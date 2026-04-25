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Schnell, witzig, spannend!

Bäumchen, wechsel dich! – Das Kinderspiel für schnelle Entscheidungen und jede Menge Bewegung

Torsten Esser Profil Autorenbild-150x150Geschrieben vonKinderspiele
Bäumchen, wechsel dich! – Das Kinderspiel für schnelle Entscheidungen und jede Menge Bewegung
Bild: © Torsten Esser / 1-2-family.de

Manchmal braucht es nur ein paar Bäume – oder Dinge, die zu Bäumen werden – und schon entsteht ein Spiel, das Kinder sofort in Bewegung bringt. „Bäumchen, wechsel dich!“ gehört zu diesen einfachen, aber überraschend dynamischen Spielen, die fast von selbst laufen, sobald die erste Runde gestartet ist.

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Vielleicht erinnert ihr euch noch daran: Jeder hat einen Platz, alle stehen scheinbar sicher – bis plötzlich Bewegung ins Spiel kommt. Denn sobald gewechselt wird, ist nichts mehr sicher.

Das Spiel verbindet Schnelligkeit, Aufmerksamkeit und ein kleines bisschen Taktik. Und genau das macht es so spannend – für jüngere Kinder genauso wie für größere Gruppen.

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Das Wichtigste auf einen Blick

Alter: ab etwa 5 Jahren
Ort: draußen ideal (Park, Schulhof, Garten), drinnen mit Alternativen möglich
Anzahl der Kinder: ab 5 Kindern
Dauer: 10–20 Minuten

Das braucht ihr

  • „Bäume“ – also feste Plätze, zum Beispiel:
    • echte Bäume
    • Stühle
    • Kissen
    • Markierungen auf dem Boden

Wichtig: Es muss immer ein Platz weniger als Kinder vorhanden sein.

Vorbereitung

Alle Kinder suchen sich jeweils einen „Baum“ aus und stellen sich daneben. Ein Kind bleibt übrig – es hat keinen Platz und steht in der Mitte. Dieses Kind übernimmt zunächst die Rolle des Fängers.

Spielanleitung Schritt für Schritt

  1. Die Kinder stehen jeweils an ihrem „Baum“ und fühlen sich zunächst sicher.
  2. Das Kind in der Mitte ruft: „Bäumchen, wechsel dich!“
  3. Jetzt müssen alle Kinder ihren Platz verlassen und sich einen neuen „Baum“ suchen.
  4. Der Fänger versucht gleichzeitig, einen freien Platz zu ergattern.

Ein Kind bleibt am Ende ohne Platz übrig – und wird damit zum neuen Fänger in der Mitte. Dann beginnt die nächste Runde.

Warum dieses Spiel Kinder so fesselt

Auf den ersten Blick wirkt alles ruhig. Jeder hat seinen Platz, alles scheint klar geregelt. Doch genau das ändert sich in dem Moment, in dem der Ruf kommt.

Plötzlich müssen Kinder entscheiden:

  • Bleibe ich stehen oder laufe ich sofort los?
  • Welcher Platz könnte frei werden?
  • Wer reagiert schneller als ich?

Dieses kurze Zögern, das schnelle Umschalten und die Bewegung machen den Reiz aus. Und oft sind es genau diese Sekunden, in denen viel gelacht wird.

Nebenbei fördert das Spiel wichtige Fähigkeiten:

  • Reaktionsvermögen
  • Aufmerksamkeit
  • Entscheidungsfähigkeit
  • Orientierung im Raum

Varianten für mehr Abwechslung

Das Spiel lässt sich ganz leicht verändern – je nach Alter und Gruppe.

Für jüngere Kinder

  • Mehr Plätze als Kinder → kein Druck
  • langsamer starten
  • kleinere Spielfläche

Für ältere Kinder

  • mehrere Fänger gleichzeitig
  • zusätzliche Kommandos einbauen
  • Richtungswechsel vorschreiben

Kreative Variante

Statt „Bäumchen“ können auch andere Orte gewählt werden, zum Beispiel:

  • „Inseln“
  • „Häuser“
  • „Sicherheitszonen“

Das bringt frischen Wind ins Spiel, ohne die Regeln zu verändern.

Fazit

„Bäumchen, wechsel dich!“ zeigt, wie viel Spannung in einem ganz einfachen Spiel stecken kann. Ohne Vorbereitung, ohne Material – aber mit jeder Menge Bewegung und überraschenden Momenten.

Gerade in Gruppen entsteht schnell eine lebendige Dynamik, bei der Kinder nicht nur rennen, sondern auch mitdenken müssen. Und genau das macht dieses Spiel zu einem echten Klassiker, der auch heute noch wunderbar funktioniert.

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