Kostenlose Fußball-Ausmalbilder zum Ausdrucken

Hier habt ihr unsere Fußball-Ausmalbilder für Kinder gefunden. Natürlich (wie all unsere Ausmalbilder) völlig kostenlos, direkt zum Herunterladen, Ausdrucken und Loslegen! 🤗
Ausmalbilder: Freunde spielen Fußball
Fußball ist ein Gemeinschaftssport. Eigentlich sogar ein Mannschaftssport. Aber um nach der Schule ein wenig zu kicken, braucht man natürlich nicht sofort 22 Kinder. Auch schon zu Zweit kann man mit einem Ball eine ganze Menge Spaß haben. In diesem Abschnitt findet ihr tolle Ausmalbilder von Freunden, die gemeinsam Fußball spielen.
Ausmalbilder Fußballstadion
Wenn ihr mit euren Freunden Fußball spielt, und nicht unbedingt in einem Fußballverein seid, werdet ihr meistens auf einer schicken kleine Wiese oder in einem Park spielen. Der große Traum kleiner Fußballfans ist aber natürlich das Stadion! Hier findet ihr ein paar Ausmalbilder von Fußballstadien.
Ausmalbilder: Kinder mit Fußball
Wenn gerade niemand deiner Freunde Zeit hat, um mit dir Fußball zu spielen, kann man auch alleine Zeit mit dem Ball genießen. Entweder um ihn auf dem Fuß hüpfen zu lassen, kleine Tricks zu üben. Hier findet ihr ein paar Ausmalbilder von Kindern mit ihrem Fußball. Ladet sie herunter und malt sie aus. 🏐
Ausmalbilder: Torhüter/ Torwart
Wenn man über Fußball nachdenkt, kommen einem irgendwie zumeist Spielerpositionen, wie der Stürmer, das Mittelfeld oder die Flügel in den Sinn. Aber – da gibt es ja auch noch den Torhüter. Und der ist MINDESTENS genauso wichtig, wie all die anderen Positionen. Hier findet ihr ein paar tolle Ausmalbilder von Kindern, die den Kasten sauber halten wollen.
Ausmalbilder: Trainer und Schiedsrichter
Wenn man dann so richtig Fußball spielen möchte, braucht es aber neben den Spielerinnen und Spielern, auch noch ein paar andere wichtige Leute. Dazu gehören Trainer und Schiedsrichter. Ohne einen guten Trainer ist auch die beste Mannschaft oft aufgeschmissen. Und ohne Schiedsrichter gibt es auf einem Fußballfeld schnell mal Streit. Falls ihr selber noch keinen Trainer oder Schiedsrichter bei euren Spielen habt, könnt ihr euch genau jetzt einen ausmalen! 🤗 Vielleicht nutzt ihr ja die fertigen Bilder für eine Art Stellenausschreibung: Trainer und/oder Schiedsrichter gesucht!
Noch viel mehr Ausmalbilder für euch:
Copyrighthinweis der hier gezeigten Bilder: © Torsten Esser / 1-2-family.de. Die Bilder dürfen zu privaten Zwecken jederzeit heruntergeladen und genutzt werden. Auch Kitas, Schulen und ähnliche Einrichtungen dürfen diese Bilder für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen. Die Vervielfältigung und der Abdruck zu kommerziellen Zwecken, bedarf einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung und Zustimmung. Bei Fragen kontakt@1-2-family.de.
Wir hoffen sehr, dass dir unser Artikel gefallen hat. Vielleicht hat er dir geholfen, eine Frage zu beantworten. Oder er hat dich nachdenklich, traurig oder fröhlich gestimmt. Wir freuen uns jederzeit über deine Rückmeldung oder Anregung per Kommentar, Email oder Social-Media. Gerne kannst du uns auf Facebook, Pinterest oder Flipboard folgen. Wir freuen uns auch dich! 🤗