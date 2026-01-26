Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Stier

Dein Baby wird im Sternzeichen Stier geboren (20. April bis 20. Mai)? Dann zieht vermutlich ein kleiner Genussmensch bei euch ein. Stier-Kinder gelten als geduldig, gemütlich, treu – und oft mit einem erstaunlich klaren eigenen Kopf, wenn es um ihre Bedürfnisse geht.
In diesem Beitrag findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, die vom Klang und von der Stimmung her gut zur Stier-Energie passen. Dazu gibt’s ein paar Gedanken dazu, wie ihr die Namenssuche entspannt angehen könnt, ohne am Ende völlig im Namens-Chaos zu landen.
Sternzeichen Stier: So sind Stier-Kinder
Der Stier gehört zum Element Erde und wird von der Venus regiert – dem Planeten, der mit Genuss, Schönheit und Sinnlichkeit verbunden wird. Stier-Kinder sind oft kleine „Fels in der Brandung“-Menschen: eher ruhig, bodenständig und verlässlich, aber mit einer großen Portion Gemütlichkeit.
Typisch für Kinder mit Sternzeichen Stier:
- Sie mögen Sicherheit und Rituale – Überraschungen sind nicht immer ihr Ding.
- Viele Stier-Kinder lieben gutes Essen, Kuscheln, bequeme Kleidung und kleine Wohlfühl-Momente.
- Sie können sehr ausdauernd sein – wenn sie etwas wollen, bleiben sie gern dran.
- Stiere wirken oft freundlich und ruhig, sind aber auch ziemlich stur, wenn man sie zu sehr schiebt.
- Sie haben ein gutes Gespür für Schönes: Natur, Farben, Musik, Deko – Hauptsache, es fühlt sich stimmig an.
Ein Vorname, der gut zum Stier passt, darf also gern warm, geerdet und zeitlos klingen – Namen, die Ruhe, Beständigkeit und ein bisschen „Zuhause-Gefühl“ transportieren.
Wie ihr Vornamen passend zum Stier auswählen könnt
Der Stier ist das Gegenteil von hektisch. Das könnt ihr euch bei der Namenssuche zunutze machen:
- Lasst euch Zeit
Ihr müsst euch nicht in Woche 12 festlegen. Eine Liste, die mitwächst, passt super zur Stier-Energie.
- Ruhiger, klarer Klang
Namen, die nicht schreien, sondern eher warm und rund klingen, passen oft besonders gut. Stier-Kinder müssen nicht über ihren Vornamen auffallen – sie tun das später durch ihre spannende Art.
- Bedeutungen mit Bodenhaftung
Namen, die mit Natur, Stärke, Schutz, Beständigkeit oder Frieden verknüpft sind, harmonieren sehr schön mit dem Erdzeichen.
- Der „Vorstellungs-Test“
Stell dir dein Kind mit verschiedenen Altersstufen vor: als Kleinkind mit Sand an den Füßen, als Schulkind mit Ranzen, als Erwachsene*n im Job.
Wenn sich der Name in allen Bildern gut anfühlt, habt ihr ziemlich sicher einen Volltreffer.
- Passt der Name zu eurem Nachnamen?
Gerade ruhigere Namen gewinnen, wenn sie mit dem Nachnamen nicht holpern. Sag den kompletten Namen ein paar Mal hintereinander. Ein Stier mag Dinge, die sich rund anhören. Und den eigenen Namen muss man ja auch ein wenig mögen.
Mädchennamen für Stier-Babys
Die folgenden Mädchennamen klingen eher warm, klar und etwas klassisch – nichts Ultra-Extravagantes, sondern Namen, die man sich gut auf einem Klingelschild oder Schulranzen vorstellen kann.
