Die schönsten Babynamen für das Sternzeichen Löwe

Die schönsten Babynamen und Vornamen für das Sternzeichen Löwe

Bild: © 1-2-family.de

Dein Baby wird im Sternzeichen Löwe geboren (23. Juli bis 22. August) und du suchst einen Vornamen, der zu seiner warmherzigen, stolzen Art passt? Löwe-Kinder gelten als selbstbewusst, großzügig und oft ein bisschen „Bühnenmenschen“ – mit viel Herz und einer großen Portion Lebensfreude.

In diesem Beitrag findest du 25 Mädchennamen und 25 Jungennamen, deren Bedeutung und Klang gut zum Sternzeichen Löwe passen. Außerdem bekommst du ein paar Ideen, wie ihr bei der Namenssuche den Überblick behaltet, ohne euch komplett zu verzetteln.

Sternzeichen Löwe – so ticken Löwe-Kinder

Der Löwe gehört zum Element Feuer und wird von der Sonne regiert. Beides steht für Kraft, Wärme, Energie und Strahlkraft. Bei Kindern mit diesem Sternzeichen merkt man oft sehr früh: Da steckt Persönlichkeit drin.

Typische Eigenschaften, die Löwe-Kindern nachgesagt werden:

  • Sie haben gern ein bisschen Aufmerksamkeit – nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern weil sie es lieben, zu zeigen, was sie können.
  • Viele Löwen sind herzlich und großzügig: Sie teilen gern und kümmern sich um andere.
  • Löwe-Kinder haben oft einen starken Gerechtigkeitssinn – sie mögen es nicht, wenn jemand unfair behandelt wird.
  • Sie sind manchmal stolz und empfindlich, vor allem, wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen.
  • Kreativität ist ein großes Thema: Theater, Musik, Tanz, Malen – Hauptsache, sie können sich ausdrücken.

Ein Vorname, der gut zum Sternzeichen Löwe passt, darf deshalb gern strahlen: warm, kraftvoll, ein bisschen königlich – ohne dabei übertrieben oder „too much“ zu wirken.

Wie ihr Vornamen passend zum Löwen auswählen könnt

Der Löwe kann euch ein gutes Gefühl dafür geben, welche Namen zu eurer Familienstimmung passen. Ein paar Fragen, die ihr euch stellen könnt:

  • Klingt der Name „strahlend“ oder eher kühl?
    Löwe-Energie ist warm, herzlich und großzügig. Namen mit weichen Vokalen und klaren Konsonanten passen oft besser als sehr harte, abgehackte Varianten.
  • Steckt im Namen etwas Würde oder Stärke?
    Viele Löwen tragen Namen gut, die ein bisschen königlich, stark oder edel wirken – ohne gleich nach Königspalast zu schreien.
  • Wie fühlt sich der Name im Alltag an?
    Sagt den Namen laut:
    • mit Nachnamen
    • in Alltagssituationen („XY, kommst du bitte?“)
    • in ernsteren Momenten („Hier spricht XY …“). Wenn sich der Name in möglichst vielen Situationen stimmig anfühlt, ist das ein gutes Zeichen.
  • Kann der Name mitwachsen?
    Löwe-Kinder entwickeln oft früh eine starke Persönlichkeit. Ein Name, der sowohl zum Kindergartenkind als auch zur erwachsenen Person passt, ist hier Gold wert.

Mädchennamen für Löwe-Babys

Die folgenden Mädchennamen sind eher klassisch bis modern-klassisch, nicht zu abgedreht – und passen vom Klang, oder von der Bedeutung, gut zur Löwen-Energie: strahlend, herzlich, ein bisschen majestätisch.

