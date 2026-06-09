Das Wochenbett ist keine Zeit, in der ihr einfach „funktionieren“ müsst
Über die Geburt wird viel gesprochen. Über Wehen, Kliniktasche, Geburtsplan, Stillstart und die ersten Stunden mit Baby. Aber über das, was danach ganz praktisch mit dem Körper passiert, wird oft erstaunlich wenig geredet.
Dabei ist das Wochenbett nicht nur eine kuschelige Kennenlernzeit mit Baby. Es ist auch eine körperlich sehr intensive Phase. Der Körper erholt sich, die Gebärmutter bildet sich zurück, Wunden müssen verheilen, Hormone sortieren sich neu — und gleichzeitig läuft das Leben mit einem Neugeborenen an. Mit wenig Schlaf, viel Nähe, Stillen oder Fläschchen, Besuch, Unsicherheit und diesem völlig neuen Gefühl, für ein kleines Baby verantwortlich zu sein.
Ich kenne das Wochenbett nach einer vaginalen Geburt — und nach einem Kaiserschnitt. Beides ist unterschiedlich. Aber beide Erfahrungen haben eines gemeinsam: Man merkt sehr schnell, dass es im Wochenbett oft die scheinbar kleinen Dinge sind, die im Alltag einen großen Unterschied machen.
Ein Bund, der nicht drückt. Eine Einlage, die nicht verrutscht. Ein Material, das sich weich anfühlt. Das Gefühl, nachts nicht ständig kontrollieren zu müssen, ob alles hält. Und auch die Erleichterung, wenn man sich nicht zusätzlich um komplizierte Wäsche, Flecken oder unsicheren Schutz kümmern muss.
Genau deshalb lohnt es sich, über Always Discreet Wochenbett Höschen zu sprechen. Nicht verschämt. Nicht oberflächlich. Sondern ehrlich und praktisch.
Die Frauenärztin Dr. Judith Bildau, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtsmedizin und wissenschaftliche Beraterin bei Always Discreet, sagt dazu:
„Das Wochenbett ist keine ‚Rückkehr zur Normalität‘, sondern eine wichtige Phase der Heilung.“
Und genau dieser Satz trifft es ziemlich gut. Denn nach der Geburt geht es nicht darum, möglichst schnell wieder „wie vorher“ zu sein. Es geht darum, dem eigenen Körper Schutz, Ruhe und Unterstützung zu geben.
Dieser Beitrag ist eine Kooperation mit Always Discreet. Wir sprechen darüber, warum gute Hygiene im Wochenbett so wichtig ist, welche Rolle der Wochenfluss spielt und warum saugfähige Höschen nach der Geburt für viele Frauen eine praktische Möglichkeit sein können, sich im Alltag sicherer zu fühlen.
Was passiert im Wochenbett eigentlich?
Das Wochenbett umfasst ungefähr die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit erholt sich der Körper von Schwangerschaft und Geburt. Die Gebärmutter bildet sich zurück, Geburtsverletzungen oder eine Kaiserschnittnarbe müssen heilen, der Beckenboden ist beansprucht, die Brust stellt sich auf Stillen oder Abstillen ein, und hormonell passiert enorm viel.
Dazu kommt der Wochenfluss. Dabei handelt es sich um eine Blutung beziehungsweise um Wundsekret aus der Gebärmutter, das nach der Geburt abfließt. Denn dort, wo sich die Plazenta gelöst hat, bleibt eine Wundfläche zurück. Der Wochenfluss ist also kein „komischer Ausfluss“, sondern ein natürlicher Teil der Heilung.
In den ersten Tagen ist er deutlich stärker, als eine normale Periode. Danach verändert er sich meistens nach und nach: von blutig über bräunlich oder gelblich, bis hin zu hellerem Ausfluss. Wie lange der Wochenfluss dauert und wie stark er ist, kann individuell unterschiedlich sein.
LESETIPP: Die Phasen des Wochenbetts
Wichtig ist: Wochenfluss ist normal. Er ist nichts, wofür man sich schämen muss. Trotzdem erleben viele Frauen gerade diese Phase als verunsichernd, weil vorher kaum jemand offen darüber gesprochen hat.