25 Mädchennamen für das Sternzeichen Stier
|Name
|Bedeutung / Assoziation*
|Warum passt er zum Stier?
|Helena
|oft mit „die Strahlende“ verbunden
|Zeitlos, ruhig, wirkt klar und würdevoll – passt zu Erdzeichen.
|Frieda
|„die Friedliche“ (Interpretation)
|Bodenständig, gemütlich – ideal für kleine Friedensstifterinnen.
|Marla
|moderner, weicher Name
|Erdiger Klang, wirkt ruhig und nahbar.
|Leonora
|erinnert an „Licht“ / „Ehre“
|Elegant, aber nicht abgehoben – für Kinder mit stiller Stärke.
|Selma
|nordischer, sanfter Name
|Ruhig, weich, mit einem Hauch Natur – sehr stier-typisch.
|Greta
|Kurzform von Margarete, „Perle“
|Klassisch, klar, mit skandinavischem Flair – passt zu Beständigkeit.
|Elisa
|biblische Wurzel, moderner Klang
|Seriös und soft zugleich – ideal für geerdete, sensible Kinder.
|Marit
|nordischer Name mit Meer-Assoziation
|Naturverbunden, ruhig, nicht zu süß.
|Anthea
|aus dem Griechischen, mit „Blume“ verbunden
|Zarter Naturname, wirkt weich, aber stark.
|Ruth
|kurzer, biblischer Name
|Einfach, ehrlich, strahlt Loyalität und Treue aus.
|Lina
|moderner, weicher Mädchenname, oft als Kurzform
|Klingt warm, bodenständig und freundlich – ideal für ein ruhiges, genießerisches Erdzeichen wie den Stier.
|Lene
|Kurzform von Helene/ Magdalena
|Schlicht, freundlich, klingt nach Dorfstraße und Nachbarschaft.
|Karla
|weibliche Form von Karl
|Bodenständig, geradlinig – perfekt für kleine Realistinnen.
|Tessa
|moderner Name mit klarer Struktur
|Wirkt energiegeladen, aber nicht nervös – guter Mix für Stier-Kinder.
|Mara
|weicher, internationaler Name
|Ruhig, tief, mit leicht melancholischer Note – passt zur Sensibilität.
|Elise
|klassische, feine Variante
|Klingt zart, aber „erwachsen“.
|Bianca
|„die Weiße, Helle“
|Weicher Name mit klarer Kontur – nicht laut, aber präsent.
|Felia
|erinnert an „Glück“ / „felix“
|Leichter, freundlicher Name mit positivem Grundton.
|Lore
|alter, heute seltenerer Name
|Kurz, erdig, mit viel Retro-Charme – gut für Erdzeichen.
|Annika
|skandinavische Form von Anna
|Warm, bodenständig, trotzdem modern genug.
|Maraike
|norddeutsche Variante von Maria
|Wirkt vertraut, gemütlich, ideal für Familienmenschen.
|Viola
|Blütenname, erinnert an Veilchen
|Naturnah, sanft, passt zu Kindern mit Sinn für Schönes.
|Talina
|melodischer, eher seltener Mädchenname
|Weich und fließend – gut für ruhige, fantasievolle Stier-Mädchen.
|Livia
|moderne, weiche Form
|Freundlich, klar, wirkt stabil und trotzdem leicht.
|Johanna
|biblischer Klassiker
|Seriös, verlässlich – wie gemacht für kleine „Fels in der Brandung“-Kinder.
*Bedeutungen sind vereinfacht und sollen vor allem ein Gefühl für den Namen geben.
Jungennamen für Stier-Babys
Bei Stier-Jungs passen Namen gut, die nicht schreien „Ich bin der Lauteste hier“, sondern Ruhe, Verlässlichkeit und eine angenehme Präsenz ausstrahlen – Namen, die man sich auch gut bei einem erwachsenen Menschen vorstellen kann.
25 Jungennamen für das Sternzeichen Stier
|Name
|Bedeutung / Assoziation*
|Warum passt er zum Stier?
|Jonas
|biblischer Name, vertraut
|Freundlich, ruhig, bodenständig – klassischer Erdzeichen-Vibe.
|Malte
|norddeutscher Name
|Weich, aber stabil – passt zu gelassenen, verlässlichen Kindern.
|Matthis
|Variante von Matthias
|Weicher, zeitloser Name, der ruhig und verlässlich wirkt – passt super zu der bodenständigen, treuen Art des Sternzeichens Stier.
|Oliver
|moderner Klassiker
|Weicher Klang, seriös genug fürs Berufsleben.
|Arvid
|nordischer Name
|Erdiger, leicht rauer Klang – gut für naturverbundene Stier-Kids.
|Jorin
|melodischer, eher seltener Name
|Wirkt ruhig, nachdenklich, mit leichter Natur-Note.
