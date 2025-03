(DJD). Kinder jeden Alters spielen gern Verstecken. Auch Kartenspiele liegen bei vielen hoch Kurs. Das neue Kartenspiel Pim Pam Pum verbindet mit einfachen Spielregeln beides miteinander und bringt Jungs und Mädchen ab vier Jahren für eine schnelle Runde an einen Tisch.

Die Konzentration schulen

Die Geschichte des Spiels aus dem Amigo Verlag dreht sich um das Eichhörnchen Pim, den Waschbären Pam und den Kakadu Pum. Sie sind die besten Freunde und wollen gemeinsam Verstecken spielen. Erst wird gewürfelt, um herauszufinden, welches der drei frechen Tiere in dieser Runde gesucht wird. Dann drehen die spielenden Kinder der Reihe nach verdeckte Karten um und versuchen so, den passenden Freund zu finden . Wer sich gut merkt, wo Pim, Pam und Pum versteckt sind, hat die besten Chancen zu gewinnen.

Pim, Pam und Pum sind drei Freunde, die gern Verstecken spielen: Ein Würfel- und Kartenspielspaß für Kinder ab vier Jahren.

(Bild: © DJD/AMIGO Spiel + Freizeit)

Anleitung: So spielt man Pim Pam Pum

Zu Beginn werden zwölf Karten verdeckt in der Tischmitte ausgelegt. Die übrigen bilden den Nachziehstapel. Die Spielenden sind reihum nacheinander am Zug. Zu Beginn einer Runde würfelt man aus, welches Tier gesucht wird. Dann darf das Kind, das an der Reihe ist, eine Karte umdrehen. Befindet sich der gesuchte Freund darauf, muss es sich entscheiden: Entweder eine weitere Karte aufdecken oder aufhören. Entscheidet sich das Kind fürs Aufhören, darf es alle aufgedeckten Karten nehmen.

Aber Vorsicht! Wird eine Karte ohne das gesuchte Tier umgedreht, werden alle Karten wieder verdeckt und der Zug endet. Man erhält in diesem Fall also gar nichts. Freie Plätze in der Auslage werden mit Karten vom Nachziehstapel aufgefüllt und der oder die Nächste ist am Zug. Ist der Nachziehstapel leer, wird nur noch mit den bereits ausliegenden Karten weitergespielt. Eine Partie endet, wenn alles aus der Auslage genommen wurde. Wer dann die meisten Karten gesammelt hat, gewinnt.

Unter www.amigo-spiele.de verschafft man sich einen Eindruck des Kartenspiels.

Empfohlen ab vier Jahren

Pim Pam Pum ist ein Kartenspiel für die ganze Familie und dauert rund 15 Minuten. Mitspielen können zwei bis fünf Personen. Wenn man mit sehr jungen Kindern spielt, die sich noch nicht lange konzentrieren können, legt man einfach vor Beginn der Partie einige Karten beiseite und spielt mit weniger Zügen.