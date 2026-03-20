Schnuffelige Häschen!

Fluffige Quarkhasen: Ein Stück Osterfreude für die ganze Familie

Torsten Esser Profil Autorenbild-150x150Geschrieben vonRezepte
Quarkhasen Ostern Rezept

Bild: © Torsten Esser

Wenn es draußen langsam wärmer wird, die ersten Blumen blühen und überall kleine Osterdeko auftaucht, kommt bei vielen Familien ganz automatisch Lust aufs Backen auf. Und genau dafür sind unsere Quarkhasen einfach perfekt.

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Sie sind schnell gemacht, gelingen zuverlässig – und das Beste: Kinder können wunderbar mithelfen. Ob beim Ausstechen, Bestreichen oder später beim Verzieren – hier wird aus einem einfachen Rezept schnell ein gemeinsamer Familienmoment.

Der Teig kommt ganz ohne Hefe aus, was ihn besonders unkompliziert macht. Kein Warten, kein Gehenlassen – einfach zusammenrühren, ausrollen und loslegen. Gerade im oft trubeligen Familienalltag ist das Gold wert.

Inhaltsverzeichnis

Rezept: Quarkhasen aus dem Ofen

Quarkhasen Ostern Rezept

Quarkhasen aus Quark-Öl-Teig – einfaches Ostergebäck für Familien

Diese Quarkhasen sind schnell gemacht und eine schöne Idee für die Osterzeit. Der Teig wird ohne Hefe zubereitet, gelingt unkompliziert und passt prima zum Osterfrühstück, für die Kaffeetafel oder als süßes Gebäck fürs Osternest.
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Vorbereitungszeit 20 Minuten
Zubereitungszeit 20 Minuten
Gesamtzeit 40 Minuten
Gericht Backen, Snack
Küche Deutschland
Portionen 10 Stück
Kalorien 257.52 kcal

Utensilien

  • Schüssel
  • Handrührgerät oder Küchenmaschine
  • Backblech
  • Backpapier
  • Hasen-Ausstecher

Zutaten
  

Für den Teig

  • 300 g Weizenmehl
  • 2 TL Backpulver
  • 40 g Zucker
  • 1 Päckchen Vanillezucker
  • 150 g Quark
  • 1 Ei
  • 50 ml Öl (z.B. Rapsöl)
  • 50 ml Milch

Zum Fertigstellen

  • 50 g Butter geschmolzen
  • 80 g Zucker zum Wälzen
  • Zimt optional, für Zimt-Zucker

Anleitungen
 

  • Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Blech mit Backpapier belegen.
  • Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben. Quark, Ei, Öl und Milch hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten.
  • Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 cm dick ausrollen. Mit einem Hasen-Ausstecher Figuren ausstechen und auf das vorbereitete Blech legen.
  • Die Quarkhasen etwa 18 bis 20 Minuten backen, bis sie leicht goldbraun sind.
  • Butter schmelzen. Die noch warmen Hasen damit bestreichen und anschließend in Zucker oder optional in einer Mischung aus Zucker und etwas Zimt wälzen.

Notizen

Tipp: Die Quarkhasen schmecken frisch am besten, lassen sich aber auch noch später wunderbar servieren. Falls sie für den kommenden Tag vorgebacken werden, sollten sie luftdicht verpackt werden.
 

Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)

Kalorien: 257.52kcal (13%)Kohlenhydrate: 35.86g (12%)Protein: 5.44g (11%)Fett: 10.37g (16%)Gesättigte Fettsäuren: 3.63g (23%)Mehrfach ungesättigtes Fett: 1.7gEinfach ungesättigte Fettsäuren: 4.27gTFS (trans-Fettsäuren): 0.18gCholesterin: 27.74mg (9%)Natrium: 81.78mg (4%)Kalium: 47.39mg (1%)Ballaststoffe: 0.81g (3%)Zucker: 13.01g (14%)Vitamin A: 157.06IU (3%)Vitamin B1: 0.24mg (16%)Vitamin B2: 0.18mg (11%)Vitamin B3: 1.78mg (9%)Vitamin B5: 0.22mg (2%)Vitamin B6: 0.02mg (1%)Vitamin B12: 0.08µg (1%)Vitamin D: 0.14µg (1%)Vitamin E: 1.01mg (7%)Vitamin K: 3.84µg (4%)Kalzium: 26.38mg (3%)Kupfer: 0.05mg (3%)Eisen: 1.5mg (8%)Mangan: 0.21mg (11%)Magnesium: 7.9mg (2%)Phosphor: 51.9mg (5%)Selen: 11.74µg (17%)Zink: 0.29mg (2%)Folsäure: 46.2µg (12%)Cholin: 17.92mgNetto-Kohlenhydrate: 35.05g
Zuordnungen Kinder, Ostergebäck, Ostern backen, Quark-Öl-Teig, Quarkhasen

💡 Ideen rund um eure Quarkhasen

Damit wird aus dem Rezept noch mehr als „nur Backen“ – hier ein paar schöne Ideen für euch und eure Kinder:

🎨 1. Kreativ verzieren statt nur wälzen

Statt die Hasen klassisch in Zucker zu wälzen, könnt ihr sie auch individuell gestalten:

  • mit Zuckerguss und bunten Streuseln
  • mit Schokolade und kleinen Augen
  • oder ganz schlicht mit etwas Puderzucker

Gerade Kinder lieben es, „ihren eigenen Hasen“ zu gestalten.

🧺 2. Perfekt fürs Osternest

Die Quarkhasen eignen sich wunderbar als essbare Überraschung:

  • einzeln in Butterbrotpapier wickeln
  • mit einem kleinen Band verzieren
  • ins Osternest legen

Das wirkt persönlich – und kommt oft besser an als gekaufte Süßigkeiten.

☕ 3. Gemütliches Osterfrühstück

Frisch gebacken und noch leicht warm sind die Hasen einfach ein Traum:

  • mit etwas Butter
  • mit Marmelade
  • oder ganz pur

Dazu ein Kakao für die Kinder und Kaffee für die Großen – fertig ist euer entspannter Osterstart.

❄️ 4. Auf Vorrat backen

Falls etwas übrig bleibt (was selten passiert 😉):

  • einfach einfrieren
  • bei Bedarf kurz aufbacken

So habt ihr auch nach Ostern noch ein kleines Stück Frühlingsgefühl im Haus. Wir wünschen euch ein tolles Osterfest und einen guten Appetit!

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