„Wochenfluss ist ein natürlicher Teil der Regeneration nach der Geburt, also sollte darüber offen gesprochen werden.“ – Dr. Judith Bildau
Und ja: Genau das sollten wir tun. Denn wer weiß, was im Wochenbett normal ist, kann viel entspannter mit dem eigenen Körper umgehen — und schneller merken, wann etwas medizinisch abgeklärt werden sollte.
Mehr zum Verlauf, zur Dauer und zu Warnzeichen findet ihr in unserem ausführlichen Ratgeber zum Wochenfluss: Wochenfluss nach der Geburt: Wie lange er dauert, was normal ist und wann ihr Hilfe holen solltet.
Warum normale Unterwäsche nach der Geburt oft nicht ideal ist
Vor der ersten Geburt unterschätzt man, wie praktisch Wochenbett Unterwäsche sein muss. Es geht nicht darum, hübsch auszusehen. Es geht um Schutz, Halt, Hygiene und Komfort.
Normale Slips können im Wochenbett schnell unpraktisch sein. Sie sitzen manchmal zu niedrig, drücken am Unterbauch, schneiden ein oder bieten nicht genug Platz für große Wochenbettbinden. Nach einem Kaiserschnitt kann ein niedriger Bund genau dort sitzen, wo der Bauch besonders empfindlich ist. Nach einer vaginalen Geburt können Geburtsverletzungen, Schwellungen oder ein empfindlicher Intimbereich dazu führen, dass jede Reibung unangenehm ist.
Dazu kommt: Die ersten Tage mit Wochenfluss sind oft stärker als erwartet. Eine dünne normale Binde reicht dann nicht aus. Viele Frauen nutzen deshalb in der Klinik zunächst große Wochenbettbinden mit Netzhöschen. Das ist praktisch, aber nicht jede Frau fühlt sich damit wohl.
Wochenbett Höschen setzen genau an diesem Punkt an. Sie verbinden Unterwäsche und saugenden Schutz in einem Produkt. Man zieht sie wie ein Höschen an, sie sitzen körpernah und sollen Flüssigkeit aufnehmen, ohne dass zusätzlich eine große Einlage verrutschen kann.
Was sind Wochenbett Höschen?
Wochenbett Höschen sind saugstarke Einweg-Höschen, die speziell für die Zeit nach der Geburt entwickelt wurden. Sie sollen Wochenfluss aufnehmen, können aber je nach Produkt auch bei leichter bis stärkerer Blasenschwäche unterstützen.
Das ist wichtig, denn nach Schwangerschaft und Geburt ist nicht nur der Wochenfluss ein Thema. Auch der Beckenboden ist stark beansprucht. Manche Frauen verlieren beim Aufstehen, Husten, Niesen oder Lachen, ein paar Tropfen Urin. Das ist vielen unangenehm — aber es ist kein persönliches Versagen. Der Körper hat Schwangerschaft und Geburt getragen. Der Beckenboden braucht danach Zeit, Rückbildung – und manchmal auch gezielte Unterstützung.
Gute Wochenbett Höschen sollten deshalb mehrere Dinge verbinden:
- sie sollten saugstark sein,
- sie sollten bequem sitzen,
- sie sollten weich zur Haut sein,
- sie sollten nicht unnötig verrutschen,
- sie sollten einfach zu wechseln sein,
- und sie sollten sich nicht wie ein Fremdkörper anfühlen.
Gerade nachts kann das sehr entlastend sein. Denn mal ehrlich: Wenn das Baby schläft, möchte niemand wegen unsicherer Unterwäsche wachliegen.
Always Discreet Wochenbett Höschen: Was die Marke verspricht
Always Discreet beschreibt die Wochenbett Höschen als Produkt für frischgebackene Mütter in der Zeit nach der Geburt. Sie bestehen laut Hersteller aus weichem, atmungsaktivem Material, sind hochtailliert geschnitten und sollen bei Wochenbettblutungen und Inkontinenz Schutz bieten.
