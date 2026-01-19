Süße ohne Zucker!

Waffeln für Kleinkinder – ohne Zucker & Salz (super fluffig mit Banane)

kleinkind waffeln ohne zucker und salz rezept

Bild: © 1-2-family.de

Waffeln gehen einfach immer – aber bei kleinen Kindern möchte man oft nicht direkt mit Zucker, Salz und riesigen Toppings starten. Genau dafür sind diese Kleinkind-Waffeln ohne Zucker und Salz perfekt: Sie werden richtig schön weich und fluffig, und die leichte Süße kommt ganz natürlich aus einer sehr reifen Banane.

Das Rezept ist außerdem super alltagstauglich: Du brauchst nur ein paar Basics aus dem Vorratsschrank, der Teig ist schnell zusammengerührt und die Waffeln eignen sich nicht nur fürs Frühstück, sondern auch als Snack für unterwegs, für die Brotdose oder als „Nachmittags-Waffel“ auf dem Spielplatz.

Und das Beste: Sie schmecken nicht nur den Kleinen – meistens werden die Großen beim ersten Duft aus dem Waffeleisen plötzlich auch ganz schnell „hungrig“. 🤗

Kleinkind-Waffeln ohne Zucker & Salz (mit Banane)

Fluffige Waffeln für Kleinkinder – ganz ohne Zucker und Salz. Die Süße kommt nur aus einer sehr reifen Banane. Perfekt als Snack, Frühstück oder für die Brotdose.
Vorbereitungszeit 15 Minuten
Zubereitungszeit 30 Minuten
Gesamtzeit 45 Minuten
Gericht Familientisch, Frühstück, Snack
Küche Deutschland
Portionen 10 Waffeln
Kalorien 225.78 kcal

Utensilien

Zutaten
  

Zutaten

  • 3 Eier
  • 1 Banane sehr reif, groß
  • 125 g Margarine
  • 250 g Mehl
  • 1 TL Backpulver
  • 250 ml Milch
  • Zitronenschale optional (Abrieb von 1 Zitrone)

Anleitungen
 

  • Eier trennen. Das Eiweiß in einer Schüssel steif schlagen und kurz beiseite stellen.
  • Eigelb in einer zweiten Schüssel schaumig rühren. Banane mit einer Gabel zerdrücken und zusammen mit Margarine (und optional Zitronenabrieb) unterrühren.
  • Mehl mit Backpulver mischen. Abwechselnd Mehlmischung und Milch in den Teig rühren, bis alles glatt ist.
  • Zum Schluss das steif geschlagene Eiweiß vorsichtig unterheben – so werden die Waffeln besonders fluffig.
  • Waffeleisen vorheizen. Den Teig portionsweise hineingeben und die Waffeln goldbraun ausbacken. Ergibt ca. 10 Waffeln (je nach Waffeleisen).

Notizen

Tipp: Für Kleinkinder die Waffeln etwas heller backen – dann bleiben sie weicher. Perfekt mit Obstmus (ohne Zucker) oder Naturjoghurt.

Nährwerte pro Portion (Tagesnährwerte)

Kalorien: 225.78kcal (11%)Kohlenhydrate: 23.21g (8%)Protein: 5.33g (11%)Fett: 12.43g (19%)Gesättigte Fettsäuren: 3.03g (19%)Mehrfach ungesättigtes Fett: 3gEinfach ungesättigte Fettsäuren: 5.6gTFS (trans-Fettsäuren): 0.01gCholesterin: 52.2mg (17%)Natrium: 157.63mg (7%)Kalium: 131.16mg (4%)Ballaststoffe: 0.98g (4%)Zucker: 2.8g (3%)Vitamin A: 567.73IU (11%)Vitamin B1: 0.22mg (15%)Vitamin B2: 0.23mg (14%)Vitamin B3: 1.59mg (8%)Vitamin B5: 0.46mg (5%)Vitamin B6: 0.09mg (5%)Vitamin B12: 0.27µg (5%)Vitamin C: 1.05mg (1%)Vitamin D: 0.55µg (4%)Vitamin E: 0.57mg (4%)Vitamin K: 0.25µgKalzium: 53.07mg (5%)Kupfer: 0.06mg (3%)Eisen: 1.43mg (8%)Mangan: 0.21mg (11%)Magnesium: 13.77mg (3%)Phosphor: 86.84mg (9%)Selen: 13.13µg (19%)Zink: 0.47mg (3%)Folsäure: 38.5µg (10%)Cholin: 47.15mgNetto-Kohlenhydrate: 22.23g
Zuordnungen Banane, Kleinkinder, ohne Salz, ohne Zucker, Waffeln

Servierideen (ohne Zuckerbomben)

Diese Waffeln schmecken pur schon richtig gut – aber du kannst sie auch super kombinieren mit:

  • ungesüßtem Apfelmus oder Birnenmus
  • Naturjoghurt + Obststückchen
  • zerdrückter Banane oder weichen Beeren
  • dünn (!) Nussmus (wenn bei euch schon okay)

Für Kleinkinder ist es oft am praktischsten, die Waffeln einfach in Streifen zu schneiden – dann können sie sie gut greifen.

Warum Waffeln ohne Zucker & Salz so beliebt sind

Gerade bei Kleinkindern ist weniger oft mehr: Diese Waffeln kommen ohne extra Zucker und ohne Salz aus – und schmecken trotzdem richtig gut. Die reife Banane sorgt für eine sanfte Süße und macht den Teig nebenbei schön saftig . So habt ihr einen Snack, bei dem man kein schlechtes Gewissen haben muss – und der trotzdem nach „Waffelglück“ schmeckt.

Warm oder kalt? Beides geht!

Frisch aus dem Waffeleisen sind sie natürlich unschlagbar – aber auch kalt schmecken sie richtig gut. Für kleine Kinder sind sie oft sogar besser, wenn sie etwas abgekühlt sind, weil sie dann weicher und leichter zu essen sind.

Aufbewahren & einfrieren

Wenn du gleich mehr backst: perfekt! Die Waffeln halten sich 1–2 Tage luftdicht verpackt im Kühlschrank. Du kannst sie auch einfrieren und bei Bedarf kurz im Toaster oder in der Pfanne erwärmen – das ist Gold wert für stressige Tage.

