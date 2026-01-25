Kostenlose Masters of the Universe Ausmalbilder: Von He-Man bis Skeletor (MOTU)

Eternia ruft! 🗡️✨ In diesem Beitrag findest du eine bunte Sammlung an Masters of the Universe-Ausmalbildern, die sich ganz bewusst an den Original-Actionfiguren der 80er Jahre orientieren – so, wie viele von uns He-Man, Skeletor & Co. damals kennengelernt haben.

Besonders spannend: Wie werden diese Kult-Charaktere im neuen Kinofilm aussehen, der im Sommer 2026 erscheint ? Wer schafft es überhaupt ins Abenteuer – und wie modern (oder vielleicht auch überraschend klassisch) wird das Design der Figuren ausfallen? Unsere Sammlung ist zwar nicht komplett, aber die wichtigsten Helden und Schurken sind dabei – und zusätzlich auch einige weniger bekannte Figuren, die echte Fans sofort feiern werden.

Jetzt schaut euch gerne hier um – und schnappt euch euer erstes He-Man Ausmalbild. Natürlich wie immer völlig kostenlos, als direkten sicheren Download, zum Ausdrucken und Loslegen.

Los geht’s auf der nächsten Seite!

He-Man (gut) Herunterladen He-Man ist der mächtigste Held Eternias und verwandelt sich mit dem Schwert der Macht aus Prinz Adam in einen nahezu unbesiegbaren Krieger. Er besitzt übermenschliche Stärke, Mut und kämpft für das Gute gegen Skeletor und seine Schergen. Seine größte Besonderheit: Hinter der Heldengestalt steckt ein ganz normaler Prinz – der seine wahre Identität geheim hält.

Prinz Adam (gut) Herunterladen Prinz Adam ist der Thronfolger von Eternia – und niemand ahnt, dass er sich mit dem Schwert der Macht in He-Man verwandeln kann. Er wirkt oft sorglos und verspielt, ist aber im entscheidenden Moment mutig und verantwortungsbewusst. Das Besondere an ihm: Er trägt das Geheimnis um He-Man ganz alleine – und schützt damit Familie und Freunde.

Skeletor (böse) Herunterladen Skeletor ist der Erzfeind von He-Man und einer der mächtigsten Hexenmeister Eternias. Er beherrscht dunkle Magie, schmiedet ständig neue Intrigen und will unbedingt Castle Grayskull erobern, um ultimative Macht zu erlangen. Seine Besonderheit: Der Totenschädel-Kopf und sein bissiger Spott machen ihn zum legendären Schurken mit Kultstatus.

Hordak (böse) Herunterladen Hordak ist der grausame Anführer der Evil Horde und einer der gefährlichsten Gegenspieler im MOTU-Universum. Er setzt auf brutale Eroberung, Hightech-Waffen und dunkle Wissenschaft – oft unterstützt von seinen Horde-Soldaten und fiesen Erfindungen. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein kalter Kriegsherr aus einer anderen Welt und ist sogar Skeletor „eine Nummer zu groß“.

Tung Lashor (böse) Herunterladen Tung Lashor ist ein reptilienartiger Kämpfer aus den Schlangenmenschen-Reihen und bekannt für seinen extrem langen, blitzschnellen Hals, mit dem er Gegner packen oder überraschen kann. Er ist stark, zäh und fühlt sich in Sümpfen und dunklen Gegenden besonders wohl. Seine Besonderheit: Er sieht aus wie ein lebender Monster-Hybrid aus Schlange und Echse – und ist genauso unangenehm im Kampf, wie er aussieht.

Tri-Klops (böse) Herunterladen Tri-Klops ist einer von Skeletors gefährlichsten Kriegern und berüchtigt für sein rotierendes Visier mit drei unterschiedlichen Augen. Damit kann er Gegner ausspähen, Ziele anvisieren und sogar durch Tricks und Tarnungen hindurchsehen. Seine Besonderheit: Er ist weniger Muskelprotz, sondern eher der „Hightech-Späher“ der Bösewichte – und immer wachsam.

Trap Jaw (böse) Herunterladen Trap Jaw ist Skeletors furchteinflößender Schläger mit dem riesigen Metallkiefer und einem mechanischen Arm, an dem er verschiedene Waffen montieren kann. Er ist extrem stark, aggressiv und liebt den direkten Kampf. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein Cyborg-Monster – halb Krieger, halb Kampfmaschine – und macht schon beim Zubeißen Eindruck.

