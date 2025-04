Stiftung fördert die psychische Gesundheit von Kita-Kindern mit einzigartigem Modell

Hamburg, 28. April 2025 – Nicht nur das Leben von Erwachsenen ist durch die krisenhaften Entwicklungen und die ständige Präsenz digitaler Medien fordernder geworden, auch Kinder spüren diese Veränderungen und es geht ihnen psychisch weiterhin schlechter als vor der Pandemie. Rund 20 Prozent der unter 13-Jährigen sind von psychischen Problemen betroffen, das entspricht in absoluten Zahlen etwa 2,2 Millionen. Eine alarmierende Zahl! Zu den häufigsten seelischen Erkrankungen gehören depressive Störungen, Angststörungen und ADHS/ADS.

Die Stiftung „Achtung!Kinderseele“, die im Jahr 2009 von den drei kinder- und jugendpsychiatrischen Fachgesellschaften DGKJP, BKJPP und BAG gemeinsam gegründet wurde, setzt sich intensiv für Prävention und Früherkennung ein – zu den prominenten Unterstützern ihrer Arbeit gehören Moderator Johannes Büchs und Schauspieler Benjamin Sadler. Stiftungsziel ist es, dass die Entstehung psychischer Krankheiten vermieden wird oder diese so früh erkannt und behandelt werden, dass sie leicht geheilt werden können.

Kita-Patenprogramm

Speziell auf die Förderung der Gesundheit kleinerer Kinder ist das Kita-Patenprogramm zugeschnitten, in dem sich Fachärzt:innen für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ehrenamtlich engagieren Im Zentrum des Programms steht die 1:1-Betreuung von Kitas durch einen Paten oder eine Patin aus der Fachärzteschaft. Zu Beginn wird ein Patenvertrag geschlossen und die Patinnen bekommen den roten Patenkoffer der Stiftung mit hilfreichem Begleit- und Infomaterial. Sie bieten dann mindestens zwei Info-Veranstaltungen pro Jahr für Erziehende und/oder Eltern an, um so das Wissen um Themen der psychischen Gesundheit zu fördern, damit etwaige Probleme schnell erkannt und richtig behandelt werden.

Bild: © Stiftung “Achtung!Kinderseele”

Auch die Förderung der Resilienz von Kita-Kindern gehört dazu. Manche Pat:innen halten zusätzlich Sprechstunden in „ihrer“ Kita ab oder leisten unbürokratische Hilfe in schwierigen akuten Fällen. Bundesweit werden über 60 Kitas zwischen Rostock und Lindau von ihren Patinnen und Paten betreut. Alle Kitas können sich für das Programm bewerben.

Darüber hinaus hat die Stiftung in der Corona-Zeit ein Webseminar-Programm entwickelt, das wegen der hervorragenden Resonanz und der großen Reichweite fortgeführt wird. Erzieher:innen und Eltern werden in den Seminaren zu verschiedensten Themen, wie beispielsweise altersgerechter Medienkonsum oder sozial auffälliges Verhalten, kostenlos von Fachärzt:innen beraten und geschult und können schon vorher Fragen in einem elektronischen Briefkasten hinterlassen, auch anonym. Manche dieser Veranstaltungen werden exklusiv für die Kitas eines bestimmten Trägers durchgeführt, andere sind bundesweit offen.

Ihr seid eine Kita und interessiert auch für das Kita-Patenprogramm? Dann findet ihr hier alle relevanten Infos für eure Einrichtung: Kita-Patenprogramm

Ehrenamtlicher Einsatz von Fachärzt:innen

Viele der ehrenamtlich tätigen Fachärzt:innen engagieren sich schon seit vielen Jahren im Kita-Patenprogramm. Dr. med. Elke Hildebrandt, die eine Kita in Essen betreut, beschreibt ihre Motivation so:

„Der Präventionsgedanke ist einfach so gut, also die Möglichkeit, etwas zu tun, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich finde es sehr wichtig, Eltern und Erzieher:innen die Berührungsängste zur Kinder- und Jugendpsychiatrie zu nehmen, ihnen zu zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind und den Kindern helfen können, wenn sie Probleme haben. Für mich persönlich ist es auch interessant, mit so kleinen Kindern zu tun haben, die noch dazu meist keine gravierenden Probleme haben. Das erlebe ich in meiner Praxis ja selten.“

Hier lest ihr das vollständige mit Interview mit Kita-Patin Dr. med. Elke Hildebrandt: https://www.achtung-kinderseele.org/interview-patin

Spenden für psychische Gesundheit

Ohne den ehrenamtlichen Einsatz der Fachärzt:innen im Kita-Patenprogramm und im komplementären Auszubildenden-Programm „Meister von Morgen“ wäre die Arbeit der Stiftung „Achtung!Kinderseele“ zur Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen nicht möglich. Trotzdem fallen für die Entwicklung, Organisation und Durchführung der Programmarbeit hohe Kosten an.

Um ihre wichtige Arbeit weiterführen und ausbauen zu können, ist die Stiftung dringend auf Spenden angewiesen und freut sich über jede Zuwendung. Auch das Initiieren von Geburtstags- oder Jubiläumsspenden hilft weiter –Fragen hierzu beantwortet die Geschäftsstelle in Hamburg gern.

Spendenkonto: Inhaber: HST Hanse StiftungsTreuhand GmbH

Bankinstitut: Commerzbank

IBAN: DE 54 2004 0000 0333 9991 00

Verwendungszweck: Achtung Kinderseele

Alle Informationen zum Spenden finden Sie auf https://www.achtung-kinderseele.org/spenden