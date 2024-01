Carolin Kebekus ist Mama geworden

Die Komikerin, Sängerin und Moderatorin Carolin Kebekus, hat sich offiziell bei unseren Promi-Eltern eingereiht. Denn sie ist Mama geworden. Wir senden (aus tiefstem Herzen) einen ganz dicken Glückwunsch an Mama Carolin und Familie.

Wie ihr Management gegenüber der DPA bestätigte, hat die 43-jährige Künstlerin ihr erstes Baby zur Welt gebracht. Mutter und Kind seien wohlauf. Im Laufe des vergangenen Jahre wurde zunächst heftig über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert. Spätestens bei einem gemeinsamen Auftritt mit ihrem Bruder David Kebekus, im “Kölner-Treff” (WDR-Fernsehen), bei dem die Geschwister über ihre gemeinsame Kindheit plauderten, konnte die Komikerin ihr Babybäuchlein nicht mehr so ganz “verleugnen”.

Bei einer großen Comedy-Veranstaltung in der Kölner Lanxess-Arena, stand sie mit prallem Babybauch vor ausverkauftem Haus, und sorgte mit Anekdoten über ihre Schwangerschaft für herzliche Lacher. Noch bis Dezember moderierte sie die “Carolin Kebekus Show” im Ersten.

Dass sie auch als Mama nicht kürzer treten möchte, zeigt der Terminplan für das Jahr 2024. Schon im April wird sie mit den BeerBitches (ihrer Band) bei einer Benefizveranstaltung in Köln auf der Bühne stehen. Trotz kurzer Babypause müssen sich die Kölner Karnevalsfans nicht in Abstinenz üben. Der aktuelle Sessions-Hit “Fastelovend-Fail” ist gerade als Musikvideo erschienen (📹 YouTube).

Im Mai wird man dann wohl bereits erste Ausschnitte aus ihrem frischen Comedy-Soloprogramm zu sehen bekommen, mit dem Carolin Kebekus dann ab September auf Tour geht. Auch die “Carolin Kebekus Show” wird in 2024 neue Folgen in der ARD bekommen.

Eine taffe Frau mit großem Herz und spitzer Zunge, wird also auch in diesem Jahr (mit insgesamt etwas weniger Schlaf) die Bühnen und TV-Bildschirme als Künstlerin und Mama bespielen. Wir wünschen ihr und ihrer kleinen Familie einen tollen Start in das erste Elternjahr. 🥰