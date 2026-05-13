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Globus Beeren-Mix Rückruf: Hepatitis-A-Erreger gefunden

Torsten Esser Profil Autorenbild-150x150Geschrieben vonVerbraucher
Globus Beeren-Mix Rückruf: Hepatitis-A-Erreger gefunden
Bild: © 1-2-family.de

Wer regelmäßig Tiefkühlbeeren für Smoothies, Müsli oder Desserts nutzt, sollte jetzt einen Blick ins Gefrierfach werfen: Globus ruft einen tiefgekühlten Beeren-Mix zurück. Grund für den Rückruf sind Hepatitis-A-Erreger, die bei einer amtlichen Untersuchung in dem Produkt festgestellt wurden.

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Vom Verzehr des betroffenen Beeren-Mixes wird dringend abgeraten.

Dieses Produkt ist betroffen

Zurückgerufen wird folgender Artikel:

ProduktGLOBUS Beeren-Mix, tiefgekühlt
Inhalt300 g
EAN4304218430861
Mindesthaltbarkeitsdatum29.09.2027
Grund des RückrufsHepatitis-A-Erreger

Betroffen ist nach den vorliegenden Rückrufinformationen der GLOBUS Beeren-Mix, tiefgekühlt, in der 300-Gramm-Packung mit der genannten EAN und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.09.2027. Andere Produkte sollten dennoch vorsichtshalber genau mit den Angaben auf der Verpackung abgeglichen werden.

Was sollen Kundinnen und Kunden jetzt tun?

Wenn ihr den betroffenen Beeren-Mix zu Hause habt, solltet ihr ihn nicht mehr essen. Das gilt auch dann, wenn die Packung bereits angebrochen wurde.

Globus bittet Kundinnen und Kunden, das Produkt zu entsorgen oder in einer Globus-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis wird nach Angaben zum Rückruf auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Warum Hepatitis A problematisch sein kann

Hepatitis A ist eine Virusinfektion, die vor allem die Leber betrifft. Die ersten Beschwerden können zunächst recht unspezifisch wirken. Möglich sind unter anderem:

Tückisch ist: Beschwerden können auch erst Wochen nach dem Verzehr auftreten. Wer den betroffenen Beeren-Mix gegessen hat und entsprechende Symptome entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen.

Rückruf ernst nehmen

Tiefkühlbeeren werden oft direkt in Smoothies, Joghurt oder Desserts verwendet. Gerade deshalb ist dieser Rückruf wichtig: Wenn ihr die betroffene Packung im Gefrierfach habt, solltet ihr sie nicht weiter verwenden und auch nicht „vorsichtshalber“ für Kinder, Schwangere oder empfindliche Personen verarbeiten.

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