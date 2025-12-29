Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Waage

Dein Baby wird im Sternzeichen Waage geboren (23. September bis 22. Oktober) und du suchst einen Vornamen, der zu seiner ausgeglichenen, liebevollen Art passt? Waage-Kinder gelten als harmoniebedürftig, fair und oft erstaunlich feinfühlig für Stimmungen und Ungerechtigkeiten. In diesem Beitrag findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, deren Klang und Bedeutung gut zur Waage passen. Außerdem bekommst du Ideen, wie ihr die Namenswahl entspannt angehen könnt – plus Antworten auf häufige Fragen rund um Babynamen für Waage-Babys.
Sternzeichen Waage – so ticken Waage-Kinder
Die Waage gehört zum Element Luft und wird von der Venus (dem Planeten der Schönheit und Beziehung) regiert. Man verbindet dieses Sternzeichen mit Harmonie, Ästhetik, Diplomatie und einem starken Sinn für Gerechtigkeit.
Bei Kindern kann sich das zum Beispiel so zeigen:
- Waage-Kinder mögen Frieden und Fairness – Streit oder laute Konflikte machen ihnen oft zu schaffen.
- Sie sind häufig sehr sozial, knüpfen leicht Kontakte und möchten, dass sich alle wohlfühlen.
- Viele Waagen haben ein gutes Gespür für Schönes: Farben, Formen, Musik, Atmosphäre.
- Entscheidungen dauern manchmal länger, weil sie unbedingt niemanden verletzen und alle Optionen abwägen wollen.
Ein Vorname, der gut zum Sternzeichen Waage passt, darf also gern melodisch, freundlich und ausgewogen klingen – nichts Schrilles, sondern Namen mit einer warmen, harmonischen Ausstrahlung.
Wie ihr Vornamen passend zur Waage auswählen könnt
Natürlich müsst ihr euch bei der Namenswahl nicht sklavisch am Sternzeichen orientieren. Aber die Waage kann euch eine schöne Leitlinie geben.
Worauf ihr achten könnt:
- Klang: weich, rund, harmonisch
Namen mit fließenden Silben, ohne viele harte Konsonanten, passen oft besonders gut. Waage ist ein Luftzeichen – der Name darf sich leicht und klar anhören.
- Bedeutung: Frieden, Licht, Freundschaft
Vornamen, die mit Licht, Harmonie, Freundschaft, Liebe oder Gerechtigkeit verbunden werden, passen sehr schön.
- Alltagstauglichkeit + Ästhetik
Sprecht eure Lieblingsnamen laut aus – zusammen mit dem Nachnamen, in verschiedenen Situationen:
“Hier ist … aus der Kita.”
“Das ist unsere Tochter / unser Sohn …”
So merkt ihr schnell, ob sich der Name im Alltag rund anfühlt.
- Ein Name, der nicht nur für Babys süß ist
Waage-Kinder wirken oft charmant und reif. Ein Name, der sowohl zu einem Baby als auch zu einer erwachsenen Person passt, ist hier besonders stimmig.
Mädchennamen für Waage-Babys
Die folgenden Mädchennamen sind bewusst nicht zu ausgefallen gewählt: viele sind im Trend oder zeitlos, klingen weich und freundlich und passen damit gut zur harmonieliebenden Waage.
25 Mädchennamen für das Sternzeichen Waage
|Name
|Bedeutung / Assoziation*
|Warum passt er zur Waage?
|Lena
|oft mit “die Strahlende” verbunden
|Heller, unkomplizierter Name mit freundlicher Ausstrahlung.
|Mara
|vielschichtiger Name, weich im Klang
|Wirkt ruhig, warm und tief – passend zu sensiblen Waage-Kindern.
|Nina
|internationaler, sanfter Name
|Kurz, melodisch, sehr nahbar – perfekt für soziale, offene Kinder.
|Leila
|wird u. a. mit “Nacht” / “Dunkelheit” verbunden
|Klingt weich, geheimnisvoll und gleichzeitig sehr harmonisch.
