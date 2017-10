Diese Bilder lassen einem das Blut in den Adern gefrieren: Das Video zeigt private Aufnahmen aus Utah. Dort fiel eine (nicht an der Wand befestigte) Kommode auf einen zweijährigen Jungen. Der Kleine und sein Zwillingsbruder nutzen einen unbeobachteten Moment, um an dem ungesicherten Schrank hoch zu klettern. Die Kommode kippte nach vorne über – und begrub einen der Zwillinge unter sich.

Wäre sein Bruder nicht mit im Raum gewesen, hätte der kleine Brock wohl nicht so schnelle Hilfe bekommen. Mit unglaublichem Einfallsreichtum – und unerschütterlicher Mühe – befreit Bowdy seinen Bruder von dem enorm schweren Schrank. Damit macht er sich zu einem echten Helden …







Umfallende Schränke – kein Einzelfall

Immer wieder kommt es weltweit zu schwersten Unfällen mit umfallenden Schränken und Kommoden. Für Kinder sind solche Situation potenzielle Todesfallen. Leider nicht nur rein statistisch – denn auch aktuell gibt es in den Vereinigten Staaten wieder ein Kinderleben zu betrauern. Wie das Cleankids-Magazin berichtet, ist das (mittlerweile) achte Kind durch eine umstürzende Kommode von IKEA ums Leben gekommen.

Bereits in der Vergangenheit haben wir darüber berichtet, dass IKEA seine Kunden eindringlich gebeten hat, Kommoden und Schränke mit einer Höhe von über 60 Zentimetern, unbedingt mit Hilfe des mitgelieferten Wandbefestigungs-Sets zu sichern. Damals wurden offiziell mehrere Millionen Malm-Kommoden zurück gerufen.