Manchmal braucht ein Mittagessen gar nicht viel, um bei Kindern gut anzukommen. Nudeln helfen natürlich fast immer. Wenn sie dann aber nicht einfach auf dem Teller landen, sondern als kleine Nester aus dem Ofen kommen, wird aus einem ganz normalen Familienessen plötzlich etwas Besonderes.
Diese Spaghetti-Nester sind ein schönes warmes Juli-Rezept für Familien: mit Tomatensauce, kleinen Mozzarellastücken, Cherrytomaten und etwas Zucchini. Das Gemüse verschwindet nicht heimlich im Essen, drängt sich aber auch nicht zu sehr in den Vordergrund. Genau diese Mischung macht das Rezept so angenehm kindertauglich.
Warum Spaghetti-Nester so gut für Familien passen
Spaghetti-Nester sehen hübsch aus, sind aber unkompliziert gemacht. Die Nudeln werden vorgekocht, mit Sauce vermischt, zu kleinen Nestern gedreht und anschließend im Ofen überbacken. Das klappt in einer Auflaufform, besonders niedlich wird es aber in einer Muffinform. Dann bekommt jedes Kind sein eigenes kleines Nudelnest auf den Teller.
Praktisch ist auch: Ihr könnt das Rezept gut vorbereiten. Die Nudelnester lassen sich schon vormittags in die Form setzen und später nur noch überbacken.
Spaghetti-Nester aus dem Ofen
Utensilien
- kleiner Topf für die Sauce
- Reibe
- Muffinform oder Auflaufform
- Gabel zum Aufdrehen der Nudeln
Zutaten
Für die Spaghetti-Nester
- 400 g Spaghetti
- 1 kleine Zucchini
- 250 g Cherrytomaten
- 1 Kugel Mozzarella
- Olivenöl zum Einfetten der Form
Für die Tomatensauce
- 400 g passierte Tomaten
- 1 kleine Möhre
- 2 EL Olivenöl
- 1 TL mildes Paprikapulver
- 1 TL italienische Kräuter
- Salz nach Geschmack
- Pfeffer nach Geschmack
Zum Servieren
- frisches Basilikum nach Geschmack
- geriebener Käse optional, zum Überbacken
Anleitungen
- Die Spaghetti in Salzwasser bissfest kochen. Sie sollten nicht zu weich werden, weil sie später noch im Ofen überbacken werden. Anschließend abgießen und kurz ausdampfen lassen.
- Die Zucchini waschen und fein raspeln oder in sehr kleine Würfel schneiden. Die Möhre schälen und fein reiben. Die Cherrytomaten waschen und halbieren. Den Mozzarella in kleine Stücke zupfen.
- Die passierten Tomaten mit Olivenöl, geriebener Möhre, Zucchini, Paprikapulver, italienischen Kräutern, Salz und Pfeffer in einen kleinen Topf geben. Alles gut verrühren und etwa 8 bis 10 Minuten sanft köcheln lassen.
- Die gekochten Spaghetti mit der Tomatensauce vermengen, bis die Nudeln gut umhüllt sind.
- Eine Muffinform oder Auflaufform leicht einfetten. Die Spaghetti mit einer Gabel zu kleinen Nestern aufdrehen und in die Form setzen.
- Auf jedes Spaghetti-Nest einige halbierte Cherrytomaten und etwas Mozzarella geben. Wer mag, streut zusätzlich etwas geriebenen Käse darüber.
- Die Spaghetti-Nester bei 180 Grad Umluft etwa 15 bis 20 Minuten backen, bis der Mozzarella geschmolzen ist und die Nudeln oben leicht Farbe bekommen.
- Die Spaghetti-Nester kurz abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und nach Geschmack mit frischem Basilikum servieren.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Tipp für Kinder
Wenn eure Kinder Gemüse kritisch beäugen, raspelt die Zucchini besonders fein in die Sauce. So wird die Sauce milder, saftiger und bekommt mehr Gemüse, ohne dass es sich nach „Gemüsegericht“ anfühlt. Wer mag, kann die Spaghetti-Nester außerdem mit kleinen Mozzarella-Kugeln belegen. Das sieht hübsch aus und lässt sich auf dem Teller gut portionieren.
Dazu passt
Zu den Spaghetti-Nestern passt ein kleiner Gurkensalat, ein Tomatensalat oder einfach ein paar Gemüsesticks. Für sehr warme Tage reicht oft auch ein leichter Joghurtdip daneben.
Familienfazit
Spaghetti-Nester aus dem Ofen sind ein schönes Mittagessen für den Sommer: warm, unkompliziert, sättigend und trotzdem nicht schwer.
Für Kinder haben sie genau den richtigen kleinen Überraschungseffekt, weil sie nicht wie normale Nudeln aussehen. Für Eltern ist das Rezept angenehm einfach, gut vorzubereiten und flexibel genug, um Reste aus dem Kühlschrank zu verwerten.
Noch mehr Rezepte entdecken:
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