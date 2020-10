Halloween ist schon lange nicht mehr nur in den Vereinigten Staaten ein riesen Ding. Auch in Europa rufen Jahr für Jahr immer mehr Kinder den Satz „SÜSSES ODER SAURES“. Ganz so ist es auch bei uns in Deutschland. Um früh genug für das gruselige Treiben in Stimmung zu kommen, darf fleißig dekoriert werden. Wenn ihr noch auf der Suche nach tollen Motiven seid, findet ihr hier niedliche und leicht gruselige Ausmalbilder, welche ihr gemeinsam mit euren Kindern, oder einfach zur Deko auch selber, farbig gestalten könnt. Jedes Bild ist einzeln downloadbar. Wir wünschen euch viel Spaß!

1 Die freundliche Hexe Bild: © alka5051 / Adobe Stock Beginnen wir doch mit dieser freundlichen kleinen Hexe. Sie winkt euch von ihrem Besen zu. Und tierlieb ist sie offenbar auch. Herunterladen 2 Der freche Baby-Vampir Bild: © Yael Weiss / Adobe Stock Dieser kleine Vampir hat sich wohl schon für das Fest schick gemacht. Auch eine Zähne hat er ordentlich geputzt. Ganz wie sich das gehört … Herunterladen 3 Der ausgeschlafene Papa-Vampir Bild: © Yael Weiss Wer so ein wichtiges Monster-Fest wie Halloween feiern möchte, muss vorher natürlich gut ausgeschlafen sein. Papa-Vampir hatte allerdings schon ein paar Jahrhunderte Schlaf. Herunterladen 4 Das Grusel-Haus Bild: © yadviga / Adobe Stock Zu jeder guten Halloween Party gehört natürlich ein echtes Grusel- oder Horror-Haus. Diese staubige Hütte hier macht doch einen recht brauchbaren Eindruck. Herunterladen 5 Das Halloween-Schloss Bild: © Sybirko / Adobe Stock Wem eine einfache Hütte zu Halloween nicht genug ist, der sucht vielleicht nach diesem 5-Sterne Halloween-Schloss. Ein echtes Vorzeigeobjekt mit eigenen Drachen vor der Türe. Herunterladen 6 Grusel-Kürbis Bild: © yadviga / Adobe Stock Auch ein toller Grusel-Kürbis darf an Halloween einfach nicht fehlen. Wie mag er wohl aussehen, wenn ihr ihn ausgemalt habt? Herunterladen 7 Kinder in Halloween-Kostümen Bild: © yadviga / Adobe Stock Mit das tollste an Halloween ist, dass man sich (ähnlich wie im Karneval) verkleiden darf. Wisst ihr schon, welches Kostüm ihr gerne tragen würdet? Herunterladen 8 Noch mehr Kinder – noch mehr Kostüme Bild: © yadviga / Adobe Stock Übrigens muss es nicht immer gleich das gruseligste Kostüm von allen sein. Viel wichtiger ist, dass man Spaß hat und sich wohl fühlt … Herunterladen 9 Die Kulleraugen-Hexe Bild: © stockakia / Adobe Stock Ist diese Hexe nicht einfach niedlich? Wer könnte denken, dass sie böses im Sinn hat? Herunterladen 10 Die Monster-Party Bild: © Igor Zakowski / Adobe Stock Ja – an Halloween sind schon merkwürdige Gestalten unterwegs. Aber man sollte wohl auch Monster nicht alleine nach ihrem Aussehen bewerten. Ein paar von ihnen lächeln doch ganz freundlich … Herunterladen 11 Niedliche Grusel-Gestalten Bild: © alka5051 / Adobe Stock Auch diese kleine Hexe und ihre Freunde freuen sich schon sehr auf Halloween. Endlich dürfen sie mit euch feiern und Spaß haben! Herunterladen 12 Knuffiges Grusel-Einhorn Bild: © Alice Vacca / Adobe Stock Dieses Einhorn ist die pure Überdosis Niedlichkeit! Herunterladen 13 Pfiffiges kleines Teufelchen Bild: © Yael Weiss / Adobe Stock Viele von uns haben doch ganz sicher ein echtes pfiffiges kleines Teufelchen zu Hause durch die Wohnung flitzen. Ganzjährig. Da passt dieses Bild doch super! Herunterladen 14 Mumie mit Pfoten Bild: © Yael Weiss / Adobe Stock Für echte Fellnasen-Freunde ist diese Mumie das perfekte Ausmalbild. Herunterladen 15 Fritz Fledermaus Bild: © Christos Georghiou / Adobe Stock Fledermäuse sind übrigens nicht nur an Halloween niedlich. Die kleinen Tierchen sind tatsächlich sehr soziale Wesen. Herunterladen 16 Halloween in Pampers Bild: © Olesia / Adobe Stock Auch die Kleinsten sehen in Halloween Kostümen schon ganz niedlich aus. Herunterladen 17 Gruseliger Friedhof Bild: © yadviga / Adobe Stock Eine leicht gruselige Friedhofslandschaft zum ausmalen. Herunterladen 18 Noch gruseligerer Friedhof Bild: © yadviga / Adobe Stock Mit ein paar Kürbissen als Nachtwächter, sieht der Friedhof dann sogar noch gruseliger aus. Herunterladen 19 Vogelscheuche Cartoon garden scarecrow with bird in white nd black color on white background Auch eine Vogelscheuche kann tatsächlich sehr beängstigend wirken. Wer schon mal eine echte auf dem Feld gesehen hat, der wollte dort in der Dunkelheit ganz sicher nicht mehr hin. Herunterladen 20 Asiatisches Gruselbild für die großen Kinder Bild: © warmtail / Adobe Stock Natürlich ist an Halloween nicht alles nur niedlich und nur leicht gruselig. Dieses Bild hier ist schon ein wenig anspruchsvoller, wenn man es ausmalen möchte. Mit dem entsprechenden Horror-Level … Herunterladen