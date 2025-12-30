Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Jungfrau

Dein Baby wird im Sternzeichen Jungfrau geboren (23. August bis 22. September) und du suchst einen Vornamen, der zu seiner ruhigen, zuverlässigen Art passt? Jungfrau-Kinder gelten als aufmerksam, ordentlich und erstaunlich verantwortungsbewusst – oft schon viel früher, als man es ihrem Alter zutrauen würde.
In diesem Beitrag findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, deren Bedeutung und Klang gut zur Jungfrau passen. Außerdem bekommst du Ideen, wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigen könnt, und Antworten auf häufige Fragen rund um Babynamen für Jungfrau-Babys.
Sternzeichen Jungfrau: So sind Jungfrau-Kinder
Die Jungfrau gehört zum Element Erde. Dieses Element steht für Stabilität, Alltagstauglichkeit und ein gutes Gespür dafür, was praktisch ist. Jungfrau-Kindern sagt man nach, dass sie sehr aufmerksam, ordentlich und detailverliebt sind.
Typisch für Kinder mit Sternzeichen Jungfrau:
- Sie lieben klare Abläufe und Routinen – das gibt ihnen Sicherheit.
- Jungfrau-Kinder schauen ganz genau hin, sind beobachtend und analytisch.
- Sie übernehmen gern Verantwortung, möchten Dinge richtig machen und anderen helfen.
- Viele wirken nach außen eher ruhig oder zurückhaltend, haben innerlich aber eine große Gefühls- und Gedankenwelt.
Ein Vorname, der gut zur Jungfrau passt, darf also gern klassisch, geerdet und klar klingen – weniger “laut”, mehr vertrauenswürdig und beständig.
Wie ihr Vornamen passend zur Jungfrau auswählen könnt
Natürlich müsst ihr euch bei der Namenswahl nicht strikt am Sternzeichen orientieren. Aber die Jungfrau kann euch eine schöne Orientierung geben, wenn ihr euch noch durch Namenslisten scrollt.
Worauf ihr achten könnt:
- Zeitlose, klassische Namen
Jungfrau-Kinder wirken oft ein bisschen reifer – vielen Eltern gefallen darum Vornamen, die auch an einer erwachsenen Person gut klingen und nicht nach kurzer Modewelle wirken.
- Bedeutungen mit Bodenhaftung
Namen, die mit Fleiß, Schutz, Weisheit, Ordnung, Zuverlässigkeit oder Erdverbundenheit verknüpft sind, passen sehr gut zur Jungfrau-Energie.
- Klarer, ruhiger Klang
Namen müssen nicht spektakulär sein. Gerade bei Jungfrau-Kindern passen oft Vornamen, die warm, klar und unaufgeregt klingen.
- Alltagstest nicht vergessen
Sprecht eure Favoriten laut aus:
- mit Nachnamen
- in Alltagssituationen („XY, kommst du bitte?“)
- in ernsteren Momenten („Hier spricht XY …“)
So spürt ihr schnell, ob der Name für euch funktioniert.
Mädchennamen für Jungfrau-Babys
Hier findest du 25 Mädchennamen, die eher klassisch, schön klingend und nicht zu ausgefallen sind – passend zur stillen Stärke und Zuverlässigkeit der Jungfrau.
25 Mädchennamen für das Sternzeichen Jungfrau
|Name
|Bedeutung / Assoziation*
|Warum passt er zur Jungfrau?
|Katharina
|klassischer Name, „rein“ (Interpretation)
|Seriös und zeitlos – passt gut zu pflichtbewussten Jungfrau-Kindern.
|Magdalena
|biblischer Name mit Tiefe
|Klingt warm und reif, wie gemacht für nachdenkliche Kinder.
|Victoria
|„Siegerin“
|Steht für Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit.
|Elisabeth
|biblischer Klassiker
|Wirkt zuverlässig, würdevoll und bodenständig.
|Charlotte
|klassischer, sehr beliebter Mädchenname
|Elegant, aber geerdet – passt zur strukturierten Jungfrau-Energie.
