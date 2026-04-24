Geplante Reformen und Sparpläne: Familien zahlen den Preis

Manchmal braucht es kein beschlossenes Gesetz, um zu verstehen, wohin die Reise geht. Ein internes Papier reicht. Aktuell kursieren Vorschläge aus einer Arbeitsgruppe von Bund, Ländern und Kommunen, die vor allem eines zeigen: Wo künftig gespart werden soll, geraten vor allen Dingen die unter Druck, die ohnehin schon jeden Tag versuchen, alles irgendwie zusammenzuhalten. Familien. Alleinerziehende. Pflegende Angehörige.
Es trifft genau die, die nur selten richtig laut werden. Und wenn, dann nur kurz – Familie ist halt ein Vollzeitjob. Hier ist also mein ganz persönlicher kurzer Aufschrei.
Worum es mir konkret geht
Noch ist nichts beschlossen. Aber die Ideen, die im Raum stehen, haben es in sich – und regen mich tierisch auf:
Kürzungen beim Unterhaltsvorschuss für ältere Kinder
Konkret steht im Raum, die staatliche Unterstützung für Kinder ab 12 Jahren ganz oder teilweise zu streichen. Betroffen wären vor allem Alleinerziehende, wenn der andere Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt zahlt. Für viele Familien würde das mehrere hundert Euro im Monat weniger bedeuten – Geld, das fest eingeplant ist für Miete, Kleidung oder Schulbedarf.
Mögliche Verzögerungen beim Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung
Eigentlich soll ab 2026 jedes Grundschulkind schrittweise Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben. Wird dieser Ausbau verschoben, bedeutet das für viele Eltern: Betreuungslücken am Nachmittag bleiben bestehen – und müssen privat organisiert werden. Oft zulasten der Arbeitszeit.
Einschnitte beim Kinderkrankengeld
Diskutiert wird eine Absenkung der Lohnersatzleistung, wenn Eltern wegen eines kranken Kindes zu Hause bleiben. Aktuell liegt sie bei etwa 90 % des Nettolohns – eine Kürzung würde direkt im Geldbeutel spürbar sein, gerade bei mehreren Krankheitstagen im Jahr.
Strengere Regeln bei Pflegeleistungen
Geplant ist unter anderem, den Zugang zu Pflegeleistungen stärker zu regulieren – etwa durch aufwendigere Antragsverfahren oder strengere Einstufungen. Für Betroffene kann das bedeuten: länger warten, mehr Bürokratie und im Zweifel weniger Unterstützung im Alltag.
Weniger Unterstützung für Kinder mit Behinderung
Auch Leistungen wie Schulbegleitungen oder Fahrdienste stehen zur Diskussion. Fallen solche Hilfen weg oder werden eingeschränkt, müssen Familien deutlich mehr selbst auffangen – organisatorisch, zeitlich und finanziell.
Man kann das alles einzeln betrachten. Muss man aber nicht. Denn zusammen ergibt sich für mich ein ziemlich klares und düsteres Bild. Die Union (CDU/CSU) haben offenbar im Wusel den Verstand verloren. Und die SPD ergibt sich in Ohnmacht dem Ausverkauf all ihrer wichtigsten Prinzipien ..
Der naiv-dreiste Grundgedanke dahinter ist simpel
Wenn staatliche Unterstützung wegfällt, verschwindet das Problem nicht. Es wandert.
Wenn Betreuung fehlt, organisieren Eltern um.
Wenn Geld fehlt, wird an anderer Stelle gespart.
Wenn Hilfe wegbricht, springen Angehörige ein.
Nicht spektakulär. Nicht laut. Aber zuverlässig. Die Leute machen das schon.
Wer das am Ende auffängt
Offiziell geht es um Effizienz. Um solide Haushaltsführung. Um schwierige Entscheidungen. In der Praxis bedeutet es vor allem eins: Mehr Arbeit zu Hause. Und diese Arbeit verteilt sich nicht zufällig.
Noch immer sind es überwiegend Mütter, die einspringen, Arbeitszeit reduzieren oder ganz aussetzen. Noch immer sind es Familien, die Betreuungslücken schließen. Noch immer sind es Angehörige, die Pflege übernehmen, wenn Strukturen fehlen.
Wer auch sonst? Familien sind leidensfähig und sturmerprobt. Klingt nach brauchbaren Ressourcen, die man nur heben muss.
