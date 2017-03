Mit der richtigen Ernährung ans Ziel

Um nun einen soliden Grundbedarf eures Kindes zu decken, braucht es alle Vitamine. Das kann man mit einer ausgewogenen Ernährung recht gut erreichen. Zum Speiseplan eures Kindes sollten vor allen Dingen frisches Gemüse und viel Obst gehören. Auch Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Quark sind fester Bestandteil einer gesunden Ernährung. Fisch und Fleisch muss es dabei jedoch nicht jeden Tag geben. Wer sein Kind komplett vegetarisch ernähren möchte, muss besondere Vorkehrungen treffen. Um wirklich ausgewogen zu Essen, braucht ein Kind gute Kohlehydrate. Diese findet man vor allen Dingen in Vollkornprodukten.

Sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll?

Erwachsene haben es oft leichter ihren Vitaminbedarf in Balance zu halten. Schaffen sie dies nicht über die Ernährung, stehen ihnen theoretisch unzählige Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung. Bei Kindern sieht das allerdings ganz anders aus. Präparate die für Erwachsene geeignet sind, sind für Kinder meist zu hoch dosiert und sollten daher nicht gegeben werden.

Wenn eurer Kind alleine durch die Ernährung nicht genügend Vitamine zu sich nimmt – weil es zum Beispiel ein Gemüsemuffel ist – solltet ihr euch unbedingt in der Apotheke beraten lassen, um dort ein Mittel zu erwerben, das speziell für Kinder geeignet ist.

Vitamin-D hat bei Kindern eine Sonderstellung

Babys und Kinder können vom „Sonnenvitamin“ quasi nicht genug bekommen. Zumindest nicht in unserer Gegend. Da die Sonne im deutschsprachigen Raum eher mittel-präsent ist, wird Vitamin-D (für die Immunabwehr und den Knochenbau) insbesondere bei Babys im ersten Lebensjahr in Tablettenform zugeführt. Aber auch bei bereits älteren Kindern kann man den Vitamin-D Bedarf kaum aus der Nahrung decken. Daher sollte man gerade in der dunklen Jahreszeit über eine Zuführung nachdenken.