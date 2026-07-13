Bei Müller läuft aktuell ein Rückruf, der für viele Hundehalter wichtig sein dürfte. Betroffen ist der Hundesnack „Classic Dog Lammpansen“ in der 250-Gramm-Packung. Grund für den Rückruf ist ein nachgewiesener Salmonellenbefall.
Der Hersteller WOKO Tierbedarf und Müller raten dazu, den Snack nicht mehr zu verfüttern. Das Produkt kann in jeder Müller-Filiale zurückgegeben werden – auch ohne Kassenbon.
Dieser Hundesnack ist betroffen
Kontrolliert bitte die folgenden Angaben auf der Verpackung:
- Marke: Classic Dog
- Produkt: Snack Lammpansen
- Packungsgröße: 250 Gramm
- Charge: 48968
- Verkaufszeitraum: 11. September bis 31. Dezember 2025
Nach Angaben von Müller sind keine weiteren Chargen von dem Rückruf betroffen.
Warum können Salmonellen im Hundesnack gefährlich sein?
Salmonellen können bei Hunden unter anderem Durchfall, Erbrechen, Unwohlsein und Fieber auslösen. Bei jungen, älteren oder bereits geschwächten Tieren können die Beschwerden stärker ausfallen.
Doch nicht nur für den Hund besteht ein Risiko. Menschen können beim Anfassen des Snacks, der Verpackung oder verunreinigter Näpfe und Oberflächen ebenfalls mit den Bakterien in Kontakt kommen. Besondere Vorsicht ist deshalb in Haushalten mit kleinen Kindern, älteren Menschen oder Personen mit einem geschwächten Immunsystem sinnvoll.
Das solltet ihr jetzt tun
Habt ihr eine betroffene Packung zu Hause, solltet ihr den Snack nicht mehr verfüttern. Bewahrt ihn bis zur Rückgabe so auf, dass weder der Hund noch Kinder an das Produkt gelangen können.
Wascht euch nach dem Kontakt gründlich die Hände. Futternäpfe, Vorratsbehälter und Oberflächen, die mit dem Snack in Berührung gekommen sind, sollten sorgfältig gereinigt werden.
Zeigt euer Hund nach dem Verzehr Beschwerden wie Durchfall, Erbrechen oder Fieber, solltet ihr eine Tierarztpraxis kontaktieren und auf den möglichen Kontakt mit Salmonellen hinweisen.
Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich
Betroffene Packungen können in jeder Müller-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird nach Angaben des Unternehmens auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Bei Fragen könnt ihr euch an den Müller-Kundenservice unter 0731 725 57 000 oder per E-Mail an info@mueller.de wenden.
Quelle des Rückrufs: Offizielle Rückrufinformation von Müller
Ergänzende Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung zu Salmonellen
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