Selbst CDU-intern wird es teilweise unruhig
Interessant ist: Die Kritik kommt längst nicht nur von außen.
Auch innerhalb der CDU gibt es Stimmen – insbesondere aus dem Sozialflügel, die warnen, dass solche Einschnitte die Belastung für Familien weiter verschärfen könnten.
Wenn selbst dort Zweifel aufkommen, wo Sparpolitik traditionell eher als Tugend gilt, lohnt sich vielleicht ein zweiter Blick. Oder der Schredder, dreimal tief Durchatmen und alles auf Neu.
Währenddessen wird oben gerechnet
Auf Bundesebene betreffen die Diskussionen mehrere Ressorts, darunter das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit.
Gerade im Gesundheitsbereich stehen Reformen im Raum, die auch Leistungen für Familien betreffen könnten – etwa beim Kinderkrankengeld.
Die Argumentation dahinter klingt vertraut: Man müsse das System stabilisieren.
Finanzielle Spielräume sichern. Prioritäten setzen.
Klingt vernünftig. Ist es auf diese Weise aber nicht. Denn das System ist nicht nur der Apparat, der finanziert sein will, sondern auch die Menschen, die darauf angewiesen sind.
Der Widerspruch, der keiner sein dürfte
Auf der einen Seite heißt es: Deutschland braucht mehr Arbeitskräfte. Mehr Vollzeit. Mehr Beteiligung. Auf der anderen Seite werden genau die Voraussetzungen infrage gestellt (oder gerade zu geschreddert), die das ermöglichen:
Betreuung.
Absicherung.
Unterstützung im Alltag.
Das ist doch kein Rechenfehler – oder Denkfehler. Das ist eine Unverschämtheit, die man auf diese Weise kaum fassen kann.
Wer zahlt am Ende eigentlich die Rechnung?
Da ist aber noch ein Punkt. Und der ist ziemlich fett. Viele der diskutierten Einsparungen treffen vor allen Dingen Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. Also genau die, die potenziell jeden Euro umdrehen, Betreuung organisieren und Ausfälle irgendwie kompensieren müssen.
Und lassen wir uns nicht täuschen. Kompensieren bedeutet wirklich IMMER, auf Geld verzichten oder Geld ausgeben.
Denn wer weniger Unterstützung bekommt, wer häufiger unbezahlte Zeit auffangen muss, wer bei Krankheit oder Betreuung finanziell stärker belastet wird, der merkt das unmittelbar im Alltag. Und zwar nicht irgendwie theoretisch, sondern ganz konkret auf dem Konto und im Kühlschrank.
Gleichzeitig wundert man sich, ob da nicht ursprünglich auch noch die SPD Teil der Koalition war.
Denn eine stärkere Besteuerung sehr hoher Einkommen oder Vermögen, spielt in den aktuellen Debatten praktisch keine Rolle. Das ist – wenn man die Wucht des Papiers auf der anderen Seite der Waagschale liest, geradezu grotesk.
Es geht nicht nur ums Sparen
Natürlich muss ein Staat mit Geld umgehen. Darum geht es nicht. Die Frage ist:
Wo wird gespart, wie wird gespart, kann man gerecht umverteilen? Gibt es eventuell auch Möglichkeiten mit Einnahmen gegenzusteuern? Kann man Dinge verzahnen, effizienter machen?
Wenn ausgerechnet die Bereiche konsequent zur Verhandlungsmasse werden, die Familien entlasten und Kinder absichern sollen, während andere Optionen kaum eine Rolle spielen, dann ist das ein klares Votum gegen Familie der aktuellen Regierung, gegen das ich mich auch öffentlich – mit allem was ich habe – stellen muss.
Offenbar glaubt die Union fälschlicherweise noch immer, dass sie mit wachsender sozialer Kälte politisch punkten könne. Auf diese Weise wird sie historisch scheitern. Und die SPD – hat entweder ihre Koffer schon längst gepackt, oder verrät gerade mit Anlauf ihr historisches Erbe.
Dabei steht fest: Sowohl in der Union, als auch in der SPD, gibt es ganz großartige Persönlichkeiten und Köpfe, die diesen Karren mit Herz und Verstand aus dem Dreck ziehen könnten. Der Karren wäre nicht zuletzt der Koalitionsvertrag. Da stehen gute Sachen drin. Einfach nochmal lesen – und bitte umsetzen.
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