25 Mädchennamen für das Sternzeichen Löwe

NameBedeutung / Assoziation*Warum passt er zum Löwen?
Leona„Löwin“Der Löwe-Name schlechthin – stark, stolz und trotzdem weich im Klang.
Aurora„Morgenröte“Steht für Licht, Aufbruch und einen strahlenden Start ins Leben.
Valeriawird mit Stärke und Gesundheit verbundenEdler, kraftvoller Name – passt zu willensstarken Löwe-Mädchen.
Monakurzer, klarer NameWirkt warm, stabil und geerdet – ohne viel Drama.
Verenaklassischer, ruhiger NameStrahlt Zuverlässigkeit und innere Stärke aus.
Carina„die Liebe, die Teure“ (Interpretation)Perfekt für Herzenskinder, die viel Wärme ausstrahlen.
Celinemoderner, weicher NameKlingt elegant und freundlich – ideal für charismatische Löwinnen.
Malinnordisch angehauchter MädchennameSchlicht, modern, mit viel Raum für eine starke Persönlichkeit.
Alenaweicher, osteuropäisch geprägter NameSanft im Klang, aber nicht zu süß – gut für warmherzige, klare Kids.
Miriambiblischer Name mit TiefeWirkt reif, zuverlässig und empathisch – passend zu treuen Löwen.
Melindaklingt melodisch und freundlichSanfter Name mit Herzenswärme – ideal für liebevolle Löwe-Mädchen.
Alisamoderne Variante von Alissa/AlizaHeller, klarer Klang, wirkt positiv und offen.
Florentinaerinnert an „blühend“/FlorenzRomantisch, ein bisschen groß – schöner Klang für strahlende Kinder.
Luziavon „Licht“ abgeleitetPerfekt für kleine Sonnenscheine mit Löwe-Energie.
Vivienangelehnt an „vivus“ – „lebendig“Lebendiger, moderner Name, der Lebensfreude ausstrahlt.
JasminaBlütennameZart, aber präsent – passt gut zu sensiblen, kreativen Löwinnen.
Serafinaaus dem Religiösen, mit „brennend“ assoziiertKlingt majestätisch und feurig – sehr Löwe-typisch.
Magdalenaklassischer Name mit TiefeErnsthaft, aber warm – für Kinder, die man ernst nehmen darf.
Rebekkabiblischer MädchennameKlassisch, ruhig, verlässlich – mit viel innerer Stärke.
Estellavon „Stern“ / „Stella“Sternen-Name mit Glamour – perfekt für kleine Bühnenmenschen.
ViolaBlütenname, erinnert an VeilchenSanft, musikalisch, passt zu künstlerisch veranlagten Kindern.
Celinamoderne, weiche FormKlar, freundlich, harmonisch – ideal für soziale Löwe-Kinder.
LiliaBlütenname, erinnert an LilieZart, gleichzeitig edel – gut für sensible, stolze Löwinnen.
Alissamoderne Form von Alice/AlisaWeich, hell, positiv – ein Name mit freundlicher Ausstrahlung.
Felinaerinnert an „felis“ (Katze)Spielerische, elegante Katzen-Assoziation – wunderbar für Löwe-Babys.

*Die Bedeutungen sind bewusst vereinfacht und dienen vor allem als Inspiration für Eltern.

Jungennamen für Löwe-Babys

Bei Löwe-Jungs denken viele sofort an starke, klare Namen, mit ein bisschen „Bühnenpräsenz“ – ohne, dass sie wie ein Künstlername klingen müssen. Die folgenden Jungennamen sind modern bis zeitlos, gut aussprechbar und passen vom Gefühl her zu warmherzigen, stolzen Löwe-Kindern.