|Liana
|erinnert an eine zarte Pflanze / Ranke
|Femininer, eleganter Name, der Leichtigkeit und Feinheit ausstrahlt.
|Ella
|moderner Klassiker, oft mit Licht/“die Strahlende”
|Kurz, zeitlos, sehr melodisch – ideal für kleine Diplomatinnen.
|Sophie
|“Weisheit”
|Passt zu Kindern mit Sinn für Gerechtigkeit und klarem Urteilsvermögen.
|Louna
|angelehnt an “Mond”
|Weicher Name mit einem Hauch Poesie – schön für träumerische Waagen.
|Lara
|moderner, fließender Name
|Klar und freundlich im Klang, ohne hart zu wirken.
|Isabella
|klassische, elegante Form von Isabel
|Wirkt romantisch, ästhetisch und ein bisschen königlich.
|Phillippa
|“Pferdefreundin”
|Vintage-chic, stark und dennoch sehr weiblich.
|Louisa
|Variante von Luise, “berühmte Kämpferin”
|Klingt weich, vermittelt aber innere Stärke und Standfestigkeit.
|Marlena
|Mischung aus Maria und Magdalena
|Warm, melodisch, leicht nostalgisch – ideal für feinfühlige Kinder.
|Pauline
|“die Kleine”
|Niedlicher, aber auch erwachsener Name – wächst gut mit.
|Lorena
|romantischer, moderner Name
|Wirkt weich, musikalisch und sehr ausgeglichen.
|Nelli
|Koseform von Cornelia o. ä.
|Verspielt, freundlich, ideal für herzliche Waage-Mädchen.
|Klara
|“die Helle, die Klare”
|Steht für Klarheit und Durchblick – typisch für gerechte Waagen.
|Tamina
|wird u. a. mit Stärke und Schutz verbunden
|Sanfter Klang mit kräftiger Bedeutung – schöner Mix für dieses Zeichen.
|Celia
|von Caelia/Cäcilia, wirkt “himmlisch”
|Luftig-leichter Name, passt zum Luftzeichen Waage.
|Jasmin
|Blütenname
|Zart, duftig, mit einer klaren, freundlichen Ausstrahlung.
|Serena
|“die Ruhige, Gelassene”
|Wie gemacht für Kinder, die Frieden und Harmonie lieben.
|Flora
|Göttin der Blumen
|Naturverbunden, ästhetisch – ideal für kleine Schöngeisterinnen.
|Eliana
|wird oft mit “mein Gott hat geantwortet” verbunden
|Heller, weicher Name mit spiritueller Tiefe.
|Alea
|moderner, kurzer Mädchenname
|Klingt leicht und frei, ohne verspielt zu sein.
|Henriette
|weibliche Form von Heinrich
|Klassisch, selbstbewusst, mit einem Hauch Vintage-Charme.
*Die Bedeutungen sind bewusst vereinfacht und als Inspiration für Eltern gedacht, nicht als strenge, wissenschaftliche Namensherleitung.
Jungennamen für Waage-Babys
Waage-Jungs sind oft freundlich, ausgleichend und kontaktfreudig. Die folgenden Jungennamen sind bewusst nicht zu “abgefahren”, sondern eher modern-klassisch, mit einem ausgewogenen, harmonischen Klang.
25 Jungennamen für das Sternzeichen Waage
|Name
|Bedeutung / Assoziation*
|Warum passt er zur Waage?
|Max
|Kurzform von Maximilian, “der Größte”
|Einfach, stark, vertraut – wirkt klar und sympathisch.
|Maximilian
|voller Name zu Max
|Edler, klassischer Name mit viel Würde – passt zur Waage-Ästhetik.
|Johannes
|klassische Form von Johann/Jonas
|Traditionsreich, ruhig, strahlt Verlässlichkeit aus.
|Nicolas
|Variante von Nikolaus, “Sieger des Volkes”
|International, harmonischer Klang, wirkt freundlich und sozial.
|Tobias
|“Gott ist gut”
|Weicher, seriöser Name, gut für faire und herzliche Kinder.