Teela (gut) Herunterladen Teela ist die Captain der königlichen Wache und eine der stärksten Kämpferinnen auf Eternia. Sie ist mutig, clever und meisterhaft im Umgang mit Speer, Schild und Schwert – und lässt sich von niemandem einschüchtern. Ihre Besonderheit: Sie steht Prinz Adam und He-Man unglaublich nahe, ohne zu ahnen, dass beide ein und dieselbe Person sind.

Sy-Klone (gut) Herunterladen Sy-Klone ist ein heldenhafter Krieger, der die Macht der Wirbelstürme beherrscht und sich blitzschnell wie ein Tornado drehen kann. Dadurch wird er im Kampf extrem schwer zu treffen und kann Gegner wegschleudern oder entwaffnen. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein ruhiger, disziplinierter „Naturkämpfer“ – aber wenn er loslegt, wird’s richtig stürmisch.

Stinkor (böse) Herunterladen Stinkor ist ein fieser Schurke aus Skeletors Reihen – und seine stärkste Waffe ist sein unerträglicher Gestank. Der kann Gegner ablenken, schwächen und ganze Räume unbewohnbar machen. Seine Besonderheit: Er ist nicht der klügste Bösewicht, aber wenn er auftaucht, will wirklich niemand in seiner Nähe bleiben.

Stratos (gut) Herunterladen Stratos ist der geflügelte Anführer der Vogelmenschen von Avion und ein treuer Verbündeter von He-Man. Er kann fliegen, ist schnell und wendig und perfekt für Angriffe aus der Luft oder waghalsige Rettungsaktionen. Seine Besonderheit: Er verbindet Königswürde mit Actionheld – und wirkt wie Eternias „Superman mit Flügeln“.

Spikor (böse) Herunterladen Spikor gehört zu Skeletors übelsten Handlangern und ist ein stacheliger Kämpfer, der Gegner mit seinen Dornen und Waffenarmen unter Druck setzt. Er ist robust, gefährlich im Nahkampf und liebt es, andere einzuschüchtern. Seine Besonderheit: Er sieht aus wie eine lebende Waffe – überall Spitzen, überall Gefahr.

Sorceress (gut) Herunterladen Die Sorceress ist die geheimnisvolle Hüterin von Castle Grayskull und eine der wichtigsten Beschützerinnen der magischen Macht Eternias. Sie beherrscht starke Zauber, kann Visionen haben und oft sogar in Tiergestalten erscheinen – besonders als Falke. Ihre Besonderheit: Sie wirkt ruhig und weise, ist aber im Hintergrund eine der mächtigsten Figuren im ganzen Universum.

Saurod (böse) Herunterladen Saurod ist ein reptilienartiger Krieger aus den Reihen der Evil Horde und ein ziemlich skrupelloser Handlanger. Er setzt im Kampf vor allem auf rohe Gewalt und seine Waffen – je nach Version auch mit feurigen/energetischen Attacken, die ordentlich Eindruck machen. Seine Besonderheit: Mit seinem Echsen-Look wirkt er wie ein echter Monster-Söldner, der eher einschüchtert als groß redet.

Rokkon (gut) Herunterladen Rokkon ist ein tapferer Held und ein Meister der Verwandlung – er kann seinen Körper in eine steinharte Felsform wechseln. In dieser Gestalt wird er extrem widerstandsfähig und perfekt, um Angriffe abzuwehren oder Gegner wegzudrücken. Seine Besonderheit: Er sieht aus wie ein lebender Felsbrocken – ruhig, stark und kaum zu stoppen.

Roboto (gut) Herunterladen Roboto ist ein edler Roboter-Krieger und kämpft auf der Seite von He-Man gegen das Böse. Er besitzt enorme Stärke, eine eingebaute Laser-Waffe und eine außergewöhnlich logische, „saubere“ Kampfstrategie. Seine Besonderheit: Trotz seiner Metallhülle hat er so etwas wie Ehre und Herz – und wirkt wie Eternias freundlicher Hightech-Ritter.

