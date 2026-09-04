Herzkrankes Kind darf mit auf Klassenfahrt: Gericht stärkt Teilhabe

Für einen Neunjährigen ist eine Klassenfahrt viel mehr als ein paar Tage ohne Eltern. Es geht um gemeinsame Erlebnisse, Abende mit der Klasse und dieses wichtige Gefühl: Ich gehöre dazu. Genau das wäre einem herzkranken Grundschüler aus Wuppertal beinahe verwehrt geblieben.
Seine Schule wollte ihn wegen seiner Erkrankung von einer mehrtägigen Klassenfahrt ausschließen. Seine Familie wehrte sich dagegen – und bekam nun vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf recht. Die Schule muss dem Jungen die Teilnahme ermöglichen.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Der neunjährige Schüler war wegen seiner Herzerkrankung von der Klassenfahrt ausgeschlossen worden.
- Das Verwaltungsgericht Düsseldorf erklärte den Ausschluss im Eilverfahren für unzulässig.
- Organisatorische Schwierigkeiten allein reichen nicht aus, um ein krankes oder behindertes Kind auszuschließen.
- Nach Einschätzung der behandelnden Fachärzte bestand keine konkrete Gesundheitsgefahr.
- Im Wesentlichen musste lediglich die regelmäßige Einnahme seiner Medikamente abgesichert werden.
- Der Beschluss bezieht sich auf diesen Einzelfall und ist noch nicht endgültig rechtskräftig.
Die Schule hielt eine Teilnahme für zu riskant
Bereits am 5. Mai 2026 hatte die Grundschule entschieden, dass der Junge nicht an der Klassenfahrt zu Beginn des vierten Schuljahres teilnehmen dürfe. Aus gesundheitlichen, pädagogischen und organisatorischen Gründen sei seine Teilnahme nicht verantwortbar, argumentierte die Schule. Sie könne die notwendige Aufsicht und Sicherheit während der Fahrt nicht zuverlässig gewährleisten.
Der Schüler und seine Familie wollten das nicht hinnehmen. Sie gingen gegen die Entscheidung und auch gegen den späteren Widerspruchsbescheid des Wuppertaler Schulamtes vor. Obwohl die Klage grundsätzlich aufschiebende Wirkung hatte, hielt die Schule zunächst am Ausschluss fest. Daraufhin wandte sich die Familie in einem Eilverfahren an das Verwaltungsgericht Düsseldorf.
Mit Beschluss vom 2. September 2026 verpflichtete die 18. Kammer die Schule dazu, den Jungen mitzunehmen. Das Aktenzeichen lautet 18 L 2138/26. Veröffentlicht wurde die Entscheidung am folgenden Tag durch Justiz NRW.
Eine Klassenfahrt ist nicht einfach nur Freizeit
Das Gericht machte deutlich, warum ein Ausschluss für ein Kind so schwer wiegt. Eine Klassenfahrt ist keine freiwillige Freizeitveranstaltung, auf die man im Zweifel eben verzichten kann. Sie gehört zur schulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Kinder erleben sich während einer solchen Fahrt noch einmal ganz anders, als im Unterricht. Sie wachsen als Klasse zusammen, lernen Selbstständigkeit und sammeln gemeinsame Erinnerungen. Wer nicht mitfahren darf, verpasst deshalb nicht nur ein paar Ausflüge. Das Kind wird für mehrere Tage aus einem wichtigen Teil des schulischen Gemeinschaftslebens herausgenommen.
Nach Auffassung des Gerichts sind Schülerinnen und Schüler mit Erkrankungen oder Behinderungen grundsätzlich genauso zur Teilnahme berechtigt und verpflichtet, wie alle anderen Kinder. Auch die NRW-Richtlinien für Schulfahrten sehen ausdrücklich vor, dass auf ihre Bedürfnisse Rücksicht genommen werden muss, damit eine Teilnahme möglich und zumutbar bleibt.
Organisatorische Probleme reichen für einen Ausschluss nicht aus
Natürlich kann es Situationen geben, in denen eine Teilnahme tatsächlich zu gefährlich wäre. Dafür braucht es jedoch eine konkrete Gefahr für die körperliche oder psychische Gesundheit des Kindes – oder anderer Personen. Ein allgemeines ungutes Gefühl oder der Hinweis, die Betreuung sei schwierig zu organisieren, genügt nicht.
