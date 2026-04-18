Rückruf bei HiPP: Babynahrung in Österreich betroffen – Verdacht auf Manipulation

Update: Ermittlungen erhärten sich – möglicher Giftstoff entdeckt
Update vom 19.04.2026 (01.10 Uhr)
Die Ermittlungen im Fall der zurückgerufenen Babynahrung des Herstellers HiPP in Österreich haben sich deutlich zugespitzt.
Nach Angaben der Behörden wurde inzwischen ein manipuliertes Glas entdeckt, in dem sich möglicherweise ein Giftstoff befand. Medienberichten zufolge steht dabei Rattengift im Raum. Ein Verzehr habe nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden.
Zudem wird aktuell wegen eines möglichen Erpressungsversuchs ermittelt. Darüber berichten unter anderem der ORF sowie Nachrichtenagenturen, auf die sich auch der Der Spiegel bezieht.
Rückruf bei HiPP: Babynahrung in Österreich betroffen
Ein Rückruf sorgt derzeit für Verunsicherung bei vielen Eltern: Der Babynahrungshersteller HiPP hat in Österreich vorsorglich Produkte aus dem Handel nehmen lassen. Betroffen sind Gläschen, die über den Lebensmittelhändler SPAR Österreich verkauft wurden.
Verdacht auf Manipulation statt Produktionsfehler
Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich nicht um ein klassisches Qualitätsproblem in der Herstellung.
Wie HiPP gegenüber Medien erklärte, bestehe vielmehr der Verdacht, dass Produkte nachträglich manipuliert worden sein könnten. Die eigenen Produktions- und Sicherheitsprozesse seien davon nicht betroffen.
Die neuen Erkenntnisse der Behörden – insbesondere der Fund eines möglicherweise mit Gift versetzten Glases – stützen diesen Verdacht zusätzlich und deuten auf einen kriminellen Hintergrund hin.
Deutliche Warnung des Herstellers
HiPP wählte ungewöhnlich klare Worte: Der Verzehr der betroffenen Produkte könne gesundheitsgefährdend oder im schlimmsten Fall lebensgefährlich sein.
Diese Einschätzung steht im Zusammenhang mit dem möglichen Einsatz eines Giftstoffs. Behörden weisen darauf hin, dass bestimmte Substanzen – wie etwa Rodentizide – ihre Wirkung zeitverzögert entfalten können.
Warum gleich das ganze Sortiment zurückgerufen wird
Obwohl zunächst einzelne Produkte im Fokus standen, wurden letztlich alle HiPP-Gläschen aus SPAR-Filialen in Österreich zurückgerufen.
Der Grund: Es ist derzeit nicht eindeutig nachvollziehbar, welche Produkte konkret betroffen sein könnten. Deshalb wurde der Rückruf bewusst sehr weit gefasst.
Regionale Eingrenzung – Deutschland aktuell nicht betroffen
Nach aktuellem Stand betrifft der Rückruf ausschließlich Produkte aus SPAR-Märkten in Österreich. Andere Länder – darunter Deutschland – sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen.
Ermittlungen laufen – mögliche Erpressung im Fokus
Die Behörden ermitteln derzeit mit Hochdruck. Neben der Frage, wie es zu der Manipulation kommen konnte, steht auch ein möglicher Erpressungsversuch im Raum. Entsprechende Hinweise wurden laut Medienberichten bereits geprüft.
Noch sind viele Details unklar – etwa:
- Ob weitere Gläser betroffen sind
- Wie viele Produkte tatsächlich betroffen sind
- An welcher Stelle der Lieferkette die Manipulation erfolgt sein könnte
Was ihr jetzt beachten solltet
Was ihr jetzt beachten solltet: Auch wenn Deutschland aktuell nicht betroffen ist, zeigt der Fall, wie sensibel das Thema Babynahrung ist.
Das solltet ihr beachten:
- Sucht im Zweifel ärztlichen Rat
- Verwendet betroffene Produkte vorsichtshalber nicht
- Gebt gekaufte Gläschen im Handel zurück (meist auch ohne Kassenbon möglich)
- Achtet auf mögliche gesundheitliche Auffälligkeiten
Der Rückruf von HiPP-Babynahrung in Österreich ist inzwischen mehr als eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Die neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es sich um einen ernstzunehmenden Kriminalfall mit möglichem Giftstoff handelt. Auch wenn bislang kein Verzehr bekannt wurde, bleibt die Lage dynamisch.
Für euch gilt: 👉 aufmerksam bleiben – aber nicht in Panik geraten.
Sobald neue, bestätigte Informationen vorliegen, wird dieser Beitrag aktualisiert.
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