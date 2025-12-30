Einfach passend!

Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Jungfrau

Bild: © 1-2-family.de

Dein Baby wird im Sternzeichen Jungfrau geboren (23. August bis 22. September) und du suchst einen Vornamen, der zu seiner ruhigen, zuverlässigen Art passt? Jungfrau-Kinder gelten als aufmerksam, ordentlich und erstaunlich verantwortungsbewusst – oft schon viel früher, als man es ihrem Alter zutrauen würde.

In diesem Beitrag findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, deren Bedeutung und Klang gut zur Jungfrau passen. Außerdem bekommst du Ideen, wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigen könnt, und Antworten auf häufige Fragen rund um Babynamen für Jungfrau-Babys.

Sternzeichen Jungfrau: So sind Jungfrau-Kinder

Die Jungfrau gehört zum Element Erde. Dieses Element steht für Stabilität, Alltagstauglichkeit und ein gutes Gespür dafür, was praktisch ist. Jungfrau-Kindern sagt man nach, dass sie sehr aufmerksam, ordentlich und detailverliebt sind.

Typisch für Kinder mit Sternzeichen Jungfrau:

  • Sie lieben klare Abläufe und Routinen – das gibt ihnen Sicherheit.
  • Jungfrau-Kinder schauen ganz genau hin, sind beobachtend und analytisch.
  • Sie übernehmen gern Verantwortung, möchten Dinge richtig machen und anderen helfen.
  • Viele wirken nach außen eher ruhig oder zurückhaltend, haben innerlich aber eine große Gefühls- und Gedankenwelt.

Ein Vorname, der gut zur Jungfrau passt, darf also gern klassisch, geerdet und klar klingen – weniger “laut”, mehr vertrauenswürdig und beständig.

LESETIPPS: Wenn du mehr über die ganz typischen Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau erfahren möchtest, dann lies dich gerne hier ein . Dich interessiert das aktuelle Tageshoroskop der Jungfraudann geht es hier entlang.

Wie ihr Vornamen passend zur Jungfrau auswählen könnt

Natürlich müsst ihr euch bei der Namenswahl nicht strikt am Sternzeichen orientieren. Aber die Jungfrau kann euch eine schöne Orientierung geben, wenn ihr euch noch durch Namenslisten scrollt.

Worauf ihr achten könnt:

  • Zeitlose, klassische Namen
    Jungfrau-Kinder wirken oft ein bisschen reifer – vielen Eltern gefallen darum Vornamen, die auch an einer erwachsenen Person gut klingen und nicht nach kurzer Modewelle wirken.
  • Bedeutungen mit Bodenhaftung
    Namen, die mit Fleiß, Schutz, Weisheit, Ordnung, Zuverlässigkeit oder Erdverbundenheit verknüpft sind, passen sehr gut zur Jungfrau-Energie.
  • Klarer, ruhiger Klang
    Namen müssen nicht spektakulär sein. Gerade bei Jungfrau-Kindern passen oft Vornamen, die warm, klar und unaufgeregt klingen.
  • Alltagstest nicht vergessen
    Sprecht eure Favoriten laut aus:
    • mit Nachnamen
    • in Alltagssituationen („XY, kommst du bitte?“)
    • in ernsteren Momenten („Hier spricht XY …“)
      So spürt ihr schnell, ob der Name für euch funktioniert.

Mädchennamen für Jungfrau-Babys

Hier findest du 25 Mädchennamen, die eher klassisch, schön klingend und nicht zu ausgefallen sind – passend zur stillen Stärke und Zuverlässigkeit der Jungfrau.

25 Mädchennamen für das Sternzeichen Jungfrau

NameBedeutung / Assoziation*Warum passt er zur Jungfrau?
Katharinaklassischer Name, „rein“ (Interpretation)Seriös und zeitlos – passt gut zu pflichtbewussten Jungfrau-Kindern.
Magdalenabiblischer Name mit TiefeKlingt warm und reif, wie gemacht für nachdenkliche Kinder.
Victoria„Siegerin“Steht für Durchhaltevermögen und Zielstrebigkeit.
Elisabethbiblischer KlassikerWirkt zuverlässig, würdevoll und bodenständig.
Charlotteklassischer, sehr beliebter MädchennameElegant, aber geerdet – passt zur strukturierten Jungfrau-Energie.
Anneliesanfte, verspielte Form von AnnaKlassisch, aber zart – ideal für sensible, aufmerksame Kinder.
Miriambiblischer Name, weicher KlangRuhig, reflektiert und gleichzeitig stark.
Corneliatraditioneller Name mit ruhigem KlangSeriös und freundlich, ideal für ordnungsliebende Jungfrauen.
Veronikaklassischer deutscher MädchennameWirkt verlässlich und zugewandt, mit leichtem Retro-Charme.
Antonia„die Unschätzbare“Kraftvoll, aber nicht laut – gut für stille Kämpferinnen.
RosaBlütennameZart und klassisch – ein leiser, liebevoller Name.
Rosalieromantische Form von RosaKlingt weich, fein und sehr harmonisch.
Ceciliamelodischer, klassischer MädchennameWirkt kultiviert und sensibel – passend zu detailverliebten Kindern.
Marthabiblischer NameBodenständig, ruhig und beständig – typisch Erdzeichen.
Josephineklassische Form mit vielen KosenamenVielseitig und freundlich, gut für sorgfältige, hilfsbereite Kinder.
Agnessehr alter, heute wiederentdeckter NameStrahlt Ruhe, Ernsthaftigkeit und Integrität aus.
TheresiaVariante von TheresaWirkt traditionell und klar – ideal für pflichtbewusste Jungfrauen.
Carolinmoderne, weiche Form von CarolineKlingt freundlich, strukturiert und ausgeglichen.
Bianca„die Weiße, Helle“Sanfter, klangvoller Name mit klarer Ausstrahlung.
Sveaskandinavischer NameKurz, ruhig und geerdet – passt gut zu stillen Beobachterinnen.
Simoneklassische Form, früher häufigWirkt reif, nachdenklich und zuverlässig.
Martinaweibliche Form von MartinBodenständig, loyal – ein Name mit viel Alltagsnähe.
Sabineklassischer Name aus früheren GenerationenRuhig, sachlich, strahlt Beständigkeit aus.
Anjavertrauter, weicher NameNahbar, freundlich – ideal für empathische Jungfrau-Mädchen.
Kerstinnordische Form von ChristinaKlar, strukturiert, mit einem ruhigen Klang.

