Wohnzimmer einrichten: Mit dem passenden Sessel stilvolle Akzente setzen

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Neben dem Sofa spielt im Wohnzimmer auch der Sessel eine immer größere Rolle. Er lädt zum Entspannen ein, schafft einen gemütlichen Rückzugsort und kann gleichzeitig zum echten Blickfang werden. Ob modern, klassisch oder im angesagten Scandi-Look, mit dem passenden Sessel lässt sich der Charakter eines Wohnzimmers gekonnt beeinflussen. Worauf es bei der Auswahl ankommt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Der Sessel als Mittelpunkt des Wohnzimmers

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Ein Sessel ist längst nicht mehr nur eine praktische Ergänzung zum Sofa. Oft ist er das Möbelstück, das einem Wohnzimmer Persönlichkeit verleiht. Mit der richtigen Form, einem schönen Bezug oder einer auffälligen Farbe, kann er gezielt Akzente setzen und den Einrichtungsstil unterstreichen. Gleichzeitig sorgt ein Sessel für zusätzlichen Komfort.

Während das Sofa häufig der Platz für gemeinsame Fernsehabende ist, wird der Sessel schnell zum persönlichen Lieblingsplatz. Zum Entspannen, lesen. Der Sessel kann sich optisch in die vorhandene Einrichtung einfügen oder ein komplett anderes Design haben. Ein bewusster Material- oder Farbkontrast kann den Raum sogar lebendiger wirken lassen.

Verschiedene Stile für jeden Geschmack

Erlaubt ist, was gefällt. Wer seinen Wohnzimmersessel bewusst auswählt und auf die übrige Einrichtung abstimmt, schafft einen Platz, der nicht nur gut aussieht, sondern jeden Tag aufs Neue zum Entspannen einlädt.

Moderner Stil: Sessel mit klaren Linien und schlichten Farben wirken elegant und lassen sich leicht mit anderen Möbeln kombinieren.

Sessel mit klaren Linien und schlichten Farben wirken elegant und lassen sich leicht mit anderen Möbeln kombinieren. Skandinavischer Wohnstil: Setzt auf Gemütlichkeit und Natürlichkeit. Helle Stoffe, Holz und sanfte Farben schaffen eine freundliche Atmosphäre, in der man sich sofort wohlfühlt. Ein bequemer Sessel mit Holzbeinen passt hier perfekt.

Setzt auf Gemütlichkeit und Natürlichkeit. Helle Stoffe, Holz und sanfte Farben schaffen eine freundliche Atmosphäre, in der man sich sofort wohlfühlt. Ein bequemer Sessel mit Holzbeinen passt hier perfekt. Landhausstil: Möbel, die Wärme und Geborgenheit ausstrahlen. Ein gemütlich gepolsterter Sessel mit einem Stoffbezug in natürlichen Farben oder einem dezenten Muster lädt dazu ein, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Möbel, die Wärme und Geborgenheit ausstrahlen. Ein gemütlich gepolsterter Sessel mit einem Stoffbezug in natürlichen Farben oder einem dezenten Muster lädt dazu ein, einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Industrial Style: Sessel aus Leder oder in dunklen Stoffen. In Kombination mit Metall und rustikalen Materialien unterstreichen sie den markanten Charakter dieses Einrichtungsstils.

Materialien und Farben

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Neben der Form spielen auch Material und Farbe eine wichtige Rolle. Stoffsessel sind besonders beliebt, weil sie warm und gemütlich wirken. Perfekt für Kinder oder Haustiere sind Modelle mit pflegeleichten und strapazierfähigen Stoffen. Ledersessel wirken edel und zeitlos. Mit der richtigen Pflege bleiben sie viele Jahre schön und passen besonders gut zu modernen oder industriellen Einrichtungen.

Echtes Leder entwickelt mit der Zeit eine ganz eigene Ausstrahlung, während Kunstleder meist günstiger und einfacher zu reinigen ist. Auch die Farbe beeinflusst die Wirkung des Wohnzimmers. Helle Töne lassen Räume größer und freundlicher erscheinen, während dunkle Farben für Eleganz und Gemütlichkeit sorgen.

Wer einen besonderen Akzent setzen möchte, kann sich auch für einen Sessel in einer kräftigen Farbe wie Dunkelgrün, Petrol oder Senfgelb entscheiden. So wird aus einem schlichten Möbelstück schnell ein echter Blickfang.

Den Sessel gekonnt in Szene setzen

Ein schöner Sessel kommt am besten zur Geltung, wenn er den richtigen Platz im Wohnzimmer bekommt. Oft reicht schon eine freie Ecke, um daraus einen gemütlichen Rückzugsort zu machen. Eine Stehlampe und ein Beistelltisch ergänzen die einladende Leseecke optimal.

Ein Sessel kann auch so platziert werden, dass sich zusammen mit der Couch eine gemütliche Sitzgruppe ergibt und Gespräche leicht möglich sind. Eine weiche Decke, dekorative Kissen oder ein Teppich sorgen hier für noch mehr Gemütlichkeit.

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