Rio Blast (gut) Herunterladen Rio Blast ist ein knallharter Revolverheld aus dem MOTU-Universum, der mit versteckten Waffen und blitzschnellen Schüssen für Gerechtigkeit kämpft. Er ist mutig, schlagfertig und lässt sich von Skeletors Schergen nicht einschüchtern. Seine Besonderheit: Sein Körper ist voll mit „Überraschungs-Gadgets“ – wie ein Westernheld im Sci-Fi-Style.

Ram-Man (gut) Herunterladen Ram-Man ist ein superstarker Held, der am liebsten mit dem Kopf durch die Wand geht – im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Spezialität sind seine Rammbock-Angriffe, mit denen er Türen, Mauern oder Gegner einfach umhaut. Seine Besonderheit: Er ist nicht immer der cleverste, aber wenn es kracht, dann richtig!

Orko (gut) Herunterladen Orko ist ein kleiner Zauberer aus Trollan, der auf Eternia schnell zum liebenswerten Chaos-Stifter wurde. Er kann Magie wirken, doch seine Zauber gehen oft schief – was trotzdem manchmal genau das Richtige im entscheidenden Moment ist. Seine Besonderheit: Hinter den lustigen Pannen steckt ein treues Herz und echter Mut.

Ninjor (böse) Herunterladen Ninjor ist ein mysteriöser Ninja-Krieger und einer der lautlosesten Schurken im Masters-Universum. Er ist ein Meister der Tarnung, kämpft mit Schwert und Wurfwaffen und schlägt blitzschnell aus dem Schatten zu. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein reiner „Stealth-Killer“ – und taucht meist erst auf, wenn es schon zu spät ist.

Multi-Bot (gut) Herunterladen Multi-Bot ist ein wandelbarer Roboter-Held, der aus mehreren Modulen besteht und sich je nach Situation umbauen kann. Dadurch kann er unterschiedliche Waffen und Funktionen nutzen – perfekt für taktische Einsätze gegen Skeletors Truppen. Seine Besonderheit: Er ist wie ein lebendes Baukastensystem und kann im Kampf immer wieder überraschend anders auftreten.

Moss Man (gut) Herunterladen Moss Man ist ein naturverbundener Held und ein Verbündeter von He-Man, der aussieht wie ein lebender Mooswald. Er besitzt große Stärke und kann sich durch seine grüne, pflanzenartige Tarnung perfekt verstecken. Seine Besonderheit: Er verbindet Muskelkraft mit „Waldmagie“ – und wirkt, als wäre er direkt aus einem geheimen Dschungeltempel gekommen.

Mosquitor (böse) Herunterladen Mosquitor ist ein fieser, insektenartiger Cyborg aus den Reihen der Evil Horde – und ein echter Albtraum für alle Helden. Er kann Gegner mit seinem „Rüssel“ aussaugen und ihnen so Kraft (oder Blut) entziehen, während er selbst davon stärker wird. Seine Besonderheit: Der gläserne Brustkorb mit dem roten „Blut-Tank“ macht ihn optisch zu einem der unheimlichsten Horde-Schurken überhaupt.

Mer-Man (böse) Herunterladen Mer-Man ist der Herrscher der Unterwasserwelt und ein gefährlicher Verbündeter von Skeletor. Er kann Meereskreaturen kontrollieren, unter Wasser blitzschnell kämpfen und ist an Land trotzdem stark genug, um Chaos zu stiften. Seine Besonderheit: Er bringt die Bedrohung aus den Tiefen ins MOTU-Universum – glitschig, stolz und ziemlich nachtragend.

Mekaneck (gut) Herunterladen Mekaneck ist ein erfahrener Kämpfer auf der Seite von He-Man – und sein Markenzeichen ist sein ausfahrbarer Hals. Damit kann er über Mauern und Hindernisse schauen, Feinde ausspähen oder überraschend zuschlagen. Seine Besonderheit: Er ist Eternias „Späher mit Teleskop-Hals“ – etwas verrückt, aber extrem nützlich.

Mantenna (böse) Herunterladen Mantenna ist ein fieser Späher der Evil Horde und bekannt für seine ausfahrbaren Glubschaugen, mit denen er alles im Blick behält. Er kann Gegner ausspionieren, überraschend angreifen und nervt die Helden mit seiner hinterhältigen Art. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein krabbeliges Insektenmonster – und ist perfekt dafür gemacht, aus dem Hinterhalt Ärger zu machen.e schon im Bett ist.

