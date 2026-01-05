Nestlé startet in Deutschland einen größeren vorsorglichen Rückruf für bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung der Marken BEBA und ALFAMINO. Hier findet ihr übersichtliche Tabellen aller betroffener Produkte, inklusive Produktbilder, Chargennummern und MHD’s.
Laut Unternehmen handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen eines möglichen Vorhandenseins von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus cereus entstehen kann, in einer Zutat eines Zulieferers. Wichtig: Bislang sind keine bestätigten Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten bekannt. Trotzdem gilt äußerste Vorsicht!
Was Eltern jetzt tun sollten
- Bitte prüfe Charge UND MHD auf der Packung (beides muss passen).
- Betroffene Produkte nicht weiter füttern.
- Produkte im Geschäft zurückgeben – der Kaufpreis wird laut Nestlé auch ohne Kassenbon erstattet.
- Bei gesundheitlichen Sorgen: Kinderarzt / medizinische Fachkraft kontaktieren.
Betroffene Produkte:
|BEBA Pre
|Produktbild
|Chargen
|MHD
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51170346AC
|04.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51180346AA
|04.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51190552
|04.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51560552
|04.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51400552
|04.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51250346AA
|05.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51450346AB
|05.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51360346AA
|05.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51820552
|05.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51530346AB
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51660346AC
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51720346AA
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51720346AB
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|52170552
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|52540552
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|51950552
|06.2027
|BEBA Pre 800 g-Dose
|52450552
|06.2027
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|51180346BA
|10.2026
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|51190346BA
|10.2026
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|51200346BA
|10.2026
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|51710346BA
|12.2026
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|52590346BA
|03.2027
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|52600346BA
|03.2027
|BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel
|52610346BA
|03.2027
|BEBA Pre 200 ml-Flasche
|53180742C1
|14.11.2026
|BEBA Pre 200 ml-TetraPak
|53010295M
|10.2026
|BEBA Pre 200 ml-TetraPak
|53020295M
|10.2026
|BEBA 1
|Produktbild
|Charge
|MHD
|BEBA 1 800 g-Dose
|51180346AB
|04.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51550552
|04.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51250346AB
|05.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51450346AA
|05.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51360346AB
|05.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51980552
|05.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|52100552
|05.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51660346AB
|06.2027
|BEBA 1 800 g-Dose
|51720346AC
|06.2027
|BEBA expert HA
|Produktbild
|Charge
|MHD
|BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel
|51700742A1
|12.2026
|BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel
|52820742A1
|04.2027
|BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel
|52830742A1
|04.2027
|BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel
|53300742A2
|05.2027
|BEBA expert HA Pre 200 ml
Flasche
|53210742C2
|17.11.2026
|BEBA expert HA 1 550 g
Faltschachtel
|51280742A2
|11.2026
|BEBA Spezialnahrungen
|Produktbild
|Charge
|MHD
|BEBA Comfort+ 500 g
Faltschachtel
|51260742A2
|11.2026
|BEBA Comfort+ 500 g
Faltschachtel
|52610742A3
|03.2027
|BEBA expert Comfort+ 500 g
Faltschachtel
|52610742A2
|03.2027
|BEBA expert Comfort+ 500 g
Faltschachtel
|52880742A2
|04.2027
|BEBA Comfort+ 26 g
Musterbeutel
|51250742D1
|08.2026
|BEBA AR 26 g
Musterbeutel
|5277080651
|10.2026
|BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2
(90 ml-Flasche)
|53020742C1
|29.10.2026
|BEBA Supreme
|Produktbild
|Charge
|MHD
|BEBA supreme Pre 800 g-Dose
|51720742F3
|06.2027
|BEBA supreme Pre 200 ml-Flasche
|53170742D1
|13.11.2026
|BEBA supreme Pre 70 ml-Flasche
|53090742C1
|05.11.2026
|BEBA supreme Pre 70 ml-Flasche
|53290742C1
|25.11.2026
|BEBA supreme 1 800 g-Dose
|51470742F1
|05.2027
|BEBA supreme 1 800 g-Dose
|51720742F2
|06.2027
|BEBA supreme 2 800 g-Dose
|51550742F1
|06.2027
|BEBA supreme 2 800 g-Dose
|51550742F2
|06.2027
|BEBA supreme 2 800 g-Dose
|52840742F3
|10.2027
|BEBA supreme 2 800 g-Dose
|52850742F1
|10.2027
|BEBA supreme 2 200 ml-Flasche
|53160742C1
|12.11.2026
|BEBA supreme 3 830 g-Dose
|51230742F1
|05.2027
|BEBA supreme 3 830 g-Dose
|51540742F1
|06.2027
|ALFAMINO
|Produktbild
|Charge
|MHD
|Alfamino 400 g-Dose
|51140017Y1
|30.04.2027
|Alfamino 400 g-Dose
|51570017Y2
|30.06.2027
|Alfamino 400 g-Dose
|51610017Y1
|30.06.2027
|Alfamino 400 g-Dose
|53240017Y3
|30.11.2027
|Alfamino 400 g-Dose
|53250017Y1
|30.11.2027
|Alfamino Junior 400 g-Dose
|51620017Y2
|30.06.2027
Kurz erklärt: Was ist Bacillus cereus – und was bedeutet „Cereulid“?
Bacillus cereus ist ein weit verbreitetes, sporenbildendes Bakterium, das in der Umwelt (z. B. Erde/Staub) vorkommt und dadurch auch in Lebensmittel gelangen kann. Problematisch ist weniger „das Bakterium an sich“, sondern dass bestimmte Stämme Giftstoffe (Toxine) bilden können, die Magen-Darm-Beschwerden auslösen.
Dabei unterscheidet man grob zwei typische Verlaufsformen:
- „Erbrechen-Typ“: Hier spielt das hitzestabile Toxin Cereulid eine Rolle. Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen können relativ schnell (ca. 30 Minuten bis 6 Stunden) nach dem Essen auftreten.
- „Durchfall-Typ“: Symptome wie Bauchkrämpfe und Durchfall treten eher später (ca. 6 bis 15 Stunden) auf.
In den meisten Fällen klingen die Beschwerden innerhalb kurzer Zeit wieder ab. Bei Säuglingen ist aber grundsätzlich wichtig: Erbrechen/Durchfall kann schneller zu Flüssigkeitsmangel führen – deshalb im Zweifel lieber ärztlich abklären lassen. In seltenen, schweren Fällen werden bei Cereulid auch ernstere Komplikationen beschrieben (z. B. Leberschädigungen).
Mehr Infos (gut verständlich): Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) – Hintergrund zu Bacillus cereus.
Kontakt bei Rückfragen (Nestlé Verbraucherservice)
+49 (0) 800 2344 944
Mo–Sa 8–20 Uhr | So 8–18 Uhr
