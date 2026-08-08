„Elternversagen“ bei Social Media? Warum Regeln allein Kinder nicht schützen

Ein Kinderarzt wirft Eltern „gravierendes Versagen“ beim Umgang mit sozialen Medien vor. Die Formulierung ist hart und stellt Familien zu pauschal an den Pranger. Hinter der zugespitzten Kritik steckt dennoch eine berechtigte Frage: Was sollen Eltern tun, wenn Absprachen und Bildschirmregeln längst vorhanden sind, Kinder aber trotzdem kaum vor ungeeigneten Inhalten, Cybermobbing und anderen Gefahren geschützt werden können?
Kein TikTok nach 20 Uhr, das Smartphone bleibt nachts außerhalb des Kinderzimmers – und unbekannte Kontaktanfragen werden nicht angenommen. In vielen Familien gibt es längst Regeln für soziale Medien. Trotzdem gelangen verstörende Videos auf das Display, unbekannte Erwachsene schreiben Minderjährige an und der Algorithmus schlägt immer neue Inhalte vor, die Eltern vorher weder kennen noch prüfen können.
Der Berliner Kinderarzt Jakob Maske spricht angesichts dieser Entwicklung von einem „gravierenden Elternversagen“. Der SPIEGEL hat diesen Vorwurf sehr deutlich in den Mittelpunkt seiner Berichterstattung gestellt. Das klingt zunächst so, als wären pauschal nachlässige Mütter und Väter dafür verantwortlich, dass Kinder täglich stundenlang auf TikTok, Instagram, YouTube oder Snapchat unterwegs sind.
Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Maske kritisiert zwar die mangelnde Konsequenz mancher Eltern. Gleichzeitig fordert er aber auch ein Eingreifen der Politik und deutlich strengere Regeln für die Plattformbetreiber. Hinter seiner drastischen Wortwahl steht damit ein Problem, das viele Familien aus ihrem Alltag kennen: Regeln und Gespräche sind wichtig – aber sie schaffen noch keinen wirklich sicheren digitalen Raum.
Kinderarzt spricht von „gravierendem Elternversagen“
Jakob Maske ist Bundessprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzt*innen (BVKJ). Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ erklärte er, die Probleme durch soziale Medien verschärften sich nach seiner Beobachtung immer weiter.
Kinder könnten sich der starken Beeinflussung auf den Plattformen kaum entziehen. Jugendliche hätten zunehmend Schwierigkeiten, sich eine freie Meinung zu bilden. In einer besonders zugespitzten Formulierung sagte Maske, es sei längst erwiesen, dass Social Media junge Menschen „krank und dumm“ mache.
Auch Eltern müssten sich nach seiner Ansicht kritisch hinterfragen. Im Wartezimmer sehe er Erwachsene und Kinder, die gleichzeitig auf ihre Smartphones schauten. Selbst Kleinkinder würden immer häufiger mit Tablets, Kopfhörern und Videos abgelenkt oder beruhigt.
Der BVKJ sei inzwischen offen für ein Social-Media-Verbot etwa bis zum Alter von 14 Jahren. Maske betont aber ebenfalls, dass ein Verbot allein nicht ausreiche. Die Politik müsse endlich handeln und den Plattformbetreibern klare Vorgaben machen.
Viele Eltern haben Regeln – trotzdem bleiben Kinder gefährdet
Die aktuellen Zahlen zeigen zunächst, dass sehr viele Eltern die Mediennutzung ihrer Kinder keineswegs einfach laufen lassen. In der Mediensuchtstudie 2026 von DAK-Gesundheit und Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gaben 61,5 Prozent der Eltern an, mit ihren Kindern über deren Mediennutzung zu sprechen. 62,5 Prozent legen fest, welche Inhalte genutzt werden dürfen.
Bei den Eltern von 10- bis 13-jährigen Kindern setzen sogar rund 90 Prozent Regeln zu erlaubten Inhalten und Angeboten. Der pauschale Vorwurf, Eltern würden sich überhaupt nicht kümmern, lässt sich mit diesen Zahlen kaum begründen.
