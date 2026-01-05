BEBA und Alfamino Rückruf: Es besteht potenzielle Gesundheitsgefahr

Rückruf Säuglingsnahrung: BEBA und ALFAMINO von Nestlé

Nestlé startet in Deutschland einen größeren vorsorglichen Rückruf für bestimmte Chargen von Säuglingsnahrung der Marken BEBA und ALFAMINO. Hier findet ihr übersichtliche Tabellen aller betroffener Produkte, inklusive Produktbilder, Chargennummern und MHD’s.

Laut Unternehmen handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme wegen eines möglichen Vorhandenseins von Cereulid, das durch den Mikroorganismus Bacillus cereus entstehen kann, in einer Zutat eines Zulieferers. Wichtig: Bislang sind keine bestätigten Erkrankungen oder Symptome im Zusammenhang mit den betroffenen Produkten bekannt. Trotzdem gilt äußerste Vorsicht!

Was Eltern jetzt tun sollten

  • Bitte prüfe Charge UND MHD auf der Packung (beides muss passen).
  • Betroffene Produkte nicht weiter füttern.
  • Produkte im Geschäft zurückgeben – der Kaufpreis wird laut Nestlé auch ohne Kassenbon erstattet.
  • Bei gesundheitlichen Sorgen: Kinderarzt / medizinische Fachkraft kontaktieren.

Betroffene Produkte:

BEBA PreProduktbildChargenMHD
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51170346AC04.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51180346AA04.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5119055204.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5156055204.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5140055204.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51250346AA05.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51450346AB05.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51360346AA05.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5182055205.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51530346AB06.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51660346AC06.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51720346AA06.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 51720346AB06.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5217055206.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5254055206.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5195055206.2027
BEBA Pre 800 g-Dose BEBA Pre 800g Dose 5245055206.2027
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 51180346BA10.2026
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 51190346BA10.2026
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 51200346BA10.2026
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 51710346BA12.2026
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 52590346BA03.2027
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 52600346BA03.2027
BEBA Pre 1200 g
Faltschachtel		 BEBA Pre 1200 g Faltschachtel 52610346BA03.2027
BEBA Pre 200 ml-Flasche BEBA Pre 200 ml-Flasche 53180742C114.11.2026
BEBA Pre 200 ml-TetraPak BEBA Pre 200 ml-TetraPak 53010295M10.2026
BEBA Pre 200 ml-TetraPak BEBA Pre 200 ml-TetraPak 53020295M10.2026
BEBA 1ProduktbildChargeMHD
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 51180346AB04.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 5155055204.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 51250346AB05.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 51450346AA05.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 51360346AB05.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 5198055205.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 5210055205.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 51660346AB06.2027
BEBA 1 800 g-Dose BEBA 1 800 g- Dose 51720346AC06.2027
BEBA expert HAProduktbildChargeMHD
BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel		 BEBA expert HA Pre 550 g Faltschachtel 51700742A112.2026
BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel		 BEBA expert HA Pre 550 g Faltschachtel 52820742A104.2027
BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel		 BEBA expert HA Pre 550 g Faltschachtel 52830742A104.2027
BEBA expert HA Pre 550 g
Faltschachtel		 BEBA expert HA Pre 550 g Faltschachtel 53300742A205.2027
BEBA expert HA Pre 200 ml
Flasche		 BEBA expert HA 200ml Flache 53210742C217.11.2026
BEBA expert HA 1 550 g
Faltschachtel		 BEBA expert HA pre 550g Faltschachtel 51280742A211.2026
BEBA SpezialnahrungenProduktbildChargeMHD
BEBA Comfort+ 500 g
Faltschachtel		 BEBA_Comfort+_500g_Faltschachtel 51260742A211.2026
BEBA Comfort+ 500 g
Faltschachtel		 BEBA_Comfort+_500g_Faltschachtel 52610742A303.2027
BEBA expert Comfort+ 500 g
Faltschachtel		 BEBA_Comfort+_500g_Faltschachtel 52610742A203.2027
BEBA expert Comfort+ 500 g
Faltschachtel		 BEBA_Comfort+_500g_Faltschachtel 52880742A204.2027
BEBA Comfort+ 26 g
Musterbeutel		 BEBA Comfort+ 26g Musterbeutel 51250742D108.2026
BEBA AR 26 g
Musterbeutel		 BEBA AR 26g Musterbeutel 527708065110.2026
BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2
(90 ml-Flasche)		 BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 90 ml Flasche 53020742C129.10.2026
BEBA SupremeProduktbildChargeMHD
BEBA supreme Pre 800 g-Dose BEBA supreme Pre 800 g-Dose 51720742F306.2027
BEBA supreme Pre 200 ml-Flasche BEBA supreme Pre 200 ml-Flasche Rückruf 53170742D113.11.2026
BEBA supreme Pre 70 ml-Flasche BEBA supreme Pre 70 ml-Flasche 53090742C105.11.2026
BEBA supreme Pre 70 ml-Flasche BEBA supreme Pre 70 ml-Flasche 53290742C125.11.2026
BEBA supreme 1 800 g-Dose BEBA supreme 1 800 g-Dose 51470742F105.2027
BEBA supreme 1 800 g-Dose BEBA supreme 1 800 g-Dose 51720742F206.2027
BEBA supreme 2 800 g-Dose BEBA supreme 2 800 g-Dose 51550742F106.2027
BEBA supreme 2 800 g-Dose BEBA supreme 2 800 g-Dose 51550742F206.2027
BEBA supreme 2 800 g-Dose BEBA supreme 2 800 g-Dose 52840742F310.2027
BEBA supreme 2 800 g-Dose BEBA supreme 2 800 g-Dose 52850742F110.2027
BEBA supreme 2 200 ml-Flasche BEBA supreme 2 200 ml-Flasche 53160742C112.11.2026
BEBA supreme 3 830 g-Dose BEBA supreme 3 830 g-Dose 51230742F105.2027
BEBA supreme 3 830 g-Dose BEBA supreme 3 830 g-Dose 51540742F106.2027
ALFAMINOProduktbildChargeMHD
Alfamino 400 g-Dose Alfamino 400 g-Dose 51140017Y130.04.2027
Alfamino 400 g-Dose Alfamino 400 g-Dose 51570017Y230.06.2027
Alfamino 400 g-Dose Alfamino 400 g-Dose 51610017Y130.06.2027
Alfamino 400 g-Dose Alfamino 400 g-Dose 53240017Y330.11.2027
Alfamino 400 g-Dose Alfamino 400 g-Dose 53250017Y130.11.2027
Alfamino Junior 400 g-Dose Alfamino Junior 400 g-Dose 51620017Y230.06.2027