|Annelie
|sanfte, verspielte Form von Anna
|Klassisch, aber zart – ideal für sensible, aufmerksame Kinder.
|Miriam
|biblischer Name, weicher Klang
|Ruhig, reflektiert und gleichzeitig stark.
|Cornelia
|traditioneller Name mit ruhigem Klang
|Seriös und freundlich, ideal für ordnungsliebende Jungfrauen.
|Veronika
|klassischer deutscher Mädchenname
|Wirkt verlässlich und zugewandt, mit leichtem Retro-Charme.
|Antonia
|„die Unschätzbare“
|Kraftvoll, aber nicht laut – gut für stille Kämpferinnen.
|Rosa
|Blütenname
|Zart und klassisch – ein leiser, liebevoller Name.
|Rosalie
|romantische Form von Rosa
|Klingt weich, fein und sehr harmonisch.
|Cecilia
|melodischer, klassischer Mädchenname
|Wirkt kultiviert und sensibel – passend zu detailverliebten Kindern.
|Martha
|biblischer Name
|Bodenständig, ruhig und beständig – typisch Erdzeichen.
|Josephine
|klassische Form mit vielen Kosenamen
|Vielseitig und freundlich, gut für sorgfältige, hilfsbereite Kinder.
|Agnes
|sehr alter, heute wiederentdeckter Name
|Strahlt Ruhe, Ernsthaftigkeit und Integrität aus.
|Theresia
|Variante von Theresa
|Wirkt traditionell und klar – ideal für pflichtbewusste Jungfrauen.
|Carolin
|moderne, weiche Form von Caroline
|Klingt freundlich, strukturiert und ausgeglichen.
|Bianca
|„die Weiße, Helle“
|Sanfter, klangvoller Name mit klarer Ausstrahlung.
|Svea
|skandinavischer Name
|Kurz, ruhig und geerdet – passt gut zu stillen Beobachterinnen.
|Simone
|klassische Form, früher häufig
|Wirkt reif, nachdenklich und zuverlässig.
|Martina
|weibliche Form von Martin
|Bodenständig, loyal – ein Name mit viel Alltagsnähe.
|Sabine
|klassischer Name aus früheren Generationen
|Ruhig, sachlich, strahlt Beständigkeit aus.
|Anja
|vertrauter, weicher Name
|Nahbar, freundlich – ideal für empathische Jungfrau-Mädchen.
|Kerstin
|nordische Form von Christina
|Klar, strukturiert, mit einem ruhigen Klang.
*Die Bedeutungen sind bewusst vereinfacht und sollen vor allem als Inspiration für Eltern dienen, nicht als strenge, wissenschaftliche Herleitung.
Jungennamen für Jungfrau-Babys
Auch bei den Jungennamen passen eher klassische, unaufgeregte Vornamen sehr gut zur Jungfrau – Namen, die man sich später auch gut im beruflichen Alltag vorstellen kann.
25 Jungennamen für das Sternzeichen Jungfrau
|Name
|Bedeutung / Assoziation*
|Warum passt er zur Jungfrau?
|Leon
|“Löwe”
|Moderner Klassiker: wirkt stark, aber nicht laut – passt zu stiller Stärke.
|Julian
|vom römischen Geschlecht der Julier
|Weicher, seriöser Klang, wirkt reflektiert und ordentlich.
|Lukas
|wird oft mit “Licht” verbunden
|Heller, klarer Name – passt zu Kindern mit Blick fürs Detail.
|Noah
|wird mit Ruhe und Trost assoziiert
|Sanfter, ruhiger Name, ideal für sensible, besonnene Kinder.
|Elias
|biblischer Klassiker
|Weich, nachdenklich, wirkt ruhig und verantwortungsbewusst.
|Jakob
|biblischer Name mit langer Tradition
|Zeitlos und bodenständig – gut für verlässliche Erdzeichen.