Doch dieselbe Studie zeigt gleichzeitig, dass die vorhandenen Regeln offenbar nicht ausreichen. Rund 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren nutzen soziale Medien demnach riskant oder bereits abhängig. Bei etwa 350.000 jungen Menschen erfüllt die Nutzung die Kriterien einer Abhängigkeit.
LESETIPP: Mediensucht bei Kindern erkennen
Diese beiden Ergebnisse widersprechen sich nicht. Im Gegenteil: Zusammengenommen machen sie das eigentliche Problem sichtbar. Viele Familien versuchen, die Mediennutzung ihrer Kinder zu begleiten und zu begrenzen. Trotzdem gelingt es ihnen nicht immer, ihre Kinder ausreichend zu schützen.
Absprachen können keinen technischen Schutz ersetzen
Eltern können vereinbaren, wie lange ein Kind eine App nutzen darf. Sie können über Cybermobbing, Fake News und gefährliche Challenges sprechen. Sie können bestimmte Kanäle blockieren, Accounts auf privat stellen und das Smartphone nachts einsammeln.
Was sie meistens nicht können: im Voraus bestimmen, welche Inhalte der Algorithmus ihrem Kind als Nächstes zeigt.
Soziale Medien verändern sich ständig. Neue Videos, Trends, Kontakte und Empfehlungen tauchen innerhalb weniger Sekunden auf. Selbst Eltern, die sich gut mit den Plattformen auskennen, können unmöglich jeden Stream, jedes Profil und jeden Kommentar kontrollieren.
Hinzu kommt, dass viele Schutzfunktionen erst greifen, wenn bereits etwas passiert ist. Ein Kanal kann blockiert werden, nachdem ein ungeeignetes Video angezeigt wurde. Ein Nutzer kann gemeldet werden, nachdem er ein Kind angeschrieben oder beleidigt hat. Die unangenehme oder verstörende Erfahrung lässt sich dadurch aber nicht rückgängig machen.
Familien bleiben deshalb häufig nur zwei Möglichkeiten: Sie erlauben eine Plattform mit allen verbleibenden Risiken – oder sie verbieten sie vollständig. Eine wirklich kontrollierte Nutzung, bei der Eltern einzelne sichere Bereiche gezielt freigeben, wird nur selten angeboten.
Unsichere Studienlage bedeutet nicht, dass keine Gefahr besteht
Auch die wissenschaftliche Einordnung ist trotzdem komplizierter, als es die Formulierung „krank und dumm“ erst einmal vermuten lässt. Kinder werden natürlich nicht automatisch krank, ungebildet oder meinungslos, nur weil sie soziale Medien nutzen. Aber es kann eine negative Spirale unterstützen.
Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat 2025 zahlreiche Untersuchungen zu sozialen Medien und der psychischen Gesundheit ausgewertet. Der größte Teil der bisher verfügbaren Forschung zeigt zunächst statistische Zusammenhänge. Eine eindeutige Ursache lässt sich daraus häufig nicht ableiten.
So kann sich ein bereits belasteter oder einsamer Jugendlicher stärker in soziale Medien zurückziehen. Gleichzeitig kann eine intensive Nutzung vorhandene Probleme verstärken. Beide Entwicklungen können sich gegenseitig beeinflussen.
Trotz dieser offenen Fragen zeigen sich ernst zu nehmende Risiken. Intensive Social-Media-Nutzung steht unter anderem mit depressiven Verstimmungen, Ängsten, Schlafproblemen, Aufmerksamkeitsproblemen und suchtartigem Verhalten in Verbindung.
Laut JIM-Studie 2025 liegt die durchschnittliche Smartphone-Bildschirmzeit der 12- bis 19-Jährigen bei knapp vier Stunden täglich. Rund 30 Prozent berichten, dass sie morgens häufig müde sind, weil sie ihr Handy abends zu spät weglegen.
Es wäre deshalb ebenso falsch, aus der schwierigen Studienlage zu schließen, dass soziale Medien harmlos seien. Gerade bei Kindern muss Schutz nicht erst dann beginnen, wenn jeder Zusammenhang bis ins letzte Detail bewiesen ist. Wenn sich seelische Belastungen, Schlafprobleme, Kontrollverlust und Suchtverhalten zeigen, dürfen Politik und Anbieter nicht einfach weiter abwarten.