Im Fall des Wuppertaler Grundschülers hatten die behandelnden Fachärzte keine greifbaren Hinweise darauf gesehen, dass sich sein Gesundheitszustand während oder durch die Fahrt akut verschlechtern könnte. Im Kern musste sichergestellt werden, dass der Junge seine Medikamente zuverlässig einnimmt.
Auch dafür lag bereits ein Lösungsvorschlag auf dem Tisch: Die Mutter hatte angeboten, dass entweder die medizinisch vorgebildete Großmutter oder die ebenfalls entsprechend erfahrene Tante des Kindes mitfährt. Eine der beiden hätte die Medikamenteneinnahme begleiten und überwachen können. Die Schule hatte jedoch auch diese Möglichkeit zunächst abgelehnt.
Das Gericht stellte klar: Es ist Aufgabe der Schule, eine zumutbare Form der Teilnahme zu organisieren. Das Kind und seine Familie dürfen nicht einfach mit dem Problem allein gelassen werden.
Was bedeutet die Entscheidung für andere Familien?
Der Beschluss ist ein wichtiges Signal für Eltern chronisch kranker oder behinderter Kinder. Eine Diagnose darf nicht automatisch zur Eintrittskarte in den Ausschluss werden. Schulen müssen genau prüfen, welches Risiko tatsächlich besteht und mit welchen Hilfen es aufgefangen werden kann.
Das bedeutet allerdings nicht, dass künftig jedes Kind unabhängig von seinem Gesundheitszustand unter allen Umständen mitfahren muss. Entscheidend bleibt immer der konkrete Einzelfall:
- Welche Belastungen bringt die Fahrt mit sich?
- Wie schätzen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte das Risiko ein?
- Welche Medikamente oder medizinischen Hilfen werden benötigt?
- Kann das Kind Medikamente selbstständig einnehmen?
- Reicht eine Erinnerung oder Kontrolle aus?
- Wird medizinisches Fachpersonal benötigt?
- Kann das Programm angepasst oder eine zusätzliche Begleitung eingesetzt werden?
Bei einer Erkrankung mit einem deutlich höheren oder kaum beherrschbaren Risiko, könnte ein Gericht deshalb zu einer anderen Entscheidung kommen. Vor einem Ausschluss muss eine Schule aber ernsthaft prüfen, ob sich die Teilnahme mit vertretbaren Anpassungen ermöglichen lässt.
Rechtlich bindet der Düsseldorfer Beschluss zunächst nur die Beteiligten dieses Verfahrens. Er ist kein bundesweit geltendes Grundsatzurteil. Familien außerhalb Nordrhein-Westfalens können sich zwar auf die Argumentation zur schulischen Teilhabe berufen, müssen jedoch die jeweiligen schulrechtlichen Regelungen ihres Bundeslandes berücksichtigen.
Wer darf Medikamente geben und die Begleitung übernehmen?
Gerade bei diesem Punkt entstehen zwischen Eltern und Schulen häufig Unsicherheiten. Lehrkräfte sind in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich nicht verpflichtet, regelmäßig Medikamente zu verabreichen oder andere medizinische Unterstützungsmaßnahmen zu übernehmen. Sie können sich jedoch freiwillig dazu bereit erklären. Dann sollte schriftlich festgehalten werden, welches Medikament wann und in welcher Dosierung gegeben werden muss.
Die Handreichung des NRW-Schulministeriums zur Medikamentengabe nennt mehrere mögliche Lösungen. Je nach Situation kann das Kind sein Medikament selbstständig einnehmen, eine Lehrkraft kann freiwillig unterstützen, ein Familienmitglied kann als Begleitperson mitfahren, oder ein Pflegedienst kann zeitweise eingebunden werden.
Nach den NRW-Richtlinien dürfen neben Lehrkräften auch andere geeignete Personen – etwa Eltern oder andere Erwachsene – offiziell als Begleitung beauftragt werden. Ihnen können einzelne Aufsichtsaufgaben übertragen werden. Im Wuppertaler Fall sollte sich diese besondere Verantwortung auf die Medikamenteneinnahme des Jungen beziehen. Die Begleitperson übernimmt damit nicht automatisch die gesamte Verantwortung für die Klassenfahrt oder die übrigen Kinder.
