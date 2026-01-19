Waffeln für Kleinkinder – ohne Zucker & Salz (super fluffig mit Banane)

Waffeln gehen einfach immer – aber bei kleinen Kindern möchte man oft nicht direkt mit Zucker, Salz und riesigen Toppings starten. Genau dafür sind diese Kleinkind-Waffeln ohne Zucker und Salz perfekt: Sie werden richtig schön weich und fluffig, und die leichte Süße kommt ganz natürlich aus einer sehr reifen Banane.
Das Rezept ist außerdem super alltagstauglich: Du brauchst nur ein paar Basics aus dem Vorratsschrank, der Teig ist schnell zusammengerührt und die Waffeln eignen sich nicht nur fürs Frühstück, sondern auch als Snack für unterwegs, für die Brotdose oder als „Nachmittags-Waffel“ auf dem Spielplatz.
Und das Beste: Sie schmecken nicht nur den Kleinen – meistens werden die Großen beim ersten Duft aus dem Waffeleisen plötzlich auch ganz schnell „hungrig“. 🤗
Kleinkind-Waffeln ohne Zucker & Salz (mit Banane)
Zutaten
Zutaten
- 3 Eier
- 1 Banane sehr reif, groß
- 125 g Margarine
- 250 g Mehl
- 1 TL Backpulver
- 250 ml Milch
- Zitronenschale optional (Abrieb von 1 Zitrone)
Anleitungen
- Eier trennen. Das Eiweiß in einer Schüssel steif schlagen und kurz beiseite stellen.
- Eigelb in einer zweiten Schüssel schaumig rühren. Banane mit einer Gabel zerdrücken und zusammen mit Margarine (und optional Zitronenabrieb) unterrühren.
- Mehl mit Backpulver mischen. Abwechselnd Mehlmischung und Milch in den Teig rühren, bis alles glatt ist.
- Zum Schluss das steif geschlagene Eiweiß vorsichtig unterheben – so werden die Waffeln besonders fluffig.
- Waffeleisen vorheizen. Den Teig portionsweise hineingeben und die Waffeln goldbraun ausbacken. Ergibt ca. 10 Waffeln (je nach Waffeleisen).
Notizen
Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)
Servierideen (ohne Zuckerbomben)
Diese Waffeln schmecken pur schon richtig gut – aber du kannst sie auch super kombinieren mit:
- ungesüßtem Apfelmus oder Birnenmus
- Naturjoghurt + Obststückchen
- zerdrückter Banane oder weichen Beeren
- dünn (!) Nussmus (wenn bei euch schon okay)
Für Kleinkinder ist es oft am praktischsten, die Waffeln einfach in Streifen zu schneiden – dann können sie sie gut greifen.
Warum Waffeln ohne Zucker & Salz so beliebt sind
Gerade bei Kleinkindern ist weniger oft mehr: Diese Waffeln kommen ohne extra Zucker und ohne Salz aus – und schmecken trotzdem richtig gut. Die reife Banane sorgt für eine sanfte Süße und macht den Teig nebenbei schön saftig. So habt ihr einen Snack, bei dem man kein schlechtes Gewissen haben muss – und der trotzdem nach „Waffelglück“ schmeckt.
Warm oder kalt? Beides geht!
Frisch aus dem Waffeleisen sind sie natürlich unschlagbar – aber auch kalt schmecken sie richtig gut. Für kleine Kinder sind sie oft sogar besser, wenn sie etwas abgekühlt sind, weil sie dann weicher und leichter zu essen sind.
Aufbewahren & einfrieren
Wenn du gleich mehr backst: perfekt! Die Waffeln halten sich 1–2 Tage luftdicht verpackt im Kühlschrank. Du kannst sie auch einfrieren und bei Bedarf kurz im Toaster oder in der Pfanne erwärmen – das ist Gold wert für stressige Tage.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