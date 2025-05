Flensburg, 22. April 2025 – Ein stilvoller Rückzugsort an der Flensburger Bucht: Direkt an der Förde, mit Blick auf die dänische Küste, liegt „Das James“: ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel, das internationalen Luxus mit hanseatischer Gelassenheit verbindet. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2020 empfängt das Hotel seine Gäste in einem denkmalgeschützten Backsteingebäude im maritimen Hafenviertel Sonwik. Die 81 Zimmer – vom Doppelzimmer bis zum Penthouse – sind individuell gestaltet und zeichnen sich durch farbenfrohen Urban Chic mit britischen Elementen aus. Im preisgekrönten SPA „Five Senses“ entfaltet sich auf 2.000 Quadratmeter auf drei Etagen eine abwechslungsreiche Wellbeing-Landschaft mit orientalischem Hamam, Rooftop-Pool, verschiedenen Saunen und einem separaten Family-Spa auf eigener Etage. Die Gastronomie des Hauses offeriert kulinarische Highlights im Restaurant Das Grace 1* MICHELIN als auch im japanischen Restaurant MINATO sowie im James Farmhouse.

Vom Ankommen bis zum Abendessen: Durchdacht bis ins Detail

Im „Das James“ wird an jedes Familienmitglied gedacht. Schon bei der Ankunft erwartet die Gäste ein sorgfältig geplantes Angebot: Kinder können an der Rezeption eine kleine Treppe entdecken, um über die Empfangstheke zu blicken, und für Hunde stehen bequeme Körbe in passender Größe sowie Wassernäpfe im Zimmer bereit. Ein umfassendes Betreuungsangebot sorgt dafür, dass jeder Gast – ob groß oder klein – bestens versorgt ist.

Im Das James strahlt die Lobby einen besonders edles Willkommen aus. (Bild: © DasJames) Christina Storch und Bernd Storch (Bild: © Silke Kurtz) Die edle Bar im Das James erstreckt sich neben dem Bereich der Lobby (Bild: © DasJames)

Wellbeing neu gedacht im lichtdurchfluteten „Five Senses“-Spa

Auf drei Etagen und rund 2.000 Quadratmetern entfaltet sich das mit dem DACH Spa Award ausgezeichnete SPA „Five Senses“. Über einen Skywalk mit dem Badehaus verbunden, lädt es zum Innehalten und Entspannen ein. Herzstück ist das orientalische Hamam – eine moderne Interpretation traditioneller osmanischer Reinigungsrituale. Auf warmem Bauchnabelstein erleben Gäste eine originale türkische Seifenschaummassage mit warmen Wassergüssen: Ein entschleunigendes Ritual der Reinigung und Entspannung, das Körper und Geist gleichermaßen anspricht.

Hamam (Bild: © Barbara Prinz)

Die Saunalandschaft des „Five Senses“ ist ein Rückzugsort für alle Sinne. Gäste haben die Wahl zwischen klassischer Finnsauna, Biosauna und Family-Sauna. Wer lieber unter sich ist, für den eignet sich die separate Damensauna mit eigenem Ruheraum. Nach dem Saunagang laden die Chillout-Lounge und der „Room of Silence“ zum Durchatmen ein und wer Abkühlung sucht, tritt hinaus in den Frischluftbereich, wo klare Fördeluft auf warme Haut trifft. Ergänzt wird das Angebot durch eigens für das Hotel entwickelte Signature-Treatments mit Produkten von La Biosthétique. Ein weiteres Highlight ist der 21 Meter lange Rooftop-Pool mit Blick auf die Flensburger Förde und die dänische Küste. Das Spa-Restaurant „The Roof“ serviert frische À-la-carte-Snacks in entspannter Atmosphäre direkt am Pool.

Saunalandschaft

(Bild: © Marc-Oliver Schulz)



Im Ibiza-inspirierten Family-Spa auf einer eigenen Etage finden Familien auf 400 qm gemeinsame Entspannung: Ein beheizter Kinderpool, eine Familiensauna, großzügige Loungebereiche und eine Family-Küche mit integrierter Kletterwand laden zum Verweilen ein. Das Angebot wird durch eine Spielzone, Wickel- und Ruhebereiche sowie spezielle Programme wie Babyschwimmen, kindgerechte Anwendungen und einen eigenen Friseur für

die Kleinen ergänzt. Das hoteleigene Betreuungsteam ermöglicht es Eltern, ungestört den restlichen Spa-Bereich zu genießen, während die Kinder gut versorgt sind.

