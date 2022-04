Fröhliche Babynews gab es gestern auf Instagram. Denn dort verkündete Jenny Frankhauser, bekannt aus dem Reality-TV, dass sie und ihr Freund Steffen, Eltern werden.

Und ein Foto des gemeinsamen Glücks gab es gleich noch obendrauf. Darauf sieht man das werdende Elternpaar, gemeinsam mit einem nicht zu verachtenden Ansatz des bereits vorhandenen Babybauchs. So titelt es mit den Worten: „UNENDLICH GLÜCKLICH!“

Und bereits heute gab die Halbschwester von Daniela Katzenberger ein Update in Sachen Schwangerschaft. Sie teilte eine Collage, auf der man jeweils ein Foto aus der siebten und der dreizehnten Schwangerschaftswoche sieht. Dort wundert sie sich, dass ihr Babybauch bereits in der 13. SSW enorm an Form zugelegt hat. Und tatsächlich kann man schon von einem kleinen stattlichen Kugelansatz sprechen. Aber seht selbst:

Sie sei froh, dass die Babybombe nun endlich geplatzt sei. Nun freut sie sich auf den regen Austausch mit ihrer Community und ihren Fans.

Wer ist Jenny Frankhauser?

Jenny Frankhauser kennt man bereits seit vielen Jahren aus dem Reality-TV. Die 1992 in Ludwigshafen am Rhein geborene, trat im Jahr 2010 zum ersten Mal in der Reality-Doku-Soap ‚Natürlich Blond‘ in Erscheinung. Seit dem Jahr 2016 kennt man sie auch als Sängerin. Damals erschien ihre Debütsingle ‚Die Zeit steht still‘, mit der sie immerhin in den deutschen Single-Charts, mit Platz 64 einstieg.

2018 geht Jenny dann als Gewinnerin der zwölften Staffel des Dschungelcamps vom Platz. Nach „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“, kam es 2020 recht überraschend zum Einstieg bei ‚Promi Big-Brother‘. Dort ersetzte sie für 6 Tage die Soap-Darstellerin Saskia Beecks, bevor sie ihren freiwilligen Ausstieg aus dem Container verkündete.

Privat ist sie übrigens stolze Patentante der kleinen Sophia, Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis. Dort wird sie also schon ein paar ganz wertvolle Eindrücke gesammelt haben, um sich auf das Leben als Mama vorzubereiten. Wir wünschen Jenny und Steffen eine tolle Schwangerschaftszeit – und freuen uns über weitere Updates!