeschnitten sein.
Auf der Startseite können Besucherinnen und Besucher angeben, ob sie zum Beispiel als Privatperson, Unternehmen oder Bildungs- und Kultureinrichtung teilnehmen möchten. Anschließend werden passende Informationen und Materialien angezeigt. So finden Familien, Schulen, Kitas und andere Einrichtungen schneller das, was sie für ihre Aktion brauchen.
Vorlesemonitor 2026 kommt im Oktober
Auch 2026 wird wieder untersucht, wie in Deutschland vorgelesen wird. Der Vorlesemonitor 2026 soll im Oktober vorgestellt werden. Darin geht es unter anderem um Fragen wie: Wie viele Eltern lesen ihren Kindern gar nicht vor? Und welche Gründe gibt es dafür? Die Ergebnisse dürften auch für Familien, Kitas und Schulen spannend werden, weil sie zeigen, wo Leseförderung im Alltag besonders wichtig ist.
Digitales Vorlesefest ergänzt den Aktionstag
Zusätzlich zum Bundesweiten Vorlesetag soll es auch in diesem Jahr wieder ein Digitales Vorlesefest geben. Dabei lesen prominente Vorleserinnen und Vorleser aus bekannten und neuen Geschichten vor.
Das digitale Angebot ermöglicht Kindern, unabhängig vom Wohnort oder von einer Aktion vor Ort, Geschichten zu erleben. Für Kitas, Schulen oder Familien kann das eine schöne Ergänzung sein – besonders dann, wenn keine eigene Vorleseaktion organisiert werden kann.
Warum der Vorlesetag so wichtig ist
Der Bundesweite Vorlesetag will Kinder und Erwachsene fürs Vorlesen begeistern. Gleichzeitig soll er Menschen motivieren, sich freiwillig in der Leseförderung zu engagieren.
Denn Vorlesen schafft Zugänge: zu Sprache, zu Geschichten, zu Wissen und zu gemeinsamen Momenten. Für Kinder kann genau das ein wichtiger Baustein sein, um später selbst Freude am Lesen zu entwickeln.
Der nächste Bundesweite Vorlesetag findet am Freitag, 20. November 2026, statt. Wer dabei sein möchte, kann seine Aktion ab sofort anmelden.
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