Die Höschen sind als Einwegprodukt gedacht: anziehen, tragen, ausziehen und entsorgen. Das kann gerade in den ersten Wochenbetttagen praktisch sein, wenn der Alltag mit Baby ohnehin noch komplett neu ist – und niemand zusätzliche Wäscheberge braucht.
Die wichtigsten Produkteigenschaften laut Always:
- hohe Saugfähigkeit für Wochenbettblutungen und Inkontinenz,
- hoher, elastischer Bund,
- weiches und atmungsaktives Material,
- anschmiegsame Passform,
- einfache und hygienische Entsorgung.
Das klingt zunächst sehr funktional. Aber im Wochenbett sind genau diese funktionalen Dinge oft entscheidend. Denn Komfort ist nach der Geburt nicht oberflächlich. Er kann den Alltag wirklich erleichtern.
Dr. Judith Bildau sagt dazu:
„Gerade im Wochenbett zählt jedes kleine bisschen Komfort.“
Und das ist ein Satz, den ich aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen kann.
Wie fühlt sich so ein Wochenbett Höschen an?
Für diesen Beitrag lag mir eine Packung der Always Discreet Wochenbett Höschen zur Ansicht vor. Ich konnte mir das Höschen also anschauen, es anfassen und testweise anprobieren. Noch einmal klar gesagt: Das ist kein Langzeittest im Wochenbett und kein Vergleichstest mit anderen Produkten. Aber Material, Schnitt und Sitz lassen sich natürlich trotzdem einordnen.
Mein erster Eindruck: Das Höschen wirkt tatsächlich wie weiche, hochgeschnittene Einweg-Unterwäsche — nicht wie eine lose Binde in einem Netzhöschen. Das Material fühlt sich wirklich weich und angenehm an – statt hart oder papierartig. Der Bund ist elastisch und angenehm hoch geschnitten.
Gerade dieser hohe Bund ist im Wochenbett interessant. Nach einer Geburt ist der Bauch oft empfindlich. Nach einem Kaiserschnitt kann zusätzlich der Bereich rund um die Narbe sehr sensibel sein. Aus meiner eigenen Kaiserschnitt-Erfahrung weiß ich noch gut, wie unangenehm es sein kann, wenn etwas genau am unteren Bauch oder in Narbennähe sitzt.
Ob der Bund im Einzelfall wirklich oberhalb der Kaiserschnittnarbe liegt und als angenehm empfunden wird, hängt aber natürlich von Körperform, Narbenlage und persönlichem Gefühl ab.
Auch nach einer vaginalen Geburt kann ein weicher, körpernaher Sitz praktisch und komfortabel sein. Der Wochenfluss, ein empfindlicher Intimbereich oder mögliche Geburtsverletzungen bringen Unsicherheit beim Sitzen, Aufstehen und Laufen mit sich. Da ist es hilfreich, wenn der Schutz nicht zusätzlich verrutscht oder ständig gerichtet werden muss.
Wochenbett Höschen, Netzhöschen oder Wochenbettbinden: Was ist besser?
Die ehrliche Antwort lautet: Es kommt darauf an. Es gibt nicht die eine perfekte Lösung für alle Frauen und alle Wochenbett-Tage. Viele Mütter kombinieren verschiedene Varianten.
Netzhöschen mit Wochenbettbinden
Netzhöschen kennt man häufig aus der Klinik. Sie sind sehr dehnbar und halten große Wochenbettbinden an Ort und Stelle. Gerade direkt nach der Geburt kann das sinnvoll sein, weil der Wochenfluss besonders in den ersten Stunden und Tagen oft stark ausfällt.
Der Nachteil: Nicht jede Frau fühlt sich darin wohl. Manche empfinden Netzhöschen als funktional, aber wenig angenehm. Das Wissen, dass der Intimbereich nur durch ein dünnes, durchsichtiges Netz bedeckt ist, sorgt bei vielen Frauen für ein großes Schamgefühl. Außerdem muss die Einlage gut sitzen, damit nichts verrutscht.
