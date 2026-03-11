Der perfekte Osterzopf: Dieses Hefezopf-Rezept gelingt garantiert

Der Duft von frisch gebackenem Hefeteig gehört für viele Familien einfach zu Ostern dazu. Wenn der Osterzopf aus dem Ofen kommt und die goldbraune Kruste noch leicht knistert, dauert es meist nicht lange, bis die erste Scheibe abgeschnitten wird. Kein Wunder: Ein fluffiger Hefezopf ist der Klassiker auf dem Osterfrühstückstisch.Springe zu Rezept
Ein Osterzopf aus Hefeteig verbindet Tradition mit Genuss. Das süße, luftige Brot passt perfekt zu Butter, Marmelade oder Honig und ist bei Kindern genauso beliebt wie bei Erwachsenen. Besonders schön: Das Flechten des Zopfs macht nicht nur Spaß, sondern gelingt auch Backanfängern mit etwas Übung erstaunlich gut.
Viele denken beim Backen von Hefeteig sofort an komplizierte Schritte oder lange Wartezeiten. Dabei ist ein Hefezopf Rezept eigentlich recht unkompliziert. Wichtig ist vor allem, dass der Teig genügend Zeit zum Gehen bekommt. Dann wird der Zopf wunderbar locker und bekommt seine typische, weiche Krume.
Ein weiterer Vorteil: Der Osterzopf lässt sich hervorragend vorbereiten. Am Morgen kurz aufgeschnitten, mit etwas Butter und fruchtiger Marmelade serviert – schon ist das perfekte Osterfrühstück fertig. Wer möchte, kann den Zopf außerdem mit Hagelzucker, Mandeln oder Rosinen verfeinern.
Im folgenden Rezept zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie ihr einen fluffigen Osterzopf ganz einfach selber backen könnt.
Osterzopf: Einfaches Rezept für einen fluffigen Hefezopf
Utensilien
- Backblech
- Backpapier
Zutaten
Zutaten
- 500 g Mehl
- 1 Würfel frische Hefe (42 g)
- 250 ml lauwarmen Milch
- 80 g Zucker
- 80 g weiche Butter
- 1 Ei
- 1 Prise Salz
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 1 Eigelb zum Bestreichen
- 1 EL Milch zum Bestreichen
- Hagelzucker oder Mandelblättchen optional
Anleitungen
- Das Mehl in eine große Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken.500 g Mehl
- Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen und mit etwas Zucker verrühren.250 ml lauwarmen Milch, 1 Würfel frische Hefe (42 g)
- Die Hefemilch in die Mulde gießen und mit etwas Mehl vom Rand verrühren. Diesen Vorteig etwa 10 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.500 g Mehl, 1 Würfel frische Hefe (42 g), 250 ml lauwarmen Milch
- Anschließend den restlichen Zucker, Butter, Ei, Salz und Vanillezucker hinzufügen.80 g Zucker, 80 g weiche Butter, 1 Ei, 1 Prise Salz, 1 Päckchen Vanillezucker
- Alles zu einem glatten Hefeteig verkneten, bis der Teig weich und elastisch ist.
- Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort etwa 60 Minuten gehen lassen, bis er sich deutlich vergrößert hat.
- Den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und in 3 gleich große Stücke teilen.
- Aus den Teigstücken gleich lange Stränge rollen und zu einem Zopf flechten.
- Den geflochtenen Zopf auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und nochmals 20 bis 30 Minuten ruhen lassen.
- Eigelb und 1 EL Milch verrühren und den Osterzopf damit bestreichen.1 Eigelb, 1 EL Milch
- Nach Wunsch mit Hagelzucker oder Mandelblättchen bestreuen.Hagelzucker oder Mandelblättchen
- Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
- Den Osterzopf im vorgeheizten Ofen etwa 25 bis 30 Minuten goldbraun backen.
- Vor dem Anschneiden vollständig auskühlen lassen.
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Tipps für den perfekten Osterzopf
Damit euer Osterzopf besonders locker und aromatisch wird, lohnt es sich, ein paar kleine Backtipps zu beachten. Hefeteig mag es vor allem warm und ruhig. Am besten lasst ihr den Teig an einem zugfreien Ort gehen – zum Beispiel in der Küche oder im leicht angewärmten Backofen.
Auch die Temperatur der Zutaten spielt eine Rolle. Milch und Butter sollten nicht direkt aus dem Kühlschrank kommen, sondern eher Zimmertemperatur haben. So kann die Hefe optimal arbeiten und der Teig geht besser auf.
Wer seinen Hefezopf besonders glänzend haben möchte, kann ihn vor dem Backen mit einer Mischung aus Eigelb und etwas Milch bestreichen. Dadurch bekommt der Zopf seine typische goldbraune Farbe.
Frisch gebacken schmeckt der Osterzopf natürlich am besten. Er lässt sich aber auch gut einfrieren. Einfach in Scheiben schneiden und portionsweise einfrieren – so habt ihr auch nach Ostern noch etwas von eurem selbst gebackenen Hefezopf.
LESETIPP: Alternativ lieber ein Osterlamm? Hier geht’s zum Rezept!
Häufige Fragen zum Osterzopf
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