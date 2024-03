Als Empty-Nest-Syndrom wird der emotionale Zustand von Eltern beschrieben, deren Kinder sich aus dem Elternhaus lösen (oder bereits gelöst haben). Die Rollen von Mutter und Vater sind intensiv, nehmen viel Raum im gesamten Privatleben ein. So sehr, dass sich viele Mütter und Väter in erster Linie über die Elternrolle definieren.

Als Mutter oder Vater gibt es beinahe jeden Tag Termine, Hilfe bei den Hausaufgaben, gebrochene Herzen, die getröstet werden wollen. Man ist daran gewöhnt, andere Dinge hintenan zu schieben. Sogar die Partnerschaft zwischen Mutter und Vater hat sich in knapp zwei Jahrzehnten gekonnt an das Elternsein angepasst. Kommt dann der Tag-X, an dem die Kinder das elterliche Nest verlassen, steht nicht nur ein Umzug an, den man noch mit koordiniert. Wenn Mutter und Vater loslassen müssen, beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt, mit neuen Rollen, die erst noch gefunden werden wollen.