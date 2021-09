Der Herbst ist eine so tolle bunte Jahreszeit, in der man mit Materialien aus der Natur, die schönsten Dinge basteln kann. Ob Blätter, Eicheln, Kastanien, alles findet sich nicht weit von euer Haustüre entfernt. Aber nicht immer haben Eltern viel Zeit, um ausgiebig mit ihren Kindern zu basteln. Hier haben wir 5 kleine Basteltipps für euch ausgesucht, mit denen man schnell tolle Ergebnisse erzielt. Wir wünschen euch viel Spaß!

Wir starten mit einer wirklich schicken Idee in die herbstliche Bastelrunde. Diese tollen Ketten begeistern Mädchen vom Kitaalter bis in die Grundschule. Da jedoch auch eine Heißklebepistole benötigt wird, brauchen kleinere Kinder in jedem Fall die Unterstützung von Erwachsenen. Das Ergebnis lohnt jedoch allemal. Denn diese Eichel-Ketten sind ein echter Hingucker!