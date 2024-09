(DJD). Der Herbst ist vor allem grau und ungemütlich? Nicht, wenn Pflanzenliebhaber für Farbtupfer in der nasskalten Jahreszeit sorgen. Heidepflanzen bieten sich als pflegeleichte und robuste Begleiter durch die herbstlichen und winterlichen Monate an – und lassen sich auf vielfältige Weise im Kübel oder im Beet kreativ dekorieren. Das Angebot an Heide-Sorten ist farbkräftig, groß und wird unterschiedlichsten Geschmäckern gerecht.

Silbriger Glanz für den ganzen Winter

Flauschige Blütenknospen, weiches Laub sowie eine außergewöhnliche silberne Farbe kennzeichnen zum Beispiel die beliebte Samtheide Fluffy der Marke Gardengirls. Eine weitere Besonderheit ist, dass diese winterharte Heide bis zum kommenden Frühjahr haltbar ist. Selbst geschnittene, silbrige Triebe halten über den ganzen Winter hinweg.

Die farbenfrohen Pflanzen sind ein beliebtes Dekorationselement für Herbst und Winter.

(Foto: DJD/Gardengirls)

Aus diesem Grund lässt sich diese Pflanze sehr gut auch zum Dekorieren, für Floristik und Trockenfloristik verwenden. In Kombination mit anderen Deko-Elementen wie Kürbissen, Chrysanthemen, Astern, Herbstlaub und Beeren sowie Naturmaterialien und Kerzen schafft Fluffy ein unverwechselbares Ambiente – passend zum Scandi-Style mit dem typisch nordischen Hygge-Feeling – in den eigenen Garten.

Pflanztipps: So bringt man bunte Herbstfarben in den Garten Mit der richtigen Pflanzenwahl holt man sich das herbstliche Farbspiel auch in den Garten. Denn die Auswahl an Gehölzen mit buntem Blätterkleid ist groß und passt auch auf wenige Quadratmeter.

Zum skandinavischen Stil passt etwa auch die Sorte Lönneby sehr gut. Diese Heide trägt extra große Knospen, die mit ihrer leuchtenden Farbe für einen Farbtupfer im Herbst sorgen, wahlweise in den Farben Dunkelrosa, Weiß, Rosa und Rot. Die Pflanzen gedeihen sowohl im Kübel als auch in der Pflanzschale.

Die herbstliche Deko im Scandi-Stil lässt sich mit Heide gekonnt abrunden.

(Foto: DJD/Gardengirls)

Tipp: In Kränzen für die Haustür oder den Esstisch kommen die Farben besonders zur Geltung. Auch diese Heide ist robust und ausgesprochen anspruchslos.

Leuchtende Farbtöne statt grauem Herbst

Wer es lieber bunt mag, kann sich im Gartenfachhandel vor Ort die Knospenblüher von Gardengirls genauer ansehen. Die leuchtenden Farben der neuen Sorten weisen eine hohe Strahlkraft auf und wirken durch einen engen Knospenbesatz noch intensiver. Außerdem begeistern sie mit einer besonders langen Haltbarkeit, denn je nach Art halten sie drei bis vier Monate lang bis in den Winter hinein.

Mit einem vielfältigen Farbspiel sorgt Heide für einen attraktiven und pflegeleichten Blickfang.

(Foto: DJD/Gardengirls)

Ein besonderer Hingucker ist beispielsweise Sunset Fire. Diese Zusammenpflanzung aus drei laubschönen farbigen Callunen ermöglicht zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. In Verbindung mit einer fast schwarzen Heide und der silbrigen Fluffy ergeben beispielsweise orange leuchtende Sorten ein mystisches Farbenspiel, das perfekt in den Herbst passt. Die winterharte Knospenheide leuchtet von Oktober bis März in den feurigsten Tönen und erinnert damit an einen spektakulären Sonnenuntergang.