Baumwollslips mit großen Binden
Baumwollslips können später im Wochenbett eine gute Lösung sein, wenn der Wochenfluss schwächer wird. Sie sind waschbar, vertraut und alltagstauglich. Wichtig ist, dass sie bequem sitzen, nicht einschneiden und genug Platz für eine größere Einlage bieten. Gerade in den ersten Tagen können normale Slips allerdings zu knapp, zu niedrig oder zu wenig haltgebend sein.
Periodenunterwäsche im Wochenbett
Periodenunterwäsche klingt zunächst praktisch, ist aber gerade im frühen Wochenbett nicht für jede Situation ideal. Durch die Stärke der Blutung bzw. des Wundsekrets reicht die Aufnahme- und Saugfähigkeit der Periodenunterwäsche oftmals nicht aus.
Außerdem sollte die Periodenunterwäsche regelmäßig gewechselt werden, damit kein dauerhaft feuchtes Milieu entsteht. Feuchtigkeit kann die Vermehrung von Keimen, Bakterien und Viren begünstigen und dadurch das Risiko für schwere Entzündungen in der Scheide, und im schlimmsten Fall, auch in der Gebärmutter erhöhen.
Wenn Periodenunterwäsche genutzt wird, dann eher später im Wochenbett, wenn die Blutung deutlich schwächer geworden ist — und am besten nach Rücksprache mit Hebamme oder Ärztin, wenn Unsicherheit besteht.
Einweg Wochenbett Höschen
Einweg Wochenbett Höschen (wie die von Always Discreet) sind besonders praktisch, wenn Schutz, Sitz und schnelles Wechseln im Vordergrund stehen. Also zum Beispiel nachts, unterwegs, in den ersten Tagen zu Hause, oder wenn zusätzlich Blasenschwäche ein Thema ist. In diesen Momenten vereinen die Wochenbett Höschen quasi das Beste aus den bisher genannten Alternativen.
Besonders wichtig: Wochenbett Höschen nach Kaiserschnitt
Nach einem Kaiserschnitt ist der Bauch nicht einfach nur „empfindlich“. Es gibt eine Operationsnarbe. Gewebe heilt. Bewegungen können ziehen. Husten, Lachen, Aufstehen oder das Drehen im Bett, können unangenehm sein.
Deshalb spielt Unterwäsche nach einem Kaiserschnitt eine besondere Rolle. Sie sollte möglichst weich sein, nicht scheuern und nicht genau auf der Narbe sitzen. Viele Frauen empfinden hochgeschnittene Slips deshalb angenehmer, als niedrige Modelle.
Die Always Discreet Wochenbett Höschen sind hochtailliert geschnitten. Genau das kann nach einem Kaiserschnitt ein Vorteil sein. Nicht als medizinisches Versprechen, sondern ganz praktisch: Ein höherer Bund hat eher die Chance, den empfindlichen unteren Bauchbereich nicht zusätzlich zu reizen.
Trotzdem gilt: Jede Narbe sitzt etwas anders. Jeder Bauch fühlt sich nach der Geburt anders an. Wenn ein Höschen unangenehm drückt, sollte es nicht „ausgehalten“ werden. Wochenbett bedeutet nicht, tapfer durch Schmerzen zu gehen. Dann ist eine andere Größe, ein anderer Schnitt oder eine andere Lösung sinnvoller.
Und was ist mit Blasenschwäche nach der Geburt?
Über Blasenschwäche nach der Geburt wird fast noch weniger gesprochen, als über Wochenfluss. Dabei erleben viele Frauen, dass der Beckenboden nach Schwangerschaft und Geburt nicht sofort wieder so arbeitet, wie zuvor.
Vielleicht passiert es beim Husten. Beim Niesen. Beim Lachen. Beim schnellen Aufstehen. Oder auf dem Weg zur Toilette.
Das kann verunsichern. Manche Frauen schämen sich sogar dafür. Dabei ist es eine Sache, das sehr viel häufiger vorkommt, als man vermuten würde. Schwangerschaft und Geburt belasten den Beckenboden stark. Er braucht Zeit, Rückbildung und manchmal gezielte Übungen oder therapeutische Unterstützung.