|Jonas
|ebenfalls biblisch, sehr vertraut
|Freundlicher, unaufgeregter Name, wirkt gewissenhaft und empathisch.
|Adrian
|moderner Klassiker, oft mit Meer/Wasser verbunden
|Weich, aber erwachsen – gut für analytische, tiefe Persönlichkeiten.
|David
|biblischer Name
|Strahlt Loyalität und Hilfsbereitschaft aus – typisch Jungfrau.
|Samuel
|biblisch, weicher Klang
|Wirkt feinfühlig und verantwortungsvoll, ohne schwer zu sein.
|Paul
|“der Kleine”
|Schlicht, klar, zeitlos – ein Name, der immer seriös wirkt.
|Emil
|heute wieder sehr beliebt
|Sanft, sorgfältig klingender Name – perfekt für detailverliebte Kinder.
|Linus
|moderner Jungenname mit hellem Klang
|Leicht und freundlich, wirkt aufmerksam und wach.
|Moritz
|vertrauter, moderner Klassiker
|Bodenständig, humorvoll, aber nicht flapsig – guter Mix für Jungfrauen.
|Niklas
|Variante von Nikolaus
|Modern, freundlich, wirkt zuverlässig und strukturiert.
|Henrik
|Form von Heinrich
|Klassische Wurzeln, aber deutlich frischer als “Heinrich”.
|Felix
|“der Glückliche”
|Positiver Name, der trotzdem seriös und geerdet bleibt.
|Simon
|“er hat gehört” / “der Hörende”
|Passt super zu aufmerksam zuhörenden, analytischen Kindern.
|Oskar
|alter Name mit modernem Comeback
|Stark, aber nicht übertrieben – wirkt bodenständig und klar.
|Theo
|Kurzform von Theodor
|Kurz, klassisch, gerade sehr im Trend – seriös, aber kinderfreundlich.
|Vincent
|“der Siegende”
|Klingt kultiviert und ruhig, mit einem Hauch Kunst & Ästhetik.
|Johann
|traditionelle Form, heute wieder moderner
|Seriös und verlässlich, mit viel Geschichte – gut für Erdzeichen.
|Martin
|verbreiteter, ruhiger Name
|Wirkt sachlich, hilfsbereit und verantwortungsvoll.
|Erik
|nordischer, klarer Jungenname
|Kurz, geradlinig, wirkt kontrolliert und standfest.
|Leonard
|“starker Löwe”
|Elegant, etwas formeller, ideal für ruhige Kinder mit innerer Stärke.
*Bedeutungen leicht vereinfacht, eher als Gefühl/Orientierung gedacht.
Wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigen könnt
Gerade bei eher klassischen Namen gibt es oft viele, die “ganz okay” sind – und ein paar wenige, die sich wirklich richtig anfühlen. Damit ihr eine gute Auswahl findet:
- Macht aus „alle Namen“ eine Topliste
Schreibt zunächst alles auf, was euch gefällt. Danach sortiert ihr gemeinsam auf eine Top 5 oder Top 3 herunter.
- Nehmt euch ein paar Tage Zeit
Lasst eure Favoriten-Liste einfach nebenher laufen. Oft merkt man nach ein paar Tagen, welche Namen innerlich leiser werden – und welche bleiben.
- Testet den Namen im Alltag
Stell dir vor, du rufst den Namen auf dem Spielplatz, unterschreibst eine Entschuldigung für die Schule oder liest ihn auf einem Klingelschild. Fühlt sich das stimmig an?
- Spitznamen nicht vergessen
Überlegt, welche Koseformen sich fast automatisch ergeben – und ob ihr diese mögt.
- Vertraut eurem Bauchgefühl
Auch wenn Jungfrau-Energie sehr analytisch ist: Am Ende darf der Name sich einfach gut anfühlen. Wenn ihr beide bei einem Namen innerlich “ja” spürt, ist das meist mehr wert als jede Trendliste.
FAQ – Babynamen für das Sternzeichen Jungfrau:
