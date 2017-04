Wer schon immer wissen wollte, was Zwillinge eigentlich über all die Monate in einem Babybauch so machen, der hat jetzt die wundervolle Gelegenheit, einen ganz tollen Einblick in Mamas Bauch zu bekommen. Allerdings ist diese Situation nur ganz geschickt nachempfunden. Denn diese beiden Geschwisterchen baden tatsächlich in einem „Spülbecken“! Und zwar mit geschlossenen Augen – und sichtlich entspannt. Für sie ist es beinahe so, als hätten sie Mamas Bauch niemals verlassen.

Man kann gar nicht mehr aufhören hinzuschauen: Es ist so unfassbar schön!