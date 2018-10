Teile diesen Inhalt mit Freunden merken

Eltern fragen sich immer wieder, was denn eine gute Mama oder einen guten Papa ausmacht. Dieses tolle Vater-Tochter-Gespann ist ein gutes Beispiel für all das, was passieren musste, damit solch ein süßes Video entstehen konnte. Denn ohne Innigkeit und Vertrauen in der Beziehung zu einem Kind, können solche Bilder nicht entstehen.

Dieser Clip erobert zurzeit das Netz. Man sieht einen Vater – mit seiner Tochter – vor einem Badezimmerspiegel stehen. Er hat sie fest in den Arm geschlossen. Es läuft Musik. Und beide singen Lippensynchron – beobachten sich dabei im Spiegel. Etwas niedlicheres werden wir heute wohl nicht mehr sehen. Viel Spaß bei diesem Video!