*Die Bedeutungen sind bewusst vereinfacht und sollen vor allem als Inspiration für Eltern dienen, nicht als strenge, wissenschaftliche Herleitung.

Jungennamen für Jungfrau-Babys

Auch bei den Jungennamen passen eher klassische, unaufgeregte Vornamen sehr gut zur Jungfrau – Namen, die man sich später auch gut im beruflichen Alltag vorstellen kann.

25 Jungennamen für das Sternzeichen Jungfrau

NameBedeutung / Assoziation*Warum passt er zur Jungfrau?
Leon“Löwe”Moderner Klassiker: wirkt stark, aber nicht laut – passt zu stiller Stärke.
Julianvom römischen Geschlecht der JulierWeicher, seriöser Klang, wirkt reflektiert und ordentlich.
Lukaswird oft mit “Licht” verbundenHeller, klarer Name – passt zu Kindern mit Blick fürs Detail.
Noahwird mit Ruhe und Trost assoziiertSanfter, ruhiger Name, ideal für sensible, besonnene Kinder.
Eliasbiblischer KlassikerWeich, nachdenklich, wirkt ruhig und verantwortungsbewusst.
Jakobbiblischer Name mit langer TraditionZeitlos und bodenständig – gut für verlässliche Erdzeichen.
Jonasebenfalls biblisch, sehr vertrautFreundlicher, unaufgeregter Name, wirkt gewissenhaft und empathisch.
Adrianmoderner Klassiker, oft mit Meer/Wasser verbundenWeich, aber erwachsen – gut für analytische, tiefe Persönlichkeiten.
Davidbiblischer NameStrahlt Loyalität und Hilfsbereitschaft aus – typisch Jungfrau.
Samuelbiblisch, weicher KlangWirkt feinfühlig und verantwortungsvoll, ohne schwer zu sein.
Paul“der Kleine”Schlicht, klar, zeitlos – ein Name, der immer seriös wirkt.
Emilheute wieder sehr beliebtSanft, sorgfältig klingender Name – perfekt für detailverliebte Kinder.
Linusmoderner Jungenname mit hellem KlangLeicht und freundlich, wirkt aufmerksam und wach.
Moritzvertrauter, moderner KlassikerBodenständig, humorvoll, aber nicht flapsig – guter Mix für Jungfrauen.
NiklasVariante von NikolausModern, freundlich, wirkt zuverlässig und strukturiert.
HenrikForm von HeinrichKlassische Wurzeln, aber deutlich frischer als “Heinrich”.
Felix“der Glückliche”Positiver Name, der trotzdem seriös und geerdet bleibt.
Simon“er hat gehört” / “der Hörende”Passt super zu aufmerksam zuhörenden, analytischen Kindern.
Oskaralter Name mit modernem ComebackStark, aber nicht übertrieben – wirkt bodenständig und klar.
TheoKurzform von TheodorKurz, klassisch, gerade sehr im Trend – seriös, aber kinderfreundlich.
Vincent“der Siegende”Klingt kultiviert und ruhig, mit einem Hauch Kunst & Ästhetik.
Johanntraditionelle Form, heute wieder modernerSeriös und verlässlich, mit viel Geschichte – gut für Erdzeichen.
Martinverbreiteter, ruhiger NameWirkt sachlich, hilfsbereit und verantwortungsvoll.
Eriknordischer, klarer JungennameKurz, geradlinig, wirkt kontrolliert und standfest.
Leonard“starker Löwe”Elegant, etwas formeller, ideal für ruhige Kinder mit innerer Stärke.

*Bedeutungen leicht vereinfacht, eher als Gefühl/Orientierung gedacht.

Wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigen könnt

Gerade bei eher klassischen Namen gibt es oft viele, die “ganz okay” sind – und ein paar wenige, die sich wirklich richtig anfühlen. Damit ihr eine gute Auswahl findet:

  • Macht aus „alle Namen“ eine Topliste
    Schreibt zunächst alles auf, was euch gefällt. Danach sortiert ihr gemeinsam auf eine Top 5 oder Top 3 herunter.
  • Nehmt euch ein paar Tage Zeit
    Lasst eure Favoriten-Liste einfach nebenher laufen. Oft merkt man nach ein paar Tagen, welche Namen innerlich leiser werden – und welche bleiben.
  • Testet den Namen im Alltag
    Stell dir vor, du rufst den Namen auf dem Spielplatz, unterschreibst eine Entschuldigung für die Schule oder liest ihn auf einem Klingelschild. Fühlt sich das stimmig an?
  • Spitznamen nicht vergessen
    Überlegt, welche Koseformen sich fast automatisch ergeben – und ob ihr diese mögt.
  • Vertraut eurem Bauchgefühl
    Auch wenn Jungfrau-Energie sehr analytisch ist: Am Ende darf der Name sich einfach gut anfühlen. Wenn ihr beide bei einem Namen innerlich “ja” spürt, ist das meist mehr wert als jede Trendliste.

FAQ – Babynamen für das Sternzeichen Jungfrau:

