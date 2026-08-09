Anschnallen? Nein! Junger Fluggast legt einen ganzen Flug lahm

Kinder können ein „Nein!“ bekanntlich mit erstaunlicher Entschlossenheit vertreten. Beim Zähneputzen, vor dem Gemüseregal oder abends, wenn eigentlich Schlafenszeit wäre. Ein junger Fluggast in Kanada hat nun allerdings eine ganz neue Größenordnung erreicht: Weil sich das Kind nicht anschnallen ließ, musste ein komplettes Flugzeug am Boden bleiben.
Und dabei war die Maschine schon unterwegs zur Startbahn.
Der Gurt blieb offen – und das Flugzeug stehen
Die ungewöhnliche Geschichte ereignete sich am Donnerstag, dem 6. August 2026. Flug PD444 der kanadischen Fluggesellschaft Porter Airlines sollte Passagiere von Victoria in der Provinz British Columbia nach Toronto bringen. Die Türen waren bereits geschlossen, das Flugzeug hatte das Terminal verlassen und rollte los.
Dann bemerkte die Kabinenbesatzung einen kleinen, aber entscheidenden Haken im Reiseplan: Ein junges Kind stand auf seinem Sitz und war nicht angeschnallt.
Ein mitreisendes Elternteil und mehrere Crewmitglieder versuchten, den kleinen Fluggast zum Sitzen zu bewegen und den Sicherheitsgurt zu schließen. Doch das Kind blieb offenbar bei seiner ganz persönlichen Reiseplanung: stehen ja, anschnallen nein.
Warum es sich so heftig gegen den Gurt wehrte, ist nicht bekannt. Auch das genaue Alter des Kindes wurde nicht veröffentlicht. Klar war lediglich: In diesem Zustand durfte das Flugzeug nicht starten.
Also einmal zurück zum Terminal, bitte
Die Crew brach den Weg zur Startbahn ab und ließ die Maschine zurück zum Terminal rollen. Das Kind und das begleitende Elternteil mussten aussteigen, ihr Gepäck wurde ebenfalls wieder aus dem Flugzeug geholt.
Für die übrigen Passagiere sah es zunächst vermutlich nach einer ärgerlichen Verzögerung aus. Kind und Koffer raus, Türen wieder zu und dann endlich ab nach Toronto – so ungefähr dürfte die Hoffnung an Bord gewesen sein.
Doch nun kam der zweite Gegenspieler des Abends ins Spiel: die Uhr.
Dann machte auch noch der Flughafen Feierabend
Das Aussteigen, das Entladen des Gepäcks, der neu einzureichende Flugplan und der weitere Papierkram dauerten zu lange. Um 0.30 Uhr schloss die Start- und Landebahn des Flughafens für die Nacht. Damit war endgültig klar: An diesem Abend würde niemand mehr nach Toronto fliegen.
Der gesamte Flug wurde gestrichen und alle Reisenden mussten wieder aussteigen. Erst am folgenden Tag konnten sie ihre Reise fortsetzen. Porter Airlines entschuldigte sich anschließend bei den betroffenen Passagieren.
Aus einem einzigen nicht geschlossenen Sicherheitsgurt war damit eine Flugabsage für eine ganze Maschine geworden. Diese Reichweite muss man mit einem kindlichen „Nein!“ erst einmal schaffen.
Die Crew durfte kein Auge zudrücken
So kurios die Geschichte klingt, die Entscheidung der Besatzung war notwendig. Nach den kanadischen Luftfahrtregeln müssen alle Passagiere angeschnallt sein, während das Flugzeug am Boden rollt sowie beim Start und bei der Landung. Ein stehendes Kind könnte sich bereits bei einem plötzlichen Bremsmanöver schwer verletzen.
Ein heimliches „Wir starten einfach schnell, das wird schon“ kam deshalb nicht infrage. Sicherheit geht vor – auch wenn sich der kleinste Mensch an Bord gerade mit beeindruckender Willenskraft dagegenstemmt.
Eine Familiengeschichte für die nächsten Jahrzehnte
Was genau an Bord los war, wissen nur die Beteiligten. Vielleicht war das Kind müde, ängstlich oder von all den Eindrücken überfordert. Vielleicht war es auch einfach einer dieser legendären Momente, in denen Eltern plötzlich merken: Gegen ein wirklich überzeugtes Kind ist selbst eine komplette Flugzeugbesatzung erstaunlich machtlos.
Für das begleitende Elternteil dürfte die Situation mit einem ganzen Flugzeug voller wartender Menschen alles andere als lustig gewesen sein. Und auch die übrigen Passagiere werden über ihre ungeplante Extranacht vermutlich nicht sofort gelacht haben.
Mit etwas zeitlichem Abstand besitzt die Geschichte aber durchaus Familienlegenden-Potenzial: „Weißt du noch, wie du dich einmal nicht anschnallen lassen wolltest – und deshalb ein ganzes Flugzeug nicht abheben konnte?“ Eine eindrucksvollere Antwort auf die Frage „Wie stur warst du eigentlich als Kind?“ dürfte es kaum geben. 🤗
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