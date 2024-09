(djd). Im Herbst wird es ruhiger in den Badeorten an der Ostsee. „Wer glaubt, dass es hier nach dem Sommer ohnehin nur kalt und verregnet wäre, der täuscht sich“, weiß May-Britt Schaper vom Reiseportal Ostsee24. „Interessanterweise hat der Oktober im Schnitt sogar einen Regentag weniger als der Juli.“ Und gegenüber der Hochsaison hat der Herbst einige Vorteile zu bieten.

Viel Platz am Strand

In der Nachsaison sind die Ostseestrände oft menschenleer: Hier können Naturfreunde die Ruhe genießen, beim Anblick des blauen Horizonts die Zeit vergessen und über dem Wellenrauschen nur die Rufe der Möwen hören. Die goldene Herbstsonne taucht die Steilküsten in ein romantisches Licht und an den weiten Sandstränden eignet sich die steife Brise gut, um Drachen steigen zu lassen. Wassersportler haben die besten Bedingungen, da auch das Meer leerer ist.

Am menschenleeren Strand hören die Urlauber über dem Meeresrauschen nur die Rufe der Möwen.

An vielen beliebten Surferstränden sind die Wellen- und Windverhältnisse im Herbst ideal. Und auch für den Urlaub mit Hund ist die Nebensaison gut, denn von Oktober bis März sind Hunde an allen Stränden erlaubt.

Vom Seebad bis zur Hafenstadt: die Top-5-Orte an der Ostsee Die Ostsee mit ihren kilometerlangen Sandstränden, malerischen Fischerdörfern und historischen Städten ist seit Jahren ein beliebtes Reiseziel für Touristen aus der ganzen Welt. Doch welche Orte sind besonders empfehlenswert? In diesem Ratgebervideo stellen wir Ihnen fünf der schönsten Orte an der Ostsee vor, wo Sie einen schönen Urlaub verbringen können.

Angenehmes Wander-Wetter

Für Aktivurlauber ist das Wetter im Herbst besonders angenehm: nicht zu heiß für Wanderungen und Radtouren, aber oft noch sonnig und warm. Von allen Seebädern führen ausgewiesene Wege über die Klippen, durch urige Wälder und stille Dörfer im ländlichen Hinterland.

Naturfreunde können im Herbst die Ruhe genießen und beim Anblick des blauen Horizonts die Zeit vergessen.

Zu den schönsten Wanderrouten gehören zum Beispiel die Ostsee-Abschnitte des europäischen Küstenwegs E9, der Rundweg am Ostseebad Kühlungsborn oder die Sternentouren auf dem Darß. Unter www.ostsee24.de sind diese und andere Routen in einer Karte verzeichnet.

Günstigere Übernachtungspreise

Viele Unterkünfte werden von Oktober bis März zu geringeren Preisen angeboten. So können zum Beispiel Familien mit Kleinkindern außerhalb der Schulferien große Ferienhäuser mieten, in denen sogar für die Großeltern noch Platz ist. Paare finden gemütliche Ferienwohnungen für eine Auszeit zu zweit. Und Senioren wissen die Nachsaison auch nicht zuletzt wegen der günstigeren Preise zu schätzen.

An der Ostmole in Warnemünde weist der Leuchttum den Schiffen den Weg zum Rostocker Hafen.

Vom Sommer gewärmtes Meer

Dank der kräftigen Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten bleibt das Wasser noch längere Zeit angewärmt. Daher kann man zum Herbstbeginn noch immer gut in der Ostsee baden gehen. Die Temperatur in Ufernähe beträgt Anfang Oktober im Durchschnitt um die 20 Grad.

Bunt gefärbte Wälder

Vor der blauen Ostsee bieten die Küstenwälder im Herbst ein beeindruckendes Farben-Schauspiel. Berühmt ist zum Beispiel der mystische Gespensterwald in Nienhagen bei Rostock:

Bei Küstennebel macht der Gespensterwald bei Rostock seinem Namen alle Ehre.

Die alten Buchen sind durch den Seewind so verformt und verdreht, dass sie in der frühen Dämmerung und bei herbstlichem Nebel wahrhaft gespenstisch wirken.