„Mit Das James haben wir einen Ort geschaffen, der Entschleunigung auf höchstem Niveau ermöglicht – mitten im Norden, direkt an der Küste. Das SPA Five Senses bringt diesen Anspruch auf den Punkt: Es schenkt Raum für Rückzug, Regeneration und bewusste Auszeiten – für Paare und Individualreisende ebenso wie für Familien. Und unser Family-Spa mit Blick auf den Hafen ist ein Ort, an dem sich auch die Großen im Reich der Kleinen

wohlfühlen dürfen“, sagt Christina Storch, Sales & Marketingleiterin des „Das James“ Hotel Flensburg Sonwik.

Genussvielfalt im „Das James“: Vom Sternerestaurant bis zur hoteleigenen Farm

Nach einem entspannenden Besuch im „Five Senses“-Spa haben Gäste im „Das James“ die Möglichkeit, den Abend bei einem vielfältigen kulinarischen Angebot ausklingen zu lassen. „Das Grace“ ist mit 1* im Guide MICHELIN, einem Grünen 1* MICHELIN für gelebte Nachhaltigkeit sowie drei Hauben im Gault Millau ausgezeichnet. Serviert wird eine saisonale Küche , zubereitet aus Zutaten von der hauseigenen „James Farm“ – zum Genießen in stilvollem Ambiente mit Blick auf den Yachthafen.

Das Grace im Hotel Das James ist mit 1* im Guide MICHELIN ausgezeichnet.

(Bild: © Fotowerk Husum)

Im „MINATO“ genießen Gäste authentische japanische Küche, etwa mit dem „James Sushi Menü“ oder dem „Omakase“-Überraschungsmenü, das von der japanischen Sushikünstlerin Hiroko Suzuki saisonal neu interpretiert wird. Im britisch inspirierten Ambiente des Restaurants „James Farmhouse“ ist Frontcooking mit einem Farm-To-Table-Konzept angesagt. Saisonale Klassiker, edle „Cuts“ von der James Farm sowie das gesellige Tischbuffet servieren eine abwechslungsreiche Auswahl für jeden Geschmack. Das „The Roof“ ist das Spa-Restaurant des Hotels. Frische À-la-carte-Snacks werden in entspannter Atmosphäre direkt am Pool serviert.

„Unser Rooftop-Pool ist etwas ganz Besonderes: In Kombination mit dem Restaurant ein echter Lieblingsplatz. Unsere Gäste lieben es, im Bademantel einen Sundowner zu genießen und dabei den Sonnenuntergang über der Förde zu erleben“, so Christina Storch.

Die hoteleigene „James Farm“ ist der Hoflieferant für Eier, Milchprodukte, Käsespezialitäten und Fleischerzeugnisse. Die enge Zusammenarbeit zwischen Landwirten und Köchen ermöglicht es, frische, nachhaltige Produkte direkt aus der Region in die Hotelküche zu bringen.

Ein Blick in die Zimmer des Hotels ‘Das James’

Wunderschönes Schlafgemach im Das James (Bild: Marc-Oliver Schulz) Enorm stilvolles Badezimmer im Hotel Das James (Bild: © Marco-Oliver Schulz) Nebenzimmer der Family Suite im Das James (Bild: © Marc-Oliver Schulz) Extrem geschmackvolle Inneneinrichtung der Zimmer im Hotel Das James (Bild: © Marc-Oliver Schulz) Blick auf den Jachthafen (Bild: © Das James)

Über Das James Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel Das James liegt im Hafenviertel Sonwik in Flensburg, direkt an der Förde, in einem denkmalgeschützten Gebäude aus rotem Backstein. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2020 verbindet das Haus nordische Leichtigkeit mit internationalem Anspruch. Die 81 individuell gestalteten Zimmer und Suiten bieten stilvollen Rückzugsraum in urbanem Design mit britischem Flair. Herzstück ist das prämierte SPA „Five Senses“ auf über 2.000 Quadratmetern, das mit dem DACH Spa Award ausgezeichnet wurde. Kulinarisch erwarten die Gäste vier unterschiedliche Restaurantkonzepte – von gehobener Sterneküche bis zu japanischem Omakase. Auch Familien finden im eigenen Family Spa Raum zur Entspannung. Weitere Informationen unter: www.dasjames.com

