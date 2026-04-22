Kindergarten-Ausflug endet im Großeinsatz: Zwei Kinder verschwinden im Wald

Zwei Kindergartenkinder sind bei einem Ausflug in Oberaudorf plötzlich verschwunden. Der Vorfall nahe der Tiroler Grenze löste eine große Suchaktion aus.
Ein Ausflug, der eigentlich ein schönes Erlebnis werden sollte, hat am Dienstag für große Aufregung gesorgt: In Oberaudorf nahe der Grenze zu Kufstein verschwanden plötzlich zwei Kindergartenkinder – und lösten damit eine groß angelegte Suchaktion aus.
Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, hatten sich die beiden Kinder im Alter von vier und fünf Jahren während eines Ausflugs offenbar unbemerkt von ihrer Gruppe entfernt. Vermutlich zog es sie auf eigene Faust in ein nahegelegenes Waldgebiet.
Großeinsatz mit Polizei, Hunden und Hubschrauber
Als die Kinder nicht mehr auffindbar waren, reagierten die Erzieherinnen sofort und schlugen Alarm. Innerhalb kurzer Zeit lief eine umfangreiche Suche an.
Auch deutsche Regionalmedien wie Rosenheim24 berichten über den Einsatz und bestätigen die Maßnahmen:
- Mehrere Polizeistreifen durchkämmten das Gebiet
- Rettungs- und Suchhunde kamen zum Einsatz
- Ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft
Über rund zwei Stunden hinweg suchten Einsatzkräfte intensiv nach den Kindern. Für Eltern und Betreuungspersonal dürfte diese Zeit eine enorme Belastung gewesen sein.
Kinder wohlbehalten gefunden
Schließlich die erlösende Nachricht: Die beiden Kinder wurden entdeckt – allerdings bereits ein gutes Stück von ihrem Ausgangspunkt entfernt.
Nach Angaben der Polizei waren sie zwar erschöpft, ansonsten aber unverletzt. Sie konnten noch vor Ort betreut und anschließend ihren Eltern sowie dem Kindergarten übergeben werden. Die Erleichterung bei allen Beteiligten war entsprechend groß.
Warum solche Situationen schneller passieren, als man denkt
Der Vorfall zeigt, wie schnell sich gerade jüngere Kinder in unübersichtlichem Gelände entfernen können – oft ohne böse Absicht, sondern aus reiner Neugier.
Typische Gründe:
- Entdeckerdrang und Spieltrieb
- kurze Momente der Unachtsamkeit
- unübersichtliche Umgebung wie Waldgebiete
Gerade bei Ausflügen mit Gruppen sind deshalb klare Absprachen und regelmäßiges Durchzählen besonders wichtig.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