YouTube zeigt, wie echter Schutz aussehen könnte
YouTube ist zwar in erster Linie eine Videoplattform und kein klassisches soziales Netzwerk. Das Angebot zeigt aber gut, vor welcher Entscheidung Eltern häufig stehen.
In der normalen YouTube-App können Kinder innerhalb kurzer Zeit von einem harmlosen Video zu völlig anderen Inhalten gelangen. Empfehlungen, automatisch startende Videos, Shorts, Livestreams und Kommentare lassen sich kaum vollständig überblicken.
Technisch wäre eine sicherere Lösung durchaus möglich. In YouTube Kids gibt es bereits die Einstellung „Inhalte selbst genehmigen“. Wenn Eltern diese Option aktivieren, kann das Kind ausschließlich Videos, Kanäle und Sammlungen ansehen, die vorher ausgewählt wurden. Auch die Suchfunktion ist dann abgeschaltet.
Eltern könnten ihrem Kind beispielsweise einige vertraute Wissenskanäle, Musikangebote oder bestimmte Streamer freigeben. Alles andere bliebe unsichtbar, bis es ausdrücklich erlaubt wird. Das wäre keine lückenlose Beaufsichtigung jeder Minute, sondern ein geschützter Bereich, dessen Grenzen die Familie selbst festlegt.
Das Problem: Diese genaue Einzelfreigabe ist an YouTube Kids gebunden. Bei normalen beaufsichtigten YouTube-Konten stehen vor allem gröbere Inhaltsstufen und nachträgliche Blockierungen zur Verfügung. Google weist selbst darauf hin, dass das Blockieren eines Kanals weder neu hochgeladene Kopien noch ähnliche Inhalte anderer Kanäle erfasst.
Gerade ältere Kinder möchten zudem häufig nicht mehr die als kindlich empfundene YouTube-Kids-Oberfläche verwenden. Damit verschwindet ausgerechnet dann ein Teil der elterlichen Kontrolle, wenn Interessen, Kontakte und mögliche Risiken umfangreicher werden. Der Gedanke einer echten Alterskontrolle der gesamten Plattform kann an diesem Punkt schon in den Sinn kommen.
Was auf allen Plattformen möglich sein müsste
Der Grundgedanke von YouTube Kids ließe sich auf andere Plattformen übertragen. Eltern brauchen nicht nur einen Schalter für „erlaubt“ oder „verboten“, sondern verständliche Möglichkeiten, mit denen sie den Zugang schrittweise erweitern können.
Dazu könnten gehören:
- Konten, bei denen zunächst ausschließlich von den Eltern freigegebene Kanäle und Profile sichtbar sind.
- Eine gesonderte Zustimmung für Livestreams, Gruppenchats, Direktnachrichten oder öffentliche Kommentare.
- Private Profile und blockierte Kontaktanfragen als unveränderbare Grundeinstellung für jüngere Kinder.
- Keine personalisierten Empfehlungen, kein endloses Scrollen und keine ständig drängenden Benachrichtigungen bei Kinderkonten.
- Verständliche Übersichten, in denen Eltern sehen und festlegen können, welche Funktionen ihr Kind nutzen darf.
- Schutzstufen, die sich mit Alter und Entwicklung des Kindes schrittweise erweitern lassen.
- Wirksame Alterskontrollen, die sich nicht mit einem falschen Geburtsdatum umgehen lassen.
- Kein mögliches Ausweichen für Kinder auf einen kinderuntauglichen Account, in dem man wieder ungefiltert Inhalte angezeigt bekommt.
Solche Funktionen würden Eltern nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Sie würden ihnen aber überhaupt erst Werkzeuge geben, mit denen sich vereinbarte Regeln technisch absichern lassen.
