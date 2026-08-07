Woolworth-Rückruf: Diese drei Stretch-Spielzeuge bitte nicht mehr benutzen

Woolworth ruft drei mit Sand gefüllte Spielwaren zurück. Betroffen sind „Stretchy Sand m. Geruch“, die „Stretchmaus 12 cm“ und der „Stretch Soldat“. Nach Angaben des Händlers kann der verarbeitete Sand mit Asbest verunreinigt sein. Eltern sollten die Produkte deshalb nicht mehr in Kinderhände geben.
Woolworth hat die Artikel bereits aus seinen Stores genommen. Die eigene Rückrufinformation stammt vom 20. Juli 2026, die amtliche Warnung wurde am 6. August 2026 über Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht.
Diese EAN und Auftragsnummern sind betroffen
|Produkt
|Preis
|EAN
|Auftragsnummern
|Stretchy Sand m. Geruch
|2,00 Euro
|5050837673248
|383420/00, 393499/00, 401663/00, 401663/01
|Stretchmaus 12 cm
|2,50 Euro
|8713219473733
|315932/00, 354334/00, 354334/01, 354334/02
|Stretch Soldat
|3,00 Euro
|8714627012248
|393304/00
Am schnellsten lässt sich das Spielzeug über die EAN unter dem Strichcode erkennen. Ist die Verpackung noch vorhanden, solltet ihr zusätzlich die Auftragsnummer vergleichen. Ohne Verpackung könnt ihr das Produkt mit den Abbildungen in der offiziellen Rückrufinformation von Woolworth abgleichen.
Was Eltern jetzt tun sollten
- Lasst eure Kinder nicht mehr mit den betroffenen Artikeln spielen.
- Drückt, dehnt oder öffnet die Figuren nicht weiter.
- Verpackt das Spielzeug für den Rücktransport möglichst in einem gut verschlossenen Beutel.
- Ist eine Figur beschädigt oder Sand ausgetreten, solltet ihr nichts ausschütteln, trocken fegen oder mit einem normalen Staubsauger aufsaugen. So lässt sich vermeiden, dass feines Material aufgewirbelt wird.
- Bringt das Produkt in einen Woolworth-Store zurück. Nach Angaben des Unternehmens wird der Kaufpreis vollständig erstattet.
Bei Rückfragen ist der Woolworth-Kundenservice unter +49 2303 5938 200 erreichbar.
Was bedeutet der Asbestverdacht?
Woolworth spricht von einer möglichen Kontamination des verarbeiteten Sandes. Das bedeutet nicht, dass bei jedem einzelnen Spielzeug Asbest nachgewiesen wurde. Der Rückruf soll eine weitere mögliche Belastung vorsorglich verhindern.
Asbest ist laut Umweltbundesamt eindeutig krebserregend. Das gesundheitliche Risiko entsteht vor allem, wenn sehr feine Fasern freigesetzt, aufgewirbelt und eingeatmet werden. Besonders vorsichtig solltet ihr deshalb mit beschädigten Figuren und offenem Sand umgehen.
Der Rückruf ist ein Grund, das Spielzeug sofort wegzunehmen – aber kein Beleg dafür, dass ein Kind durch das bisherige Spielen erkranken wird. Falls Füllmaterial deutlich ausgetreten oder aufgewirbelt worden ist und ihr euch Sorgen macht, könnt ihr die Situation mit eurer Kinderärztin oder eurem Kinderarzt besprechen.
Ausführliche Hinweise zum sicheren Umgang mit beschädigten Figuren und offenem Sand findet ihr in unserem Überblick zu Asbest in Spielsand und sandgefülltem Spielzeug. Was bisherige Laboruntersuchungen zu Tremolit und Chrysotil ergeben haben, erklären wir in unserem Beitrag Asbest in Spielsand nachgewiesen. Die dort beschriebenen Proben konnten allerdings keinem konkreten Woolworth-Produkt zugeordnet werden.
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