Leech (böse) Herunterladen Leech ist ein schleimiger, fieser Kämpfer der Evil Horde und ein echter Spezialist für heimtückische Angriffe. Er kann sich mit seinen Saugnäpfen an Wänden festhalten und Gegner packen – manchmal wird ihm auch die Fähigkeit zugeschrieben, Energie oder Kraft zu entziehen. Seine Besonderheit: Er ist wie ein lebender Blutegel – glitschig, zäh und unangenehm nah am Gegner.

Kobra Khan (böse) Herunterladen Kobra Khan ist ein listiger Schlangenkrieger aus Skeletors Reihen und ein Meister der Täuschung. Er kann giftige Nebel oder lähmenden Atem versprühen und ist besonders gefährlich, wenn er aus dem Hinterhalt zuschlägt. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein finsterer Spion – halb Diplomatintrigant, halb Kampfmonster.

King Randor (gut) Herunterladen King Randor ist der König von Eternia und der Vater von Prinz Adam – ein weiser Herrscher und erfahrener Krieger. Er führt sein Volk mit Mut und Verantwortung und verteidigt das Königreich gegen Skeletor und andere Bedrohungen. Seine Besonderheit: Er vereint königliche Autorität mit echter Kämpferstärke – ein König, der notfalls selbst zum Schwert greift.

King Hiss (böse) Herunterladen King Hiss ist der Anführer der Schlangenmenschen und ein uralter, gnadenloser Herrscher, der Eternia unterwerfen will. Er ist extrem gerissen, gefährlich im Kampf und kann sich in eine riesige Schlangen-Kreatur verwandeln, um Gegner zu überwältigen. Seine Besonderheit: Hinter der „menschlichen“ Fassade steckt ein echtes Albtraum-Monster – und genau das macht ihn so bedrohlich.

Jitsu (böse) Herunterladen Jitsu ist ein kampferprobter Schurke aus Skeletors Reihen und ein Meister der Nahkampfkunst. Mit seiner goldenen Rüstung und der auffälligen Hand, die wie eine Waffe wirkt, teilt er harte Schläge aus und tritt äußerst selbstbewusst auf. Seine Besonderheit: Er ist weniger Magie-Schurke, sondern eher Skeletors „Martial-Arts-Killer“ – stolz, gefährlich und immer bereit zum Duell.

Horde Trooper (böse) Herunterladen Die Horde Trooper sind die robotischen Fußsoldaten von Hordak und bilden die Masse der Evil Horde. Sie sind nicht besonders individuell, aber in großen Gruppen gefährlich, weil sie gnadenlos und ohne Angst angreifen. Ihre Besonderheit: Sie wirken wie eine endlose Armee – perfekt, um ganze Städte zu überrollen und die Helden in die Zange zu nehmen.

Gwildor (gut) Herunterladen Gwildor ist ein erfinderischer kleiner Abenteurer und gehört zu den Koskiern – bekannt aus dem klassischen Realfilm. Er ist clever, neugierig und bastelt gerne an Technik und verrückten Geräten, die den Helden helfen können. Seine Besonderheit: Er ist kein typischer Muskelheld, sondern eher der schräge, geniale Sidekick mit großem Herz.

Grizzlor (böse) Herunterladen Grizzlor ist ein haariger, brutaler Krieger der Evil Horde und einer von Hordaks fiesesten Schlägern. Er ist superstark, widerstandsfähig und setzt im Kampf auf pure Gewalt – wie ein wütender Monster-Berserker. Seine Besonderheit: Mit seinem wilden Fell-Look wirkt er wie ein lebender Albtraum aus dem Dschungel.

Fisto (gut) Herunterladen Fisto ist ein mächtiger Held und Verbündeter von He-Man, bekannt für seine riesige, gepanzerte Faust. Mit dieser „Super-Faust“ schlägt er sich durch Hindernisse und Gegner und ist im Nahkampf kaum aufzuhalten. Seine Besonderheit: Er wirkt wie der freundliche Haudrauf – rau, stark, aber mit einem guten Herzen.

Extendar (gut) Herunterladen Extendar ist ein heroischer Krieger, der seinen Körper auf übermenschliche Größe ausdehnen kann. Dadurch wird er stärker, kann weiter schlagen und selbst große Gegner in Schach halten. Seine Besonderheit: Er ist quasi ein „Riese auf Knopfdruck“ – und im Kampf ein echter Gamechanger.

