Kostenlose Ausmalbilder für Kinder: Male den Frühling!

Was ist das Besondere am Frühling? Richtig – all die tollen kräftigen Farben, die wir in der etwas dunkleren Jahreshälfte vermisst haben, kommen auf einen Schlag wieder, und geben uns mit ihrer Strahlkraft ein ganz wohlig kribbelndes Gefühl. Der Frühling ist deshalb für viele Menschen die schönste Jahreszeit von allen. Das Grün der Wiesen ist so intensiv und saftig, wie das ganze Jahr nicht mehr.

Wir haben für euch ein paar tolle Ausmalbilder und Malvorlagen herausgesucht, mit denen ihr euren eigenen Frühling ganz besonders bunt oder kreativ gestalten könnt. Malt sie aus, oder nutzt sie beispielsweise als Vorlage für tolle Fensterbilder. Wir wünschen euch viel Spaß!

1. Garten im Frühling