Jugendliche wünschen sich ebenfalls mehr Schutz
Auch Jugendliche selbst sehen die Gefahren deutlich. UNICEF Deutschland ließ im April 2026 mehr als 1.000 Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren befragen. Die repräsentative Untersuchung zeigt, dass junge Menschen nicht einfach uneingeschränkten Zugang fordern.
74 Prozent verlieren auf den Plattformen häufig das Gefühl für die Zeit. Als größte Risiken nennen die Befragten Mobbing, Hass und Beleidigungen, endloses Scrollen sowie Falschinformationen.
84 Prozent wünschen sich bessere Filter und eine schnelle Löschung ungeeigneter Inhalte. 80 Prozent befürworten automatisch aktivierte Schutzeinstellungen wie private Profile und eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten.
Ein pauschales Verbot für alle unter 16-Jährigen hält dagegen nur eine Minderheit für sinnvoll. Eine Altersgrenze für Kinder unter 14 Jahren unterstützen 55 Prozent. Gleichzeitig rechnen 88 Prozent damit, dass Jugendliche gesetzliche Altersgrenzen irgendwie umgehen würden.
Auch diese Zahlen zeigen: Eine Altersgrenze kann Teil einer Lösung sein. Ohne sichere Plattformen, bessere Kontrollen und Medienbildung wird sie allein jedoch nicht genügen.
Experten sehen Politik und Betreiber in der Verantwortung
Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hat im Juni 2026 insgesamt 56 Empfehlungen für einen besseren Kinder- und Jugendschutz vorgelegt. Die Fachleute nehmen auch Eltern in die Pflicht. Sie verteilen die Verantwortung aber bewusst auf mehrere Schultern: Familien, Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Politik und Plattformbetreiber müssten gemeinsam handeln.
Der Co-Vorsitzende der Kommission, Bildungsforscher Olaf Köller, bringt diesen Gedanken auf den Punkt: „Nicht das Kind muss sich an die digitale Welt anpassen, sondern die digitale Welt an das Kind.“
Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien unterstützt inzwischen den Vorschlag einer gesetzlichen Altersgrenze von 13 Jahren für die eigenständige Nutzung sozialer Medien. Für Jugendliche bis 18 Jahre soll es abgestufte Schutzvorkehrungen geben. Ein entsprechendes Gesetz existiert in Deutschland bislang jedoch nicht.
Frankreich hat bereits ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren beschlossen. Es soll zum 1. September 2026 in Kraft treten. Ob die Altersprüfung zuverlässig funktioniert und wie leicht sich die Regel umgehen lässt, wird sich erst im Alltag zeigen.
Eltern tragen Verantwortung – aber sie brauchen echte Möglichkeiten
Eltern sollten sich mit den Apps ihrer Kinder beschäftigen, klare Grenzen setzen und die eigene Smartphone-Nutzung kritisch betrachten. Wenn Vereinbarungen ständig unterlaufen werden, darf es auch Konsequenzen geben.
Doch Familien können nur mit den Möglichkeiten arbeiten, die ihnen Plattformen zur Verfügung stellen. Wenn Eltern lediglich zwischen vollständigem Zugang und vollständigem Verbot wählen können, ist das kein funktionierender Kinder- und Jugendschutz.
Der Begriff „Elternversagen“ stellt Mütter und Väter zu pauschal als Sündenböcke hin. Das wird den vielen Familien nicht gerecht, die jeden Tag über Bildschirmzeiten diskutieren, Einstellungen prüfen und versuchen, ihre Kinder zu begleiten.
Trotzdem trifft Jakob Maske mit seiner Warnung einen wunden Punkt: Regeln, Gespräche und Absprachen reichen offenbar nicht aus, solange Kinder auf Plattformen unterwegs sind, deren Inhalte, Kontakte und Empfehlungen sich kaum kontrollieren lassen.
Die Konsequenz darf deshalb nicht lauten, Eltern aus der Verantwortung zu entlassen. Sie muss lauten, Politik und Betreiber endlich ebenso konsequent in die Verantwortung zu nehmen. Familien brauchen Schutzfunktionen, die Gefahren nicht erst nach einem Vorfall blockieren, sondern ungeeignete Inhalte und Kontakte von Anfang an draußen halten.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