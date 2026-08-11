Schwangerschaftserinnerungen – so hältst Du den Babybauch für die Ewigkeit fest

Bild: © Marta Nogueira / Adobe Stock

Endlich schwanger! Für viele Frauen geht mit dem Blick auf einen positiven Schwangerschaftstest ein Traum in Erfüllung. Oftmals einer, auf den sie Monate oder gar Jahre sehnlichst gewartet haben. Daher möchten sie ihren Weg zum Babyglück in Erinnerung behalten.

Natürlich kannst Du den Schwangerschaftstest aufbewahren oder das Gesicht Deines Partners fotografieren, wenn dieser von der frohen Kunde erfährt. Doch sind wir mal ehrlich: Kaum etwas anderes erinnert so stark an die Schwangerschaft, wie der runde Babybauch. Und dieser lässt sich ganz wunderbar für die Ewigkeit festhalten.

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Zwei ausgefallene Ideen für schöne Babybauch-Erinnerungen

Hast Du gewusst, dass Deine Gebärmutter gegen Ende der Schwangerschaft der größte Muskel in Deinem Körper ist? Sie dehnt sich im Laufe der neun Monate um fast das 20-fache aus. Damit erreicht sie in etwa die Größe von zwei Fußbällen.

Kein Wunder also, dass auch der Babybauch immer größer und größer wird. Bei der Mehrzahl der Frauen nimmt er bis zur Geburt rund 40 Zentimeter an Umfang zu. Bei einer Mehrlingsschwangerschaft sogar mehr.

Um dieses kleine Wunder der Natur zu ehren, kannst Du tolle Erinnerungen an Deine Babykugel schaffen:

Das Babybauch-Shooting

In den ersten Wochen der Schwangerschaft ist von einem Babybauch noch kaum etwas zu sehen. Zwar kann Deine Bauchdecke bereits etwas gebläht wirken. Eine Kugel trägst Du jedoch noch nicht vor Dir her. Meist wird Dein Bauch erst ab dem fünften Schwangerschaftsmonat sichtlich größer und runder.

Das ist oft der perfekte Zeitpunkt, um Babyb a uchfotos in München oder einer Stadt Deiner Wahl schießen zu lassen. Wie Du Deinen Bauch dabei in Szene setzen möchtest, bleibt natürlich Dir überlassen. Hier jedoch ein paar Ideen:

Tobe Dich mit hautfreundlichen Fingerfarben auf Deinem Babybauch aus und halte Deine Kreation auf Bildern fest.

Lass Dich mit Deinem Babybauch als elegante Schwarz-Weiß-Silhouette ablichten.

Steige für das Babybauch-Shooting in ein romantisches Milch- oder Rosenblütenbad.

Natürlich kannst Du Deiner Fantasie freien Lauf lassen, was Posen und Kulissen beim Fotografieren angeht. Achte jedoch darauf, Dir und Deinem ungeborenen Kind nicht zu viel Stress zuzumuten.

Der Babybauch-Gipsabdruck

Bild: © Uwe Grötzner / Adobe Stock

Wer streichelt nicht gern über einen runden Babybauch? Möchtest Du das auch noch lange nach der Schwangerschaft tun, kannst Du einen Gipsabdruck Deiner Babykugel machen (lassen).

Ob Du das DIY-Kunstwerk allein, mit Deinem Partner oder mit Freunden anfertigst, der Ablauf ist im Grunde immer gleich:

Lege den Boden zur Vorbereitung am besten mit Zeitungen oder Folie aus.

Schneide Gipsbinden in 30 Zentimeter breite Streifen und stelle eine Schüssel warmes Wasser bereit.

Streiche Bauch, Busen und Hüften großzügig mit Vaseline oder einer reichhaltigen Körpercreme ein.

Stelle Dich bequem hin oder setze Dich auf einen Stuhl.

Tauche jede Gipsbinde vorsichtig ins Wasser, ohne sie im Nachhinein auszuwringen, und lege sie anschließend auf Deinen Bauch.

Verteile insgesamt drei Schichten Gipsbinden auf dem Babybauch, streiche sie glatt und drücke sie vorsichtig fest.

Lass sie rund 20 Minuten trocknen.

Anschließend kannst Du den Gipsabdruck – am besten mit etwas Hilfe – von Deiner Haut lösen und komplett aushärten lassen.

Aber Achtung: Auf keinen Fall abreißen! Lass zunächst etwas Luft unter den Gips gelangen, damit er sich leichter abnehmen lässt. Danach lockere ihn durch vorsichtiges Rütteln.

Male den Gipsabdruck anschließend zusammen mit Deinem Partner oder Freunden an, um ihn danach an der Wand aufzuhängen.

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