Wisst ihr noch, wie unsere Herzen höher schlugen, als wir gemeinsam mit unseren Kindern Simbas Geschichte im “König der Löwen” erlebten? Diese wunderbare Erinnerung bekommt jetzt ein neues Kapitel! Die majestätische Savanne Afrikas ruft uns wieder – dieses Mal mit einer ganz besonderen Geschichte. Mufasa: Der König der Löwen!

“Mufasa: Der König der Löwen” ist Disneys neuestes Geschenk an alle Familien. Der Film enthüllt die bewegende Vorgeschichte unseres geliebten Löwenkönigs Mufasa und lädt uns ein, seine Jugend zu entdecken. Ab Dezember 2024 können wir gemeinsam mit unseren Kleinen in den deutschen Kinos miterleben, wie aus einem jungen, Löwen der weise Herrscher des Geweihten Landes wurde. Diese herzerwärmende Geschichte über Mut, echte Freundschaft und Familienzusammenhalt, wird garantiert Groß und Klein verzaubern.

Magische Rückkehr ins Geweihte Land

Der neue Trailer zu Mufasa: Der König der Löwen nimmt uns mit auf eine zauberhafte Reise durch die weiten der afrikanischen Savanne. Unsere Augen folgen dem jungen Mufasa, der voller Lebensfreude durch goldene Graslandschaften springt, mutig über schäumende Wasserfälle gleitet und geschmeidig durch zerklüftete Berge streift.

Stellt euch vor, wie eure Kinder staunen werden! Die Filmemacher haben wahre Wunder vollbracht – jedes einzelne Tier sieht so lebensecht aus, dass man sie am liebsten streicheln möchte. Das Kreativteam hat eine besondere digitale Zauberwelt erschaffen, in der die Geschichte zum Leben erwacht.

Mufasa sieht beinahe lebensecht aus. (Disney. © 2024 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved.)

Was eure Familie in diesem Abenteuer erwartet:

Ein kleiner, mutiger Mufasa, der bei Takas Löwenfamilie ein neues Zuhause findet

Eine herzerwärmende Geschichte über wahre Freundschaft und Familienzusammenhalt

Aufregende Abenteuer mit liebenswerten neuen und bekannten Gesichtern

Besonders spannend für unsere Kleinen: Mufasa war der allererste Löwe ohne königliches Blut, der zum König des Geweihten Landes wurde. Seine berührende Geschichte wird von wundervollen Stimmen erzählt – sogar Beyoncé als Nala und ihre Tochter Blue Ivy Carter als das süße Löwenmädchen Kiara sind dabei!

Markiert euch schon mal den 19. Dezember 2024 rot im Kalender! Da startet Mufasa: Der König der Löwen in den deutschen Kinos – das perfekte vorweihnachtliche Abenteuer für die ganze Familie.

Mufasas bewegende Ursprungsgeschichte

Setzt euch gemütlich hin, denn der weise Rafiki erzählt der kleinen Kiara, Tochter von Simba und Nala, eine ganz besondere Geschichte. Eine Geschichte, die unseren Kindern zeigt, dass echte Größe im Herzen wohnt.

Könnt ihr euch vorstellen, dass unser starker Mufasa als kleines Löwenbaby ganz allein war? Sein Schicksal nimmt eine wunderbare Wendung, als er auf den jungen Taka trifft. Diese besondere Begegnung sollte nicht nur Mufasas Leben, sondern das gesamte Geweihte Land für immer verändern.

Eure Kinder werden diese aufregenden Momente lieben:

Wie der kleine Mufasa und Prinz Taka beste Freunde werden

Das spannende Abenteuer mit einer bunten Gruppe von Außenseitern

Der mutige Kampf gegen einen gefährlichen Gegner

Das Schönste an dieser Geschichte? Mufasa beweist unseren Kleinen, dass jeder seinen eigenen, besonderen Weg finden kann. Seine Reise ist wie ein Märchen voller Freundschaft, Tapferkeit und der Suche nach dem eigenen Platz im Leben. Aaron Pierre haucht Mufasa mit seiner Stimme Leben ein, während die süße Blue Ivy Carter als Kiara das Abenteuer noch zauberhafter macht.

Diese herzerwärmende Geschichte schenkt uns wertvolle Botschaften über Familie, Zusammenhalt und den Glauben an die eigenen Träume. Lasst uns gemeinsam mit unseren Kindern entdecken, wie aus einem einsamen Löwenjungen der weise König wurde, den wir so sehr ins Herz geschlossen haben.

Ein Kinoerlebnis für die ganze Familie

Sucht ihr nach einem besonderen Filmvergnügen für eure Familie? “Mufasa: Der König der Löwen” verzaubert Klein und Groß! Die märchenhafte Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer wird auch dieses Mal unsere Herzen zum Schwingen bringen.

Was ihr als Eltern über die Altersempfehlung wissen solltet:

Kleinkinder ab 3 Jahren sind im Kino willkommen

Am besten geeignet für Kinder ab 6 Jahren

Die Kleinsten brauchen vielleicht eine schützende Hand bei gefühlvollen Momenten

Zauberhafte Melodien wie “Hakuna Matata”, “Circle of Life” und “Can You Feel the Love Tonight” begleiten uns durch diese wunderbare Geschichte. Eure Kinder werden staunen: Die liebevollen Animationen nehmen uns mit in die weite Savanne Afrikas, wo wir majestätischen Löwen begegnen, mächtigen Elefanten zusehen und natürlich mit unseren Lieblingen Pumba und Timon lachen dürfen.

Das Schöne für uns Eltern: Auch ernstere Themen werden sanft und poetisch erzählt. Die Geschichte ist wie ein warmer Sonnenstrahl – sie berührt die Herzen unserer Kinder, ohne sie zu überfordern. Der 19. Dezember 2024 wird ein ganz besonderer Tag – lasst uns gemeinsam dieses magische Abenteuer erleben, perfekt zur besinnlichen Weihnachtszeit!