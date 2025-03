Köln, den 05. Februar 2025 // UNICEF Deutschland ernennt Paddington zum offiziellen SchirmBÄRen. Rund um den Start seines neuen Kinofilms „Paddington in Peru“ würdigt das Kinderhilfswerk der UN damit den wertvollen Beitrag, den der sympathische Bär bereits seit 2022 für die Arbeit für Kinder weltweit leistet.

Der beliebte Kinderbuchcharakter ist damit der erste Bär in der Geschichte, der die SchirmBÄRschaft von UNICEF Deutschland übernimmt.

Bild: © UNICEF/UNI727222/Sachse-Grimm

„Mit seiner freundlichen Art und seinen fantasievollen Geschichten bringt Paddington nicht nur Kinderaugen auf der ganzen Welt zum Strahlen, sondern unterstützt UNICEF auch tatkräftig dabei, Hilfe für Kinder in Not zu leisten“, sagt Christian Schneider, Geschäftsführer von UNICEF Deutschland. „Wir sind froh, dass Paddington die offizielle Rolle als SchirmBÄR übernimmt. Heute mehr denn je brauchen wir bekannte Persönlichkeiten, die den Blick auf die Situation der Kinder lenken und uns helfen, für jedes Kind gute Startchancen zu schaffen.“

Gestartet in Großbritannien, dem Mutterland der Paddington-Geschichten, unterstützt Paddington seit 2022 auch UNICEF Deutschland beim Sammeln von Spenden zur Finanzierung der Hilfe für Kinder weltweit. Mit „Paddingtons Postkarten“ erhalten Kinder, Enkel oder Patenkinder von Spender*innen ein Jahr lang jeden Monat Post von Paddington, in der er von fernen Ländern und spannenden Kulturen berichtet.

Erstmals trat Paddington 1958 als Figur des Kinderbuchs „Ein Bär mit Namen Paddington “ (🛒), geschrieben vom britischen Autor Michael Bond, in Erscheinung. Der sympathische Bär, der ursprünglich aus Peru kommt, wurde darin nach dem gleichnamigen Bahnhof in London benannt. Seither erlebte Paddington viele spannende Abenteuer auf der ganzen Welt. Seine neusten Erlebnisse sind seit dem 30. Januar 2025 in seinem aktuellen Kinofilm „Paddington in Peru” – entwickelt, produziert und vertrieben von STUDIOCANAL – deutschlandweit zu bestaunen.