25 Jungennamen für das Sternzeichen Löwe

NameBedeutung / Assoziation*Warum passt er zum Löwen?
Dominik„der zum Herrn Gehörige“Wirkt stark, selbstbewusst und verantwortungsbewusst.
Emanuelbiblischer Name, „Gott ist mit uns“Ernsthaft und warm – passt zu Kindern mit viel Tiefe.
Belakurzer, weicher JungennameSanft im Klang, aber eigenständig – ideal für sensible Löwen.
IliasVariante von EliasModern, melodisch, wirkt wach und klar.
Kaspertraditioneller Name mit nordischem TouchFreundlich, einprägsam, mit viel Charakter.
Laurinerinnert an Laurentius / Laurin-SageKlingt modern und leicht mystisch – gut für fantasievolle Kinder.
Lionel„kleiner Löwe“ (Interpretation)Direkter Löwe-Bezug, klingt gleichzeitig edel und weich.
Lorenzklassische, etwas italienisch anmutende FormSeriös, aber nicht altbacken – gut für charismatische Kids.
Manuelvertrauter, weicher JungennameNahbar, freundlich und zuverlässig – typisch Löwe-Herz.
Mattinordische Kurzform (z. B. von Matthias)Locker, kinderfreundlich, trotzdem mit Substanz.
RafaelEngelnameStrahlt Schutz, Herz und Kreativität aus.
Rianmoderne Schreibweise von Ryan o. ä.Kurz, dynamisch, international – passt zu beweglichen Löwen.
Ricokurzer, markanter JungennameLocker, selbstbewusst, wirkt fröhlich und offen.
Romeoliterarischer NameRomantisch, dramatisch – perfekt für kleine Gefühlsmenschen.
Tristanaus der Artussage bekanntKlangvoll, ein bisschen heroisch, ideal für mutige Löwe-Kinder.
Victor„der Sieger“Starker, klassischer Name – passt zur erfolgsorientierten Löwe-Energie.
Levinmoderner, weicher JungennameSanft, freundlich, wirkt sensibel und loyal.
Jaronseltener, moderner NameKlingt klar, jung und energiegeladen.
Leandroklingt südlich, melodischWeich und doch stark – ein Name mit viel Ausstrahlung.
Quentinmoderner, internationaler NameEin bisschen besonders, aber gut aussprechbar – ideal für Löwen mit Profil.
Samirarabischer Name, oft mit „Gefährte, Freund“ verbundenPerfekt für offene, herzliche Kinder mit großem Freundeskreis.
Timsuper vertrauter KurznameEinfach, klar, mag fast jede*r – lässt viel Raum für die Persönlichkeit.
Tarekarabischer NameMarkanter Klang, starke Ausstrahlung – gut für entschlossene Löwen.
Konstantinklassischer Name mit viel WürdeRuhig, königlich, ideal für Kinder mit natürlicher Autorität.
Armintraditioneller Name, heute eher seltenBodenständig, klar, mit stiller Stärke – schön für geerdete Löwen.

*Auch hier sind die Bedeutungen vereinfacht und eher als Gefühl für den Namen gedacht.

Wie ihr euch als Eltern auf einen Namen einigen könnt

Löwe-Babys verdienen einen erhabenen Namen. Aber spätestens wenn die Namensliste länger wird, als die Erstausstattungsliste, braucht man einen echten Plan. Ein paar Dinge, die helfen können:

  • Lieblingsnamen sammeln, ohne zu bewerten
    Erstmal alles aufschreiben, was euch einfällt. Bewerten könnt ihr später. So nehmt ihr euch den Druck.
  • Topliste statt Perfektion
    Macht aus allen Ideen eine Top 5 oder Top 3. Mit dieser Auswahl lebt ihr ein paar Tage – oft merkt ihr schnell, welche Namen bleiben. Andere machen auch eine Top 20 oder Top 30 Liste. Jeden Tag werden dann zwei Namen von der Liste gestrichen.
  • Den Namen im Alltag „mitlaufen lassen“
    Nutzt eure Favoriten im Kopf: „Wenn er/sie jetzt schon da wäre – würde ich ihn/sie wirklich so nennen?“ Wenn sich ein Name nach ein paar Tagen immer noch richtig anfühlt, ist das ein gutes Zeichen.
  • Spitznamen mitdenken
    Überlegt, welche Kosenamen sich automatisch ergeben könnten – und ob ihr die mögt.
  • Euer Bauchgefühl ist die wichtigste Instanz
    Gerade beim Löwen darf es ruhig auch mal ein Herzensname sein. Wenn ihr den Namen aussprecht und beide innerlich lächelt, ist das oft das beste Argument.

