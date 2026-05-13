Globus Beeren-Mix Rückruf: Hepatitis-A-Erreger gefunden

Wer regelmäßig Tiefkühlbeeren für Smoothies, Müsli oder Desserts nutzt, sollte jetzt einen Blick ins Gefrierfach werfen: Globus ruft einen tiefgekühlten Beeren-Mix zurück. Grund für den Rückruf sind Hepatitis-A-Erreger, die bei einer amtlichen Untersuchung in dem Produkt festgestellt wurden.
Vom Verzehr des betroffenen Beeren-Mixes wird dringend abgeraten.
Dieses Produkt ist betroffen
Zurückgerufen wird folgender Artikel:
|Produkt
|GLOBUS Beeren-Mix, tiefgekühlt
|Inhalt
|300 g
|EAN
|4304218430861
|Mindesthaltbarkeitsdatum
|29.09.2027
|Grund des Rückrufs
|Hepatitis-A-Erreger
Betroffen ist nach den vorliegenden Rückrufinformationen der GLOBUS Beeren-Mix, tiefgekühlt, in der 300-Gramm-Packung mit der genannten EAN und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.09.2027. Andere Produkte sollten dennoch vorsichtshalber genau mit den Angaben auf der Verpackung abgeglichen werden.
Was sollen Kundinnen und Kunden jetzt tun?
Wenn ihr den betroffenen Beeren-Mix zu Hause habt, solltet ihr ihn nicht mehr essen. Das gilt auch dann, wenn die Packung bereits angebrochen wurde.
Globus bittet Kundinnen und Kunden, das Produkt zu entsorgen oder in einer Globus-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis wird nach Angaben zum Rückruf auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.
Warum Hepatitis A problematisch sein kann
Hepatitis A ist eine Virusinfektion, die vor allem die Leber betrifft. Die ersten Beschwerden können zunächst recht unspezifisch wirken. Möglich sind unter anderem:
- Müdigkeit und allgemeines Krankheitsgefühl
- Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen
- erhöhte Temperatur oder Fieber
- später auch Gelbfärbung von Haut oder Augen
- dunkler Urin oder heller Stuhl
Tückisch ist: Beschwerden können auch erst Wochen nach dem Verzehr auftreten. Wer den betroffenen Beeren-Mix gegessen hat und entsprechende Symptome entwickelt, sollte ärztlichen Rat einholen.
Rückruf ernst nehmen
Tiefkühlbeeren werden oft direkt in Smoothies, Joghurt oder Desserts verwendet. Gerade deshalb ist dieser Rückruf wichtig: Wenn ihr die betroffene Packung im Gefrierfach habt, solltet ihr sie nicht weiter verwenden und auch nicht „vorsichtshalber“ für Kinder, Schwangere oder empfindliche Personen verarbeiten.
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