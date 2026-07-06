Manchmal braucht ein Mittagessen gar nicht viel, um bei Kindern gut anzukommen. Nudeln helfen natürlich fast immer. Wenn sie dann aber nicht einfach auf dem Teller landen, sondern als kleine Nester aus dem Ofen kommen, wird aus einem ganz normalen Familienessen plötzlich etwas Besonderes.

Diese Spaghetti-Nester sind ein schönes warmes Juli-Rezept für Familien: mit Tomatensauce, kleinen Mozzarellastücken, Cherrytomaten und etwas Zucchini. Das Gemüse verschwindet nicht heimlich im Essen, drängt sich aber auch nicht zu sehr in den Vordergrund. Genau diese Mischung macht das Rezept so angenehm kindertauglich.

Warum Spaghetti-Nester so gut für Familien passen

Spaghetti-Nester sehen hübsch aus, sind aber unkompliziert gemacht. Die Nudeln werden vorgekocht, mit Sauce vermischt, zu kleinen Nestern gedreht und anschließend im Ofen überbacken. Das klappt in einer Auflaufform, besonders niedlich wird es aber in einer Muffinform. Dann bekommt jedes Kind sein eigenes kleines Nudelnest auf den Teller.

Praktisch ist auch: Ihr könnt das Rezept gut vorbereiten. Die Nudelnester lassen sich schon vormittags in die Form setzen und später nur noch überbacken.

Spaghetti-Nester aus dem Ofen Ein warmes Sommerrezept für Familien: Diese Spaghetti-Nester aus dem Ofen werden mit Tomatensauce, Zucchini, Cherrytomaten und Mozzarella überbacken. Sie sehen hübsch aus, schmecken mild und bringen Kindern Nudeln einmal anders auf den Teller. Rezept drucken Pin Recipe Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Gericht Hauptgericht, Mittagessen Küche Familienküche Portionen 4 Portionen Kalorien 427.37 kcal Utensilien Kochtopf

Sieb

kleiner Topf für die Sauce

Reibe

Muffinform oder Auflaufform

Gabel zum Aufdrehen der Nudeln Zutaten 1x 2x 3x Für die Spaghetti-Nester 400 g Spaghetti

1 kleine Zucchini

250 g Cherrytomaten

1 Kugel Mozzarella

Olivenöl zum Einfetten der Form Für die Tomatensauce 400 g passierte Tomaten

1 kleine Möhre

2 EL Olivenöl

1 TL mildes Paprikapulver

1 TL italienische Kräuter

Salz nach Geschmack

Pfeffer nach Geschmack Zum Servieren frisches Basilikum nach Geschmack

geriebener Käse optional, zum Überbacken Anleitungen Die Spaghetti in Salzwasser bissfest kochen. Sie sollten nicht zu weich werden, weil sie später noch im Ofen überbacken werden. Anschließend abgießen und kurz ausdampfen lassen.

Die Zucchini waschen und fein raspeln oder in sehr kleine Würfel schneiden. Die Möhre schälen und fein reiben. Die Cherrytomaten waschen und halbieren. Den Mozzarella in kleine Stücke zupfen.

Die passierten Tomaten mit Olivenöl, geriebener Möhre, Zucchini, Paprikapulver, italienischen Kräutern, Salz und Pfeffer in einen kleinen Topf geben. Alles gut verrühren und etwa 8 bis 10 Minuten sanft köcheln lassen.

Die gekochten Spaghetti mit der Tomatensauce vermengen, bis die Nudeln gut umhüllt sind.

Eine Muffinform oder Auflaufform leicht einfetten. Die Spaghetti mit einer Gabel zu kleinen Nestern aufdrehen und in die Form setzen.

Auf jedes Spaghetti-Nest einige halbierte Cherrytomaten und etwas Mozzarella geben. Wer mag, streut zusätzlich etwas geriebenen Käse darüber.

Die Spaghetti-Nester bei 180 Grad Umluft etwa 15 bis 20 Minuten backen, bis der Mozzarella geschmolzen ist und die Nudeln oben leicht Farbe bekommen.

Die Spaghetti-Nester kurz abkühlen lassen, vorsichtig aus der Form lösen und nach Geschmack mit frischem Basilikum servieren. Notizen Wenn eure Kinder Gemüse eher kritisch sehen, kann die Zucchini besonders fein geraspelt werden. So macht sie die Sauce saftiger und milder, ohne sich zu sehr in den Vordergrund zu drängen. Die Spaghetti-Nester lassen sich gut vorbereiten. Dafür die Nester bereits in die Form setzen, abdecken und später frisch überbacken. Für kleinere Kinder können die Nester in einer Muffinform gebacken werden. So entstehen handliche Portionen, die auf dem Teller besonders hübsch aussehen. Die Nährwerte sind geschätzte Angaben pro Portion. Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte) Kalorien: 427.37 kcal (21%) Kohlenhydrate: 85.71 g (29%) Protein: 15.64 g (31%) Fett: 2.73 g (4%) Gesättigte Fettsäuren: 0.49 g (3%) Mehrfach ungesättigtes Fett: 0.87 g Einfach ungesättigte Fettsäuren: 0.63 g Cholesterin: 0.2 mg Natrium: 499.38 mg (22%) Kalium: 853.86 mg (24%) Ballaststoffe: 6.56 g (27%) Zucker: 9.86 g (11%) Vitamin A: 3728.37 IU (75%) Vitamin B1: 0.17 mg (11%) Vitamin B2: 0.2 mg (12%) Vitamin B3: 3.47 mg (17%) Vitamin B5: 0.95 mg (10%) Vitamin B6: 0.4 mg (20%) Vitamin B12: 0.01 µg Vitamin C: 25.24 mg (31%) Vitamin E: 2.24 mg (15%) Vitamin K: 14.02 µg (13%) Kalzium: 59.96 mg (6%) Kupfer: 0.48 mg (24%) Eisen: 2.8 mg (16%) Mangan: 1.22 mg (61%) Magnesium: 86.69 mg (22%) Phosphor: 257 mg (26%) Selen: 63.98 µg (91%) Zink: 1.96 mg (13%) Cholin: 20.33 mg Netto-Kohlenhydrate: 79.15 g Zuordnungen Juli-Rezept, Kinderrezept, Nudeln, Sommerrezept

Tipp für Kinder

Wenn eure Kinder Gemüse kritisch beäugen, raspelt die Zucchini besonders fein in die Sauce. So wird die Sauce milder, saftiger und bekommt mehr Gemüse, ohne dass es sich nach „Gemüsegericht“ anfühlt. Wer mag, kann die Spaghetti-Nester außerdem mit kleinen Mozzarella-Kugeln belegen. Das sieht hübsch aus und lässt sich auf dem Teller gut portionieren.

Dazu passt

Zu den Spaghetti-Nestern passt ein kleiner Gurkensalat, ein Tomatensalat oder einfach ein paar Gemüsesticks. Für sehr warme Tage reicht oft auch ein leichter Joghurtdip daneben.

Familienfazit

Spaghetti-Nester aus dem Ofen sind ein schönes Mittagessen für den Sommer: warm, unkompliziert, sättigend und trotzdem nicht schwer.

Für Kinder haben sie genau den richtigen kleinen Überraschungseffekt, weil sie nicht wie normale Nudeln aussehen. Für Eltern ist das Rezept angenehm einfach, gut vorzubereiten und flexibel genug, um Reste aus dem Kühlschrank zu verwerten.

Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook , Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