Kurz erklärt: Was ist Bacillus cereus – und was bedeutet „Cereulid“?

Bacillus cereus ist ein weit verbreitetes, sporenbildendes Bakterium, das in der Umwelt (z. B. Erde/Staub) vorkommt und dadurch auch in Lebensmittel gelangen kann. Problematisch ist weniger „das Bakterium an sich“, sondern dass bestimmte Stämme Giftstoffe (Toxine) bilden können, die Magen-Darm-Beschwerden auslösen.

Dabei unterscheidet man grob zwei typische Verlaufsformen:

  • „Erbrechen-Typ“: Hier spielt das hitzestabile Toxin Cereulid eine Rolle. Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen können relativ schnell (ca. 30 Minuten bis 6 Stunden) nach dem Essen auftreten.
  • „Durchfall-Typ“: Symptome wie Bauchkrämpfe und Durchfall treten eher später (ca. 6 bis 15 Stunden) auf.

In den meisten Fällen klingen die Beschwerden innerhalb kurzer Zeit wieder ab. Bei Säuglingen ist aber grundsätzlich wichtig: Erbrechen/Durchfall kann schneller zu Flüssigkeitsmangel führen – deshalb im Zweifel lieber ärztlich abklären lassen. In seltenen, schweren Fällen werden bei Cereulid auch ernstere Komplikationen beschrieben (z. B. Leberschädigungen).

Mehr Infos (gut verständlich): Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) – Hintergrund zu Bacillus cereus .

Kontakt bei Rückfragen (Nestlé Verbraucherservice)

+49 (0) 800 2344 944
Mo–Sa 8–20 Uhr | So 8–18 Uhr