Wochenbett Höschen können Blasenschwäche nicht behandeln. Das ist wichtig. Sie ersetzen keine Rückbildung und keine medizinische Abklärung. Aber sie können im Alltag Sicherheit geben, wenn zusätzlich zum Wochenfluss auch Urinverlust eine Rolle spielt.
Gerade hier passt der Ansatz der Always Discreet Wochenbett Höschen: Sie sind nicht nur für Wochenbettblutungen gedacht, sondern auch für Inkontinenz nach der Geburt. Das kann für Frauen sinnvoll sein, die in dieser ersten Zeit nicht zwischen verschiedenen Produkten wechseln möchten.
Wenn ihr allerdings merkt, dass euch Blasenschwäche länger belastet, stärker wird oder ihr unsicher seid, sprecht bitte mit eurer Hebamme, eurer Frauenärztin oder eurem Frauenarzt. Dafür ist niemand „zu empfindlich“. Genau dafür ist Nachsorge da.
Hygiene im Wochenbett: Was wirklich wichtig ist
Im Wochenbett geht es nicht darum, sich ständig zu desinfizieren oder panisch zu werden. Aber gute Hygiene ist wichtig, weil der Körper heilt und der Wochenfluss abfließen muss.
Grundsätzlich hilfreich sind:
- Einlagen oder Höschen regelmäßig wechseln,
- vor und nach dem Wechseln die Hände waschen,
- den Intimbereich sanft mit Wasser reinigen,
- nicht stark rubbeln, sondern vorsichtig trocknen,
- atmungsaktive und bequeme Materialien wählen,
- bei Schmerzen, Fieber, üblem Geruch oder sehr starker Blutung, medizinisch nachfragen.
Tampons und Menstruationstassen sind während des Wochenflusses übrigens nicht geeignet. Der Wochenfluss soll abfließen können, und der Körper braucht Zeit zur Heilung. Wenn ihr unsicher seid, fragt eure Hebamme. Gerade im Wochenbett gibt es keine peinlichen Fragen.
Wie oft sollte man Wochenbett Höschen wechseln?
Das hängt davon ab, wie stark der Wochenfluss ist und ob zusätzlich Urinverlust auftritt. In den ersten Tagen nach der Geburt kann häufigeres Wechseln nötig sein. Später, wenn der Wochenfluss schwächer wird, verändert sich der Bedarf.
Als Faustgefühl gilt: Wenn sich das Höschen feucht anfühlt, unangenehm riecht, nicht mehr sicher sitzt oder ihr euch einfach nicht mehr wohlfühlt, sollte es gewechselt werden. Komfort und Hygiene gehören im Wochenbett (Hand in Hand) zusammen.
Nachts kann ein saugstarkes Wochenbett Höschen besonders praktisch sein, weil ihr nicht bei jeder Bewegung Angst haben müsst, dass etwas verrutscht. Trotzdem sollte auch nachts gewechselt werden, wenn es voll ist – oder sich unangenehm anfühlt.
Wie viele Wochenbett Höschen braucht man?
Auch das ist individuell. Es hängt davon ab, wie stark der Wochenfluss ist, wie lange ihr Einweg-Höschen nutzen möchtet und ob ihr sie nur nachts oder auch tagsüber tragt. Eine praktische Lösung kann sein, verschiedene Optionen zu kombinieren:
Für die Klinik oder die ersten Tage zu Hause können Wochenbett Höschen als Reserve sinnvoll sein. Nachts, unterwegs oder an besonders starken Tagen können sie Sicherheit geben. Wenn der Wochenfluss schwächer wird, reichen vielleicht größere Binden in bequemen Baumwollslips.
Ihr müsst also nicht alles ausschließlich mit einem Produkt lösen. Wochenbett darf praktisch sein. Wenn eine Kombination aus Wochenbett Höschen, Binden und später bequemer Unterwäsche, für euch funktioniert, ist genau das richtig.
Was Wochenbett Höschen leisten können — und was nicht
Wochenbett Höschen können entlasten. Sie können Schutz geben. Sie können helfen, dass ihr euch sicherer fühlt. Sie können gerade nachts, nach einem Kaiserschnitt oder bei zusätzlicher Blasenschwäche praktisch sein.
