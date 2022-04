Kurz vor Ostern gibt es beim Süßwarenhersteller Ferrero eine groß angelegte Rückrufaktion. Betroffen sind saisonübergreifende Produkte, aber auch eine ganze Reihe spezieller Osterwaren, welche sicher bereits zu einem Teil in den Haushalten gelandet sind. Ursprung des Rückrufs ist ein länderübergreifender Ausbruch von Salmonelleninfektionen.

(LETZTES UPDATE DES RÜCKRUFS VOM 08.04.22 – 23.00 UHR)

In den vergangenen Tagen wurden gehäufte Fälle im Zusammenhang mit Salmonellen bekannt. Bisher betroffene Länder sind laut Medien, Frankreich, Schweden, Großbritannien, Irland, Niederlande und Deutschland. Aktuell soll es sich schon um mehr als 100 Fälle handeln. Bei den betroffenen Personen handelt es sich ausschließlich um sehr junge Patienten. Neun von ihnen mussten bisher in einem Krankenhaus behandelt werden.

Untersuchungen im Vereinigten Königreich, konnten in einem Fall einen Zusammenhang zwischen der Infektion und einem Produkt von Ferrero herstellen. Ferrero betont, dass man bei keinem auf dem Markt befindlichen Süßwaren Salmonellen nachweisen konnte. Jedoch hat man sich dazu entschlossen, im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes, einen breit angelegten Rückruf durchzuführen. Man arbeite eng mit den zuständigen Lebensmittelbehörden zusammen, um einen möglichen Zusammenhang mit den gemeldeten Salmonellenfällen aufzudecken.

Diese Produkte bitte nicht verspeisen!

(Aktualisierte Tabelle vom 08.04.2022: Es kamen weitere Produkte mit auf die Liste)

kinder Überraschung

3er Pack

(3x20g) Classic Ei



EAN VB:

4008400240329 10.04. bis 21.06.2022 kinder Überraschung

3er Pack

(3x20g) Rosa Ei



EAN VB:

4008400480329 10.04. bis 21.06.2022 kinder Schoko-Bons

125g, 200g, 300g,

200g + 25g gratis,

300g + 50g gratis,

350g, 500g



EAN VB:

5413548280189

5413548283128

4008400621722

4008400280127

4008400621920

8000500269633

5413548015552 28.05. – 28.08.2022

kinder Schoko-Bons

White 200g



EAN VB:

8000500289877 31.05. – 29.09.2022 kinder Überraschung

Maxi Classic Ei 100g



EAN VB:

4008400231327 21.08.2022 kinder Überraschung

Maxi Rosa Ei 100g



EAN VB:

4008400230825 21.08.2022 kinder Minieggs

Haselnuss 100g



EAN VB:

8000500196809 21.08.2022 kinder minieggs

Cacao 100g



EAN VB:

8000500361207 21.08.2022 kinder minieggs

kinder Schokolade

100g



EAN VB:

8000500234303 21.08.2022 kinder Mix

Bunte Mischung

132g



EAN VB:

4008400313221 21.08.2022 kinder Mix

Körbchen

86g



EAN VB:

8000500350911 21.08.2022 kinder Mix

Tüte

193g



EAN VB:

8000500371466 21.08.2022 kinder

Happy Moments

162g



EAN VB:

8000500284391 28.05. – 28.08.2022 kinder

Happy Moments

mini mix

Grüße Edition

162g



EAN VB:

8000500284391 28.05. – 28.08.2022 kinder Überraschung

Maxi Ei Schlümpfe

100g



EAN VB:

8000500269008 19.08. – 18.09.2022 kinder Mini Eggs Mix

250g



EAN VB:

8000500295168 21.08.2022 kinder Maxi Mix

Plüsch 133g



EAN VB:

4008400271323 21.08.2022 kinder Überraschung

4er Pack (4x20g)



EAN VB:

4008400240527 21.08.2022 K MIX Easter Gift Bag

194g



EAN Code:

8000500390160



MHD unbekannt.

