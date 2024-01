Warum Corvara in Alta Badia euer nächstes Winterurlaubsziel sein wird? Zum einen, weil die Fun-Oase Movimënt im Skigebiet Alta Badia jedes Kinderherz zum Lachen bringt. Aber nicht nur der Nachwuchs ist begeistert: Die Eltern kommen in dieser Urlaubsdestination genauso auf ihre Kosten.

Wenn der Nachwuchs strahlt, ist der Familienurlaub gelungen. © Movimënt Wenn der Nachwuchs strahlt, ist der Familienurlaub gelungen. © Movimënt Wenn der Nachwuchs strahlt, ist der Familienurlaub gelungen. © Movimënt

Never Ending Energy lautet das Motto von Movimënt und nie zuvor war eine Devise so treffend. Kinder mit ihrem scheinbar unerschöpflichen Energievorrat können sich in diesem Skigebiet an jeder Ecke so richtig austoben. Währenddessen erleben Mama und Papa, was Dolce Vita im Winter bedeutet, und tanken neue Energie für den Alltag. Entschleunigen geht nämlich nirgendwo so leicht wie hier, umgeben von der beeindruckenden Bergwelt des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten.

Perfekte Bedingungen für unvergessliche Urlaubsmomente

Familiengerechte Unterkünfte, übersichtliche und breite Pisten, kurze Wege ins Skigebiet und abwechslungsreiche Winterangebote inmitten feinstem Naturschnee – Corvara in Alta Badia hat alles, was Familien im Skiurlaub suchen und noch mehr. Modernste State-of-the-Art Liftanlagen sorgen für bequemen Zugang zu den Gipfeln, ohne lästige Wartezeiten. Nicht mal Ski oder Snowboard müssen ausgezogen werden, um bis ganz nach oben zu kommen! Und Betriebe wie das Movi Family Apart Hotel sind darauf spezialisiert, dem Nachwuchs Unterhaltung zu bieten, während die Eltern in den Wellnessanlagen abschalten können.

Auch das Skigebiet ist auf alle Familienbedürfnisse ausgerichtet: Kindgerechte Pisten, sichere Aufstiegsanlagen, Gruppen- oder individuelle Skikurse erleichtern den Kleinsten den Einstieg in den Wintersport. Und wenn die Skizwerge eine Pistenpause einlegen wollen, können die Eltern einen entspannten Tag im Schnee verbringen, während die Kinder in beaufsichtigten Spielbereichen Freunde finden und gemeinsam herumtoben.

Das Movi Family Apart Hotel bringt Kinderaugen zum Leuchten. © Movimënt Das Movi Family Apart Hotel bringt Kinderaugen zum Leuchten. © Movimënt Das Movi Family Apart Hotel bringt Kinderaugen zum Leuchten. © Movimënt

Movimënt Parks: Die Pistenhighlights für Kids und Junggebliebene

Snowpark Alta Badia

Täglich von Profi-Shaper vorbereitet, präsentiert sich dieser Snowpark mit seinen 14 Boxen, 10 Rails und 17 Kickers als einer der bestausgerüsteten Snowparks Europas. Je nach Level ist der Nachwuchs im Anfänger-, Medium- oder Advanced-Bereich bestens aufgehoben. Highlight: das kostenlose Highspeed-WLAN-Netz. Ist der neueste Trick gemeistert, kann dieser sofort auf Social Media geteilt und mit allen gefeiert werden.

Wo sonst findet man eine so atemberaubende Kulisse für die neuesten Jumps und Tricks als Alta Badia? © Movimënt Wo sonst findet man eine so atemberaubende Kulisse für die neuesten Jumps und Tricks als Alta Badia? © Movimënt Wo sonst findet man eine so atemberaubende Kulisse für die neuesten Jumps und Tricks als Alta Badia? © Movimënt

Funslope Biok

Für fast einen ganzen Kilometer erstreckt sich diese Spaß-Abfahrt mit über 20 Elementen. Steilkurven, Sprünge, Längs- und Querwellen sowie Tunnels machen das Ski- und Snowboardfahren auf dieser abwechslungsreichen Piste zu einem reinen Vergnügen. Und ist für alle geeignet: Nicht ohne Grund nutzen die top ausgebildeten Skilehrer von Alta Badia die Funslope gern zum Üben mit Kids und Anfängern.

Kidsslope Pralongia

Spaß mit absoluter Sicherheit bietet diese 950 Meter lange Märchenfahrt mit Fun-Elementen für Skizwerge und ihre Eltern. Slalom zwischen gigantischen Käseschnitten fahren, durch Schneetunnel rauschen, Steilkurven nehmen und rote Schaumstoffmonster abklatschen – die Kidsslope bereitet nicht nur Vergnügen, sondern fördert vor allem die Bretter-Skills der Kleinsten auf spielerische Weise.

In den Movimënt Parks verfeinern sich die Skikünste des Nachwuchses durch Spiel und Spaß wie von selbst. © Movimënt In den Movimënt Parks verfeinern sich die Skikünste des Nachwuchses durch Spiel und Spaß wie von selbst. © Movimënt In den Movimënt Parks verfeinern sich die Skikünste des Nachwuchses durch Spiel und Spaß wie von selbst. © Movimënt

Funcross Biok/La Para

Auf dieser einzigartigen Strecke gipfelt sich das Energiemotto des Skigebiets zu seinem absoluten Höhepunkt. Wer Geschwindigkeit liebt, ist hier bestens aufgehoben. Zwei Eingänge gibt es für diese 600 Meter lange Abfahrt. Während der eine zum rasanten Abwärtsjagen über Schneewellen einlädt, schärft der andere mit Richtungsänderungen und Steilkurven sogar die Technik der versiertesten Skifahrer und Snowboarder. Vorsicht: Das Brennen in Waden und Oberschenkeln ist hier vorprogrammiert.

Immer in Bewegung – auch abseits der Pisten

Bei einem Winterurlaub mit seinen Liebsten darf eine rasante Schlittenfahrt natürlich nicht fehlen! Ob Rodeln, Winterwandern, Schwimmen, im Schnee spielen oder Körper und Geist in türkischen Bädern und Wellness-Zentren entspannen, in Corvara mangelt es bestimmt nicht an Freizeit-Angeboten. Einzigartig und damit besonders sehenswert ist die Bärenhöhle: Hier gibt es nicht nur Quizspiele rund um die Natur und Tierwelt sowie einen Hüpfbereich, sondern sogar eine Playstation zum Zocken und einen Bären im Winterschlaf.

Video: © Movimënt

Wer mutig ist und nicht an Höhenangst leidet, der sollte in Alta Badia unbedingt einen Tandemflug machen. Denn auch von oben bieten die Dolomiten einen beeindruckenden Anblick. Und durch die kaum vorhandene Thermik ist das Paragleiten in der Winterluft besonders angenehm!

In diesem Familienparadies im Herzen der Dolomiten sind die Möglichkeiten eben schier endlos. Hier in Corvara findet jedes Familienmitglied genau das, was es sucht – für einen gemeinsamen Winterurlaub, der unvergesslich bleibt.