Wichtig sind klare Absprachen: Wer erinnert an das Medikament? Wer kontrolliert die Einnahme? Wo wird es aufbewahrt? Was ist bei Nebenwirkungen oder einem Notfall zu tun? Und wer springt ein, wenn die vorgesehene Person ausfällt?
Wer bezahlt eine zusätzliche Begleitperson?
Diese Frage beantwortet die veröffentlichte Gerichtsmitteilung nicht. Aus ihr geht nicht hervor, wer im konkreten Fall die Fahrt, Unterkunft oder weitere Kosten für die Großmutter beziehungsweise Tante übernimmt.
Auch deshalb sollten Eltern das Thema möglichst früh und schriftlich mit der Schule und dem zuständigen Schulamt klären. Wird das Kind bereits durch einen Pflegedienst oder eine Schulbegleitung unterstützt, sollte zusätzlich mit dem jeweiligen Dienst und dem zuständigen Kostenträger besprochen werden, ob und unter welchen Bedingungen eine Begleitung auf der Klassenfahrt möglich ist.
Eltern sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass sie sämtliche Mehrkosten selbst tragen müssen. Umgekehrt lässt sich aus dem Düsseldorfer Beschluss aber auch kein pauschaler Anspruch auf eine bestimmte Kostenübernahme ableiten.
So könnt ihr eine Klassenfahrt frühzeitig vorbereiten
Wenn euer Kind chronisch krank ist oder regelmäßig Unterstützung benötigt, lohnt es sich, die Klassenfahrt nicht erst wenige Wochen vor der Abreise zu besprechen. Hilfreich ist ein gemeinsames Planungsgespräch mit Klassenleitung und Schulleitung.
Folgende Unterlagen und Absprachen können dabei wichtig sein:
- eine aktuelle ärztliche Einschätzung zur Belastbarkeit eures Kindes
- eine genaue Beschreibung der notwendigen Unterstützung
- ein schriftlicher Medikamentenplan
- Hinweise zur richtigen Aufbewahrung der Medikamente
- ein verständlicher Notfallplan mit Warnzeichen und Telefonnummern
- eine Vertretungsregelung, falls eine Betreuungsperson ausfällt
- klare Absprachen zu Begleitung, Aufsicht, Unterkunft und Kosten
- mögliche Anpassungen des Programms oder einzelner Aktivitäten
Äußert die Schule trotzdem grundsätzliche Bedenken, bittet darum, die konkreten Risiken und die geplante Entscheidung schriftlich festzuhalten. Anschließend können das zuständige Schulamt, beziehungsweise die Schulaufsicht, einbezogen werden. Da Klassenfahrten an einen festen Termin gebunden sind, sollten Familien bei einem drohenden Ausschluss frühzeitig fachkundige rechtliche Beratung suchen.
Noch ist das Verfahren nicht endgültig abgeschlossen
Bei der Entscheidung handelt es sich um einen Eilbeschluss. Das Gericht musste schnell handeln, weil die Klassenfahrt unmittelbar bevorstand. Eine endgültige Entscheidung in einem möglichen Hauptverfahren ist damit nicht verbunden.
Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen eingelegt werden. Ob die Schule davon Gebrauch macht, ist nach dem öffentlich zugänglichen Stand vom 4. September 2026 noch nicht bekannt.
Trotz dieser Einschränkungen sendet die Entscheidung eine klare Botschaft. Eine Erkrankung darf nicht vorschnell zum Grund werden, ein Kind aus der Gemeinschaft auszuschließen. Wenn eine Teilnahme mit vernünftigen und zumutbaren Maßnahmen möglich ist, müssen diese Möglichkeiten auch ernsthaft geprüft werden.
Denn Teilhabe zeigt sich nicht in Sonntagsreden. Sie zeigt sich genau dann, wenn eine Situation etwas mehr Planung, Offenheit und gemeinsame Verantwortung verlangt. Wie schnell notwendige Unterstützung für Familien zu einer grundsätzlichen Frage der Inklusion wird, haben wir auch in unserem Beitrag über die Sorgen vor möglichen Kürzungen bei Inklusion und Pflege beschrieben.
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