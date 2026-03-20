Wenn es draußen langsam wärmer wird, die ersten Blumen blühen und überall kleine Osterdeko auftaucht, kommt bei vielen Familien ganz automatisch Lust aufs Backen auf. Und genau dafür sind unsere Quarkhasen einfach perfekt.Springe zu Rezept
Sie sind schnell gemacht, gelingen zuverlässig – und das Beste: Kinder können wunderbar mithelfen. Ob beim Ausstechen, Bestreichen oder später beim Verzieren – hier wird aus einem einfachen Rezept schnell ein gemeinsamer Familienmoment.
Der Teig kommt ganz ohne Hefe aus, was ihn besonders unkompliziert macht. Kein Warten, kein Gehenlassen – einfach zusammenrühren, ausrollen und loslegen. Gerade im oft trubeligen Familienalltag ist das Gold wert.
Rezept: Quarkhasen aus dem Ofen
Quarkhasen aus Quark-Öl-Teig – einfaches Ostergebäck für Familien
Utensilien
- Handrührgerät oder Küchenmaschine
- Backblech
- Backpapier
- Hasen-Ausstecher
Zutaten
Für den Teig
- 300 g Weizenmehl
- 2 TL Backpulver
- 40 g Zucker
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 150 g Quark
- 1 Ei
- 50 ml Öl (z.B. Rapsöl)
- 50 ml Milch
Zum Fertigstellen
- 50 g Butter geschmolzen
- 80 g Zucker zum Wälzen
- Zimt optional, für Zimt-Zucker
Anleitungen
- Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Blech mit Backpapier belegen.
- Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillezucker in eine Schüssel geben. Quark, Ei, Öl und Milch hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten.
- Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 cm dick ausrollen. Mit einem Hasen-Ausstecher Figuren ausstechen und auf das vorbereitete Blech legen.
- Die Quarkhasen etwa 18 bis 20 Minuten backen, bis sie leicht goldbraun sind.
- Butter schmelzen. Die noch warmen Hasen damit bestreichen und anschließend in Zucker oder optional in einer Mischung aus Zucker und etwas Zimt wälzen.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
💡 Ideen rund um eure Quarkhasen
Damit wird aus dem Rezept noch mehr als „nur Backen“ – hier ein paar schöne Ideen für euch und eure Kinder:
🎨 1. Kreativ verzieren statt nur wälzen
Statt die Hasen klassisch in Zucker zu wälzen, könnt ihr sie auch individuell gestalten:
- mit Zuckerguss und bunten Streuseln
- mit Schokolade und kleinen Augen
- oder ganz schlicht mit etwas Puderzucker
Gerade Kinder lieben es, „ihren eigenen Hasen“ zu gestalten.
🧺 2. Perfekt fürs Osternest
Die Quarkhasen eignen sich wunderbar als essbare Überraschung:
- einzeln in Butterbrotpapier wickeln
- mit einem kleinen Band verzieren
- ins Osternest legen
Das wirkt persönlich – und kommt oft besser an als gekaufte Süßigkeiten.
☕ 3. Gemütliches Osterfrühstück
Frisch gebacken und noch leicht warm sind die Hasen einfach ein Traum:
- mit etwas Butter
- mit Marmelade
- oder ganz pur
Dazu ein Kakao für die Kinder und Kaffee für die Großen – fertig ist euer entspannter Osterstart.
❄️ 4. Auf Vorrat backen
Falls etwas übrig bleibt (was selten passiert 😉):
- einfach einfrieren
- bei Bedarf kurz aufbacken
So habt ihr auch nach Ostern noch ein kleines Stück Frühlingsgefühl im Haus. Wir wünschen euch ein tolles Osterfest und einen guten Appetit!
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