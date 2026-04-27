Zu viel Salz in Kinder-Snacks: Verbraucherzentrale NRW warnt Eltern

Bunte Verpackungen, bekannte Figuren und ein vermeintlich „kindgerechtes“ Image: Viele Snacks für Kinder wirken auf den ersten Blick wie eine gute Wahl für zwischendurch. Doch eine aktuelle Stichprobe der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zeigt, dass genau diese Produkte oft alles andere als kindgerecht sind. Denn: Viele Kinder-Knabbersnacks enthalten deutlich zu viel Salz – und können damit schneller zum Gesundheitsproblem werden, als vielen Eltern bewusst ist.
Viele Produkte deutlich salziger als empfohlen
Für ihre Untersuchung hat die Verbraucherzentrale NRW insgesamt 30 Kinder-Knabbersnacks wie Knuspertiere, Bällchen oder Laugengebäck analysiert. Das Ergebnis fällt klar aus: Der durchschnittliche Salzgehalt lag bei 1,92 Gramm pro 100 Gramm.
Besonders auffällig ist ein Spitzenwert von 2,8 Gramm Salz pro 100 Gramm – und das bei einem Produkt, das sogar mit dem Hinweis „ohne Aufstreusalz“ beworben wurde. Insgesamt trugen 14 der 30 untersuchten Snacks eine solche Kennzeichnung, die leicht den Eindruck erwecken kann, das Produkt sei besonders salzarm.
Verpackung wirkt gesund – Inhalt oft nicht
Viele dieser Produkte richten sich optisch ganz gezielt an Kinder: bunte Designs, bekannte Figuren und Begriffe, die Gesundheit suggerieren. Genau hier liegt ein Problem, denn diese Aufmachung vermittelt Eltern schnell ein falsches Gefühl von Sicherheit.
„Oft locken die Verpackungen mit kindgerechter Optik, aktuellen Lieblingsfiguren und einem gesunden Wording. Doch wer sich die Nährwertangaben der niedlichen Knuspersnacks genauer anschaut, entdeckt deutlich höhere Salzgehalte, als für kleine Kinder geeignet sind“, sagt Katrin Böttner, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale NRW.
Tagesmenge schnell überschritten
Ein zentrales Problem: Die empfohlene tägliche Salzmenge für Kinder ist schnell erreicht – oft schon mit einem einzigen Snack.
So enthält ein 50-Gramm-Tütchen aus der Stichprobe bereits 1,35 Gramm Salz. Das entspricht fast der Hälfte der maximal empfohlenen Tagesmenge für vier- bis sechsjährige Kinder. Gleichzeitig nehmen Kinder über andere Lebensmittel wie Brot, Wurst oder Käse zusätzlich Salz auf, sodass die Gesamtmenge schnell deutlich zu hoch ausfällt.
Gesundheitsrisiken beginnen schon früh
Kinder sollten – abhängig von Alter und Körpergewicht – täglich nur etwa zwei bis fünf Gramm Salz aufnehmen. Eine dauerhaft erhöhte Zufuhr kann bereits im Kindes- und Jugendalter das Risiko für Bluthochdruck erhöhen und wirkt sich langfristig negativ auf das Herz-Kreislauf-System aus.
Besonders kritisch ist dabei die frühe Gewöhnung an einen salzigen Geschmack, da sie das Essverhalten im späteren Leben prägt. Eltern wird deshalb empfohlen, beim Einkauf gezielt auf die Nährwertangaben zu achten und Produkte miteinander zu vergleichen, um salzärmere Alternativen zu wählen.
Snacks nur in kleinen Mengen – bessere Alternativen empfohlen
Salzige Knabberprodukte sollten im Alltag eher die Ausnahme bleiben und – wenn überhaupt – nur in kleinen Mengen angeboten werden. Sie eignen sich nicht als sättigende Zwischenmahlzeit.
„Eltern sollten ihren Kindern salzige Knabberprodukte deshalb, wenn überhaupt, nur in sehr kleinen Mengen anbieten. Zum Sattessen sind sie nicht geeignet. Als Zwischenmahlzeit sind Gemüsesticks, Nüsse oder Naturjoghurt mit Obst die bessere Wahl.“
Unterschied im Supermarkt kaum erkennbar
Ein weiterer wichtiger Punkt: Nur Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder unter drei Jahren unterliegen speziellen EU-Vorgaben, etwa beim Salzgehalt oder der Zusammensetzung. Dazu zählen beispielsweise Säuglingsanfangsnahrung oder entsprechend gekennzeichnete Beikostprodukte.
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Andere Kinder-Snacks fallen nicht unter diese Regelungen und sind daher nicht automatisch gesünder. Für Eltern ist dieser Unterschied im Supermarkt jedoch oft schwer zu erkennen, da die Produkte häufig im selben Regal stehen und entsprechende Hinweise auf der Verpackung nur klein ausfallen.
So wurde getestet
Die Stichprobe wurde im Februar und März 2026 durchgeführt. Insgesamt wurden 30 Kinder-Knabbersnacks in Drogerien, Supermärkten, Bioläden und Discountern eingekauft und anhand ihrer Verpackungsangaben ausgewertet.
Fazit
Die Ergebnisse machen deutlich: Kinder-Snacks sind nicht automatisch gesünder – auch wenn die Verpackung genau das suggeriert. Ein genauer Blick auf die Nährwerte, vor allem auf den Salzgehalt, kann im Alltag einen großen Unterschied machen. Und oft sind einfache Alternativen wie Obst, Gemüse oder Naturprodukte die bessere Wahl.
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