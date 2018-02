Mutter zu sein, ist ein ganz wundervolles und erfüllendes Geschenk. Noch vor dem ersten Atemzug seines Babys, teilt man alles mit seinem Kind, was man geben kann – und wenn man kann, dann noch mehr. Früh spürt man, welche Potenziale und Talente in seinem Kind schlummern, und man versucht sie, so gut es geht zu stützen und zu fördern. Und irgendwann ist der Moment gekommen, in dem man sein Baby – mit all seinen Möglichkeiten, Hoffnungen und Talenten – in die große Welt gibt, um noch mehr zu lernen, Erfahrungen zu machen – um seine Träume zu verwirklichen. Man gibt einen Teil der Kindheit – hoffnungsvoll – in die Arme der Gesellschaft.

Dabei ecken Kinder mit ihren Träumen und Hoffnungen immer häufiger mit der Gesellschaft an. Oft sind Lebensträume, sexuelle Ausrichtungen, Geschlechterrollen, Religion oder Hautfarbe, nicht kompatibel mit der Norm eines Kulturkreises, dem Berufsbild oder dem Freundeskreis. Wer gesellschaftlich patzt, wird aussortiert – oder zumindest abgestraft und bloßgestellt.

Mütter im ständigen Kampf gegen Vorurteile

Gemeinsam mit ihren Kindern (und für ihre Kinder) kämpfen Mütter tagtäglich gegen vollkommen haltlose Vorurteile und Hass-Kampagnen an, um die Welt für ihre Sprösslinge eine wenig heller und lebenswerter zu machen. Trotz eigener Ängste und Verzweiflung, schenken sie ihren Kindern Mut, Rückhalt und das nötige Selbstwertgefühl, um sich den Herausforderungen zu stellen, die das Leben mit sich bringt.

Besonders schwerwiegend und offensichtlich, weil teils in der Öffentlichkeit und medienwirksam, sind Verunglimpfungen auch im Sport. Als weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), möchte Procter & Gamble (P&G) die Gelegenheit der Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang nutzen, um darauf aufmerksam zu machen, wie aufreibend und trotzdem erfüllend es ist, sich als Mutter gegen alle gesellschaftlichen Widerstände zu stemmen, um seinem Kind zu ermöglichen, sich und seine Talente voll zu entfalten. Denn mit dem sprichwörtlichen “olympischen Gedanken” im Rücken, werden auch außerhalb des Sports, Fairness und Menschlichkeit in Verbindung gebracht.

In einem wirklich tollen Kurzfilm, bringt P&G die Sorgen vieler Mütter erschreckend realistisch auf den Punkt. Aber wie im wahren Leben, zeigt auch dieser Film, dass sich der Kampf gegen Vorurteile – und für sein Kind – absolut auszahlt:

Liebe statt Vorurteile!