Evil-Lyn (böse) Herunterladen Evil-Lyn ist Skeletors mächtige Hexe und eine der gefährlichsten Magierinnen auf Eternia. Sie beherrscht dunkle Zauber, Illusionen und Energiebälle – und ist dabei oft klüger und berechnender als viele andere Schurken. Ihre Besonderheit: Sie ist keine blinde Handlangerin, sondern verfolgt häufig ihre eigenen Pläne und spielt ein doppeltes Spiel.

Clawful (böse) Herunterladen Clawful ist ein krabbenartiger Schurke aus Skeletors Truppe und setzt vor allem auf rohe Kraft. Seine riesige Greifklaue kann Gegner packen, schleudern oder Waffen zerquetschen. Seine Besonderheit: Er wirkt wie ein Panzer aus der Tiefsee – langsam, aber wenn er zuschlägt, tut’s richtig weh.

Buzz-Off (gut) Buzz-Off ist der mutige Anführer der Andreeniden, den Bienenmenschen von Eternia, und ein treuer Verbündeter von He-Man. Er kann fliegen, ist im Kampf überraschend stark und nutzt seine Schnelligkeit für Luftangriffe. Seine Besonderheit: Er bringt Humor und Teamgeist mit – und sieht dabei aus wie eine Mischung aus Ritter und Riesenbiene.

Blade (böse) Herunterladen Blade ist ein gnadenloser Söldner und einer von Skeletors gefährlichsten Kämpfern – vor allem bekannt aus dem Realfilm von 1987. Er ist ein extrem guter Schwertkämpfer, trägt meist gleich mehrere Klingen und liebt den direkten Zweikampf. Seine Besonderheit: Mit seinem markanten Look (inkl. „Tech“-Augenklappe) wirkt er wie ein finsterer Profi-Killer, der He-Man am liebsten persönlich erledigen will.

Beast Man (böse) Herunterladen Beast Man ist Skeletors wildes Kraftpaket und ein Experte für alles, was kreucht und fleucht. Er kann Tiere und Monster kontrollieren und setzt im Kampf auf rohe Stärke und Aggressivität. Seine Besonderheit: Er ist halb Mensch, halb Bestie – und genau so unberechenbar wie ein Raubtier.

Battle Cat (gut) Herunterladen Battle Cat ist He-Mans treuer Gefährte und sein furchtloser Reittiger im Kampf gegen das Böse. Er ist unglaublich stark, schnell und mit seiner Rüstung bestens geschützt – und er stürzt sich ohne Zögern in jede Schlacht. Seine Besonderheit: Als Cringer wirkt er ängstlich, aber sobald er zu Battle Cat wird, zeigt er seinen echten Heldenmut.

He-Man auf Battlecat (doppelt gut) Herunterladen Zusammen sind He-Man und Battle Cat ein nahezu unschlagbares Team: pure Stärke, Tempo und Mut in einem einzigen Angriff. Während He-Man mit Kraft und Schwert kämpft, bringt Battle Cat Schnelligkeit, Instinkt und eine ordentliche Portion „Raubtierpower“ ins Gefecht. Ihre Besonderheit: Als eingespieltes Gespann überrollen sie Skeletors Truppen oft schon, bevor die überhaupt reagieren können.

Modulok (böse) Herunterladen Modulok ist ein wandelbares Monster aus der Evil Horde, das seinen Körper aus verschiedenen Teilen immer wieder neu zusammensetzen kann. So entsteht je nach Situation eine andere Kampfgestalt – mal stärker, mal schneller, mal mit extra Armen oder Klauen. Seine Besonderheit: Er ist wie ein lebender Albtraum-Baukasten und im Kampf kaum vorhersehbar.

Man-At-Arms (gut) Herunterladen Man-At-Arms ist der oberste Waffenmeister des Königreichs und einer von He-Mans wichtigsten Verbündeten. Er ist ein genialer Erfinder, baut Hightech-Waffen und Fahrzeuge und ist selbst ein extrem erfahrener Kämpfer. Seine Besonderheit: Er vereint Köpfchen und Muskelkraft – und ist für viele Helden so etwas wie Mentor und taktisches Mastermind.