Aber sie sind kein medizinisches Produkt, das Heilung beschleunigt. Sie ersetzen keine Hebamme, keine ärztliche Nachsorge und kein Beckenbodentraining. Und sie müssen zu eurem Körper passen.
Das ist mir wichtig, weil Werbung im Gesundheits- und Wochenbettbereich ehrlich bleiben muss. Ein Produkt darf hilfreich sein, ohne dass man daraus ein Wunderversprechen macht.
Die Always Discreet Wochenbett Höschen wirken aus meiner Sicht vor allem dort sinnvoll, wo frischgebackene Mütter sich unkomplizierten Schutz wünschen: weich, hoch geschnitten, körpernah und saugstark. Besonders spannend finde ich dabei die Kombination aus Wochenfluss-Schutz und Unterstützung bei Inkontinenz nach der Geburt.
Wann ihr Hebamme oder Ärztin fragen solltet
Im Wochenbett ist vieles normal, aber nicht alles sollte einfach abgewartet werden. Bitte holt euch medizinischen Rat, wenn:
- die Blutung plötzlich wieder sehr stark wird,
- große Blutklumpen auftreten,
- der Wochenfluss unangenehm oder faulig riecht,
- ihr Fieber bekommt,
- ihr starke Unterbauchschmerzen habt,
- die Kaiserschnittnarbe stark schmerzt, nässt oder gerötet ist,
- ihr euch psychisch sehr belastet fühlt,
- Blasenschwäche euch stark einschränkt oder länger anhält.
Das Wochenbett ist keine Prüfung, die man allein bestehen muss. Es ist eine Phase, in der Unterstützung ausdrücklich dazugehört.
Zusammengefasst: Wochenbett Höschen können wirklich gute Alltagshelfer nach der Geburt sein
Nach der Geburt passiert so viel auf einmal. Das Baby ist da. Der Körper heilt. Die Nächte sind kurz. Die Gefühle sind groß. Und mitten in all dem sollen Frauen irgendwie mit Wochenfluss, empfindlicher Haut, Rückbildung, vielleicht einer Kaiserschnittnarbe und manchmal auch mit Blasenschwäche umgehen.
Wochenbett Höschen sind nicht für jede Frau und jeden Tag die einzige Lösung. Aber sie können eine sehr sinnvolle Unterstützung sein — besonders in den ersten intensiven Tagen, nachts, nach einem Kaiserschnitt, oder wenn zusätzlich Inkontinenz nach der Geburt ein Thema ist.
Die Always Discreet Wochenbett Höschen setzen genau dort an: bei Schutz, Komfort und einfacher Anwendung in einer Zeit, in der Mütter echte Entlastung brauchen.
Und vielleicht ist genau das der wichtigste Gedanke: Im Wochenbett geht es nicht darum, möglichst schnell wieder alles im Griff zu haben. Es geht darum, gut versorgt zu sein.
- Hochabsorbierend: Always Discreet Wochenbett Höschen sind speziell für starke Wochenbettblutungen und Inkontinenz konzipiert, um den ganzen Tag und die ganze Nacht Trockenheit und Komfort zu bieten
- Hoher Tragekomfort: Das hochgeschnittene Design bietet sanfte Unterstützung für den Bauch; Die enge Passform stellt sicher, dass das Höschen an Ort und Stelle bleibt und ermöglicht Bewegungsfreiheit, ohne Auslaufen oder Verrutschen
- Sanft und schonend zur Haut: Hergestellt aus weichen, atmungsaktiven Materialien, sind die Höschen sanft zu empfindlicher Haut nach der Geburt
- Praktisch und Hygienisch: Diese Wochenbett-Höschen sind einfach zu verwenden und zu entsorgen – praktisch für frischgebackene Mütter; Einfach anziehen, ausziehen und wegwerfen
- Flexible und anschmiegsame Passform: Der elastische Bund passt sich den Veränderungen des Körpers während des Wochenbetts an und gewährleistet eine anliegende Passform
FAQ: Häufige Fragen zu Wochenbett Höschen
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