|Alexander
|“Beschützer, Verteidiger”
|Stark und doch vertraut – gut für Kids mit Sinn für Gerechtigkeit.
|Vincent
|“der Siegende”
|Beliebter, leicht künstlerisch wirkender Name – passt zur Waage-Venus.
|Joshua
|“Gott hilft”
|Sanfter Klang, viel Wärme – ideal für empathische Waage-Jungs.
|Luis
|Form von Ludwig, “berühmter Kämpfer”
|Trendiger, aber nicht ausgefallener Name, weich und modern.
|Maurice
|französisch geprägter Name
|Klingt kultiviert, ruhig und ein bisschen elegant.
|Pascal
|mit Ostern/“Passah” verbunden
|Freundlicher, moderner Name mit weichem Rhythmus.
|Arne
|nordischer, bodenständiger Name
|Kurz, geerdet, wirkt ruhig und ausgeglichen.
|Bastian
|Kurzform von Sebastian
|Locker, sympathisch, nicht zu streng – perfekt für soziale Kinder.
|Jonathan
|“Gott hat gegeben”
|Weicher, herzlicher Name – ideal für sensible, faire Charaktere.
|Matthis
|Variante von Matthias
|Klassisch, aber moderner im Klang – wirkt ausgeglichen und freundlich.
|Keno
|norddeutscher/friesischer Name
|Kurz, modern, leicht – passt zum Luftzeichen Waage.
|Leopold
|“mutiges Volk”, altdeutscher Name
|Vintage-Liebling, wirkt edel und ruhig zugleich.
|Felian
|modernes Pendant zu Felix
|Sanft, positiv, ohne zu verspielt zu sein – schön für Optimisten.
|Silvan
|von “Wald”/Silva abgeleitet
|Naturverbunden, ruhig, passend zu sensiblen, feinfühligen Kindern.
|Taron
|moderner, seltener Name
|Markanter Klang, ohne zu schroff zu sein – gut für charakterstarke Waagen.
|Tillmann
|längere Form von Till
|Vertraut, bodenständig, mit einem leichten Retro-Flair.
|Malik
|arabisch “König, Herrscher”
|Kurz, kraftvoll, aber weich – ideal für kleine Gerechtigkeitskämpfer.
|Eliano
|moderner, melodischer Name
|Klingt weich, musikalisch und sehr harmonisch.
|Carlo
|italienische Form von Karl
|Warm, südländisch, wirkt offen und entspannt.
|Miro
|erinnert an den Künstler Miró
|Kreativer, kurzer Name – perfekt für ästhetische, fantasievolle Waagen.
*Auch hier sind die Bedeutungen vereinfacht und sollen vor allem ein Gefühl für den Namen vermitteln.
Wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigt
Gerade, wenn ihr viele schöne Namen findet (typisch Waage! 😉), kann die Entscheidung zur Herausforderung werden. Ein paar Dinge helfen, den Prozess stressfreier zu machen:
- Lieblingsnamen getrennt sammeln
Jede*r von euch macht zunächst eine eigene Liste. Danach schaut ihr gemeinsam, wo ihr euch trefft – oft entsteht so automatisch eine gemeinsame Topliste.
- Namen “probehören”
Sprecht eure Favoriten laut aus, in verschiedenen Situationen:
“Hier spricht … aus der Schule.”
“Wir melden unsere Tochter / unseren Sohn … an.”
So merkt ihr, ob der Name wirklich rund wirkt.
- Kurzformen und Spitznamen mitdenken
Welche Kosenamen ergeben sich daraus? Könnt ihr euch vorstellen, euer Kind so zu rufen?
- Nicht alles an einem Abend entscheiden wollen
Lasst die Namen ein paar Tage “mitlaufen”. Oft merkt man dann, welche Kandidaten von ganz allein nach hinten rutschen – und welche bleiben.
- Euer Gefühl ist am Ende entscheidend
Wenn ihr einen Namen aussprecht und innerlich sofort lächelt, ist das meist ein sehr gutes Zeichen – ganz unabhängig davon, was gerade in den Charts steht.
FAQ – Vornamen für das Sternzeichen Waage