|Ruben
|biblischer Name
|Warm, herzlicher Klang – passt zu treuen Familienkindern.
|Lennard
|Form von Lennart
|Klassisch-modern, strahlt Zuverlässigkeit und Ruhe aus.
|Carlo
|italienische Variante von Karl
|Erdiger Name mit südländischer Wärme.
|Miron
|moderner, weicher Jungenname
|Sanft, aber nicht zu verspielt – ideal für sensible Stiere.
|Henrik
|Form von Heinrich
|Klar, klassisch, mit leichter skandinavischer Note.
|Timo
|moderner, weicher Name
|Freundlich, entspannt, gut für Kinder, die niemanden überrollen.
|Janis
|Variante von Jannis (das A wird lang gesprochen)
|Locker, bodennah, wirkt ehrlich und geradlinig.
|Benedikt
|„der Gesegnete“
|Ruhiger, klassischer Name mit warmem Klang – wirkt zuverlässig, bodenständig und wertschätzend. Damit passt er super zur treuen, geerdeten Stier-Energie.
|Bjarne
|skandinavischer Name
|Klingt nach Wald, Meer und Draußen – passend zum Erdzeichen.
|Lorin
|weicher, moderner Jungenname
|Ruhig, melodisch – gut für introvertiertere Stier-Kinder.
|Fynn
|nordischer, moderner Name
|Kurz, weich, ohne Krawall – trotzdem präsent.
|Till
|sehr kurzer, klarer Name
|Erdiger, ehrlicher Klang – passt zu geradlinigen Kids.
|Aaron
|biblischer Name
|Kurz, bodenständig, strahlt innere Stabilität aus.
|Simon
|wird oft mit „der Hörende“ gedeutet
|Wirkt aufmerksam, ruhig und zuverlässig – ideal für Stier-Kinder, die gern zuhören, beständig sind und nicht im Mittelpunkt stehen müssen, um stark zu sein.
|Jaron
|moderner, ruhiger Name
|Klar, ohne Schnörkel, wirkt kontrolliert und entspannt.
|Florian
|mit „Blume/Blüte“ assoziiert
|Naturverbunden, freundlich, passt gut zum Genussmenschen Stier.
|Niko
|Kurzform von Nikolaus
|Bekannt, gut aussprechbar, netter Allrounder.
|Fabian
|moderner Klassiker
|Freundlich, stabil, nicht zu bunt – ideal für Erdzeichen.
|Lennox
|moderner Name mit etwas mehr Kante
|klingt kraftvoll, aber nicht aggressiv – gut für Kinder mit Präsenz.
*Auch hier sind die Bedeutungen eher grobe Orientierung.
Wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigen könnt
Der Stier steht mit seinem Gefühlsleben für Langfristigkeit – das passt perfekt zur Namenssuche, denn ein Name bleibt. Ein paar Gedanken, die helfen:
- Denkt den Namen in der Kindheit aber auch im Erwachsenenleben
Wie klingt der Name auf einer Bewerbung, auf einer Arztpraxis-Tür, in einer WhatsApp-Gruppenbeschreibung? Wenn er überall stimmig wirkt, ist das ein gutes Zeichen.
- Nicht 15 Namen gleichzeitig im Kopf behalten
Macht aus eurer Riesenliste eine Top 5 oder Top 3. Zu viele Optionen fühlen sich schnell nach Dauer-Buffet an. Der Stier mag klare, entspannte Entscheidungen.
- Einen Favoriten „probetragen“
Nutzt euren Favoritennamen ein paar Tage im Kopf:
„Was würde ich heute zu meinem Kind sagen, wenn es schon da wäre?“
Wenn ihr euch dabei wohlfühlt, ist das ein starkes Argument.
- Spitznamen müssen gefallen
Gerade bei Stier-Kindern, die sehr auf Nähe gehen, spielen Kosenamen und Spitznamen eine große Rolle. Wenn euch auch die Koseformen gefallen, gewinnt der Name.
- Das Bauchgefühl ernst nehmen
Manchmal bleibt nur noch die Frage: „Welcher Name fühlt sich nach Zuhause an?“ Wenn ihr bei einem Namen beide innerlich ruhig werdet, ist das meist genau der richtige.
FAQ – Babynamen für das Sternzeichen Stier