Produkt wurde in Deutschland

in Testmärkten

in Verkehr gebracht.

Nachdem wir bereits gestern ein Update des sehr breit angelegten Rückrufs in der obigen Tabelle einfügen mussten, folgt an heutigen Abend direkt die nächste Ausweitung. Die Firma Ferrero ruft nun auch Produkte aus dem Weihnachtsgeschäft zurück, welche bereits gegen Ende des Monats ihr Ablaufdatum erreichen. Man kann davon ausgehen, dass noch in vielen Haushalten Reste der Weihnachtseinkäufe in den Süßigkeitsschränken schlummern. Auch diese Produkte sollten bitte auf keinen Fall mehr verzehrt werden.

Leider ist der aktualisierten Pressemeldung des Herstellers nicht zu entnehmen, warum im Nachgang auch diese Produkte im Verdacht stehen, im Zusammenhang mit den gemeldeten Salmonellenfällen stehen zu können. Jedoch wird man auch bei diesen Produkten eine Art Anfangsverdacht haben. Wir raten dringend, jegliche Reste sofort aus dem eventuellen Zugriff von Kindern zu entfernen, und sie konsequent zu entsorgen.

Mittlerweile wurde bekannt, und auch Ferrero hat dies offiziell in einer Pressemeldung bestätigt, dass alle betroffenen Produkte in einem einzigen Werk in Belgien hergestellt wurden. In diesem Werk fand man bereits am 15. Dezember 2021, im Rahmen von Eigenkontrollen, Salmonellen im Bereich zweier Rohstofftanks. Die Kontrollprobe der dort gefundenen Salmonellen hat eine genetische Übereinstimmung mit Salmonellen, welche europaweit (auch in Deutschland) Erkrankungsfälle ausgelöst haben.

Warum nicht bereits im Dezember ein umfangreicher Rückruf gestartet wurde, bzw. warum die betroffenen Waren das Werk im belgischen Arlon überhaupt verlassen konnten, obwohl im Rahmen der Selbstkontrolle Erreger gefunden wurden, bleibt bisher unbeantwortet. Allerdings wurde das betroffene Werk mittlerweile durch die Aufsichtsbehörde Afsca geschlossen. Alle dort produzierten Waren, müssen unabhängig vom Produktionsdatum zurückgerufen werden.

(Zweites Update vom 07.04.2022)

kinder Überraschung

Maxi Classic Ei

Weihnachten 100g



EAN VB:

4008400230726 20.04.2022 kinder Überraschung

Maxi Rosa Ei

Weihnachten 100g



EAN VB:

4008400231723 20.04.2022 kinder Mix Stiefel

219g



EAN VB:

8000500371435 20.04.22 kinder Mix

Geschenktüte 193g



EAN VB:

8000500370551 20.04.22 Kinder Maxi Mix

Plüsch 133g



EAN VB:

4008400270326 20.04.22

kinder Mix Tisch

Adventskalender 127



EAN VB:

8000500242131 20.04.22

Wir raten dringend davon ab, irgendeines der hier aufgelisteten Produkte zu verspeisen, oder zu Ostern anzubieten. Die potenzielle Gesundheitsgefahr durch Salmonellen, ist insbesondere für Kinder und Kleinkinder enorm.

Salmonellen lösen schlimmste Magen-Darm-Beschwerden, mit hohem Flüssigkeitsverlust, über längere Zeit aus. Der Erreger selbst ist eigentlich nicht lebensbedrohlich. Allerdings kann bei Kleinkindern und geschwächten Personen, der Flüssigkeitsverlust so hoch sein, dass dann doch eine akute lebensbedrohliche Lage entsteht.

Weitere Artikel von Ferrero und ‚kinder‘ sind laut Hersteller von diesem Rückruf nicht betroffen. Jedoch mussten wir an drei aufeinanderfolgenden Tagen, jeweils ein erweiterndes Update der Meldung herausgeben. Eine gewisse vorausschauende Vorsicht scheint also geboten.