Meningokokken verstehen: Warum Aufklärung und Schutz so wichtig sind

Meningokokken sind Bakterien, die schwere und innerhalb weniger Stunden lebensbedrohliche Erkrankungen auslösen können. Dennoch wissen viele Menschen nur wenig über die Übertragung, Symptome und Schutzmöglichkeiten. In einer Videoreihe beantwortet Kinderarzt Dr. Stephan von Landwüst wichtige Fragen rund um Meningokokken, verständlich und kompakt erklärt.
Die Videoreihe klärt vielfältig über Meningokokken auf: Was sind Meningokokken, wie werden sie übertragen und welche Erkrankungen können sie auslösen? Dr. von Landwüst erläutert außerdem, wer besonders gefährdet ist, woran sich eine mögliche Erkrankung erkennen lässt und wie häufig Meningokokken-Fälle in Deutschland auftreten.
Darüber hinaus erklärt der Kinderarzt, welche Impfungen gegen Meningokokken empfohlen werden, für welche Altersgruppen sie vorgesehen sind und worin sich die verschiedenen Impfungen unterscheiden. Auch die Rolle der Ständigen Impfkommission (STIKO) bei der Bewertung und Empfehlung von Impfungen wird thematisiert.
Die Erklärvideos richten sich insbesondere an Eltern und Familien mit Babys und Kleinkindern, die sich über Meningokokken-Erkrankungen und Möglichkeiten zum Schutz informieren möchten. Ziel ist es, medizinisches Wissen verständlich zu vermitteln und für die Bedeutung von Prävention und Impfungen zu sensibilisieren.
Meningokokken-Erkrankungen sind anfangs schwer zu erkennen und können schnell lebensbedrohlich werden. Um Kinder bestmöglich vor lebensbedrohlichen Meningokokken-Erkrankungen zu schützen, gibt es verschiedene Impfungen. Lass dich jetzt von deiner Kinderärztin oder deinem Kinderarzt über die von der STIKO empfohlenen Meningokokken-Impfungen beraten – auch bezüglich der Nachholimpfung gegen Meningokokken B bis zum fünften Geburtstag. Die von der STIKO empfohlenen Impfungen werden von allen Krankenkassen deutschlandweit übernommen.
Die Videoreihe finden Sie unter: https://bit.ly/4uGyBEK.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.meningitis-bewegt.de.
Mit freundlicher Unterstützung von GSK.
NP-DE-MNU-ADVR